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15.11.2019, 17:05

Двойные стандарты, или Как политкоррупция уничтожает Слугу народа

Двойные стандарты, или Как политкоррупция уничтожает Слугу народа
политический консультант, стратегирование кампаний

Такими темпами, как пропрезидентская фракция "Слуга народа", с фактами политической коррупции ни одна политсила еще не зашкваривалась (укр.)

Сьогодні вранці по дорозі на роботу, слухав одну з українських радіостанцій. В ефірі ведучі обурювались, що партія "Слуга Народу" лишає у своїй фракції токсичних осіб, на кшталт, Медяника чи Яременка, виключаючи при цьому депутатів, які мають іншу позицію.

Майже дослівна цитата: "депутатів, які не підтримали ринок землі чи оподаткування ФОП, виключаються з фракції. Складається враження, що "Слуги народу" виключають тих, хто справді дбає про народ.. А тих, хто любить повій чи бере гроші в конвертах,  залишають... І так п’ятнадцять хвилин. Зранку... У прайм-тайм...

Реакція журналістів чітко продемонструвала, що показове виключення з фракції Полякава і Скороход, не мало того ефекту, на яке сподівалася "Слуга Народу". Публічна спроба продемонструвати суспільству, що фракція займається самоочищенням від токсичних особистостей, з тріском провалилась. Суспільство та журналісти оцінюють ці події виключно, як прояв авторитаризму та наступ на внутрішньопартійну демократію.

Причина? Подвійні стандарти в діях Зеленського, Кабінету міністрів України та депутатів "Слуги Народу", які спостерігає суспільство останні місяці. Виявилось, що депутатам можна викликати повій, з прокурором можна "рєшати", доплату в конвертах можна брати, а голосувати не як всі – не можна. Одразу репресії та виключення з фракції.

Вихід з цієї ситуації простий. Шановні Слуги, ви або маєте карати всіх у своїй фракції за аналогічні проступки, або нікого. Обидва варіанти релевантні. Найгірше - половинчасті методи та подвійні публічні стандарти, які продовжуватимуть "слуг" публічно добивати.

А тепер щодо "конвертів".

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Ну що ж, тепер ми знаємо розцінки "по чому наші слуги". Офіційно.

Таж сама Скороход, яку виключили з фракції, заявила, що депутати фракції "Слуга Народу" у місяць отримують $5000. В конверті. Кешем.

Ще раз. Депутати фракції "Слуга Народу" отримують не менше $5000 у місяць чорним налом...

Тобто, якщо ми гіпотетично уявимо, що таку суму отримує кожний депутат, тоді у місяць утримання фракції обходиться у $1,26 млн (250 депутатів помножити на $5000). Ще раз. Якщо це правда, тоді у місяць хтось дає понад мільйон баксів на фракцію.

А тепер, шановні "Слуги", два питання:

- Чиї гроші?
- То чиї ви "слуги"?

Ще раз, чиї ви "слуги" - народу чи "того хто дає гроші"?

І останнє. Заради об’єктивності маємо визнати, що політична корупція та доплати в конвертах були в усіх скликаннях парламенту, і, в тій чи іншій мірі, в усіх фракціях. Однак, так швидко з фактами політичної корупції жодна політсила не зашкварювалась.

Нинішня політична корупція нищить фракцію "Слуга Народу" у турборежимі. 

Звісно, якщо це не правда, тоді чекаємо офіційного спростування від керівництва фракції у вигляді відео в Instagram або поліграфшоу ... Але, боюся, не дочекаємося... Ні шоу, ні офіційних спростувань від керівництва фракції, ні кримінальних проваджень з боку силовиків.

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Теги: Слуга народа, политическая коррупция, Анна Скороход, антон поляков, политический скандал, Виктор Таран
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