Еда для солдат: Подробные комментарии об обеспечении питания армии от министра Резникова

Обеспечение наших воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях боевых действий является одним из приоритетов Минобороны.

Также вопросом устойчивости нашей обороны и выживания страны в целом является сохранение единства в обществе и доверия международных партнеров.

Поэтому – как министр и как юрист – подробно комментирую по вопросам обеспечения армии питанием.

Исчерпывающую информацию по документам лично представлю народным депутатам на заседании профильного комитета при участии представителей НАБУ, ГБР и СБУ.

В той части, которую можно обнародовать, хочу проинформировать всех, какую позицию занимает Министерство обороны Украины и какова логика наших действий. Поскольку я считаю контроль со стороны парламента и общества неотъемлемым элементом демократии, отличающей Украину от нашего врага.

Первое. На обеспечение питанием военнослужащих в 2023 году будут направлены десятки миллиардов гривень. Это большой рынок.

Еще чуть больше года назад этот рынок практически был под контролем монополии. Во время назначения на должность министра я взял публичное обязательство – демонополизировать услуги питания. И мы с командой это сделали еще прошлой зимой.

Хотя сопротивление было страшное. В прошлом году монополист угрожал полностью заблокировать поставки продовольствия в армию. Не вышло.

Преодоление монополии позволило успешно организовать питание армии, численность которой увеличилась в несколько раз, несмотря на все сложности активной фазы войны.

Недопустимость монополий – это моя философия. Ведь монополия – это зависимость и уязвимость. Даже у лучшего поставщика могут возникнуть форс-мажоры. Или когда речь идет о бизнесе, он может быть опосредованно приобретен или заблокирован врагом. Поэтому монополий в обеспечении обороны следует избегать.

В настоящее время Минобороны заключило контракты с восемью поставщиками на обеспечение услуги питания армии. Я продемонстрирую эти контракты народным депутатам.

За каждым из поставщиков согласно договору закреплено определенное количество воинских частей. В контрактах прописана норма: если какой-либо из поставщиков не способен выполнить обязательства, то другие "подхватывают" воинские части согласно определенному алгоритму. Поставка продуктов везде будет гарантировано беспрерывным, что бы ни произошло.

Отдельно хочу отметить. Предоставление услуги питания осуществляется по принципу "еда ходит за военными".

Если постоянное место дислокации наших десантников, например, во Львове или Житомире, или если у 128-й горно-штурмовой бригады пункт постоянной дислокации в Закарпатье, а боевые задания наши воины выполняют в Харьковской области или Запорожье – поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части. Независимо от количества локаций и количества людей в них. Это – риски, на которые идет бизнес, заключая контракт. Это особые требования к логистике.

То есть, в Украине нет "тыловых" или "далеких от линии столкновения" регионов с точки зрения питания военнослужащих. Утверждающий обратное – сознательно обманывает.

Второе. Подчеркну слово "услуги". Минобороны не производит закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи.

Предмет закупки – стоимость суточного рациона для военнослужащего. Этот рацион имеет четкие критерии по калорийности и другим параметрам. Поставщики гарантируют обеспечение дневного рациона за определенную сумму.

В прошлом году эта сумма составляла 120 грн на военнослужащего в сутки.

В этом году мы получили предложения поставщиков в диапазоне от 151 до 162 грн в сутки.

В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто-то действительно считает, что эта сумма завышена?

Номинально произошел рост стоимости услуги на 21,5%. Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%. Любая хозяйка знает, как в прошлом году выросли цены на разные виды продуктов и какова была динамика. Особенность контрактов Минобороны состоит в том, что они заключаются с поставщиками услуг на год вперед по фиксированной цене. То есть это тоже риски, которые берет на себя бизнес.

Третье. Процесс заключения контрактов и взятия обязательств состоит из нескольких стадий. Объявление потребностей Минобороны, предоставление предложений бизнесом, проведение внешней экспертизы цены, согласование контракта, проведение внутренней проверки, подписание контракта.

Финальной частью этого процесса есть регистрация подписанного контракта в Государственном казначействе. Только после регистрации в казначействе возникают финансовые обязательства и могут осуществляться платежи.

Четвертое. Цены.

С 2016 года питание военнослужащих осуществляется на основе каталога продуктов, включающего более 400-та позиций. Должностные лица воинских частей (начпроды), основываясь на рацион, выбирают из каталога продукты, которые должен обеспечить поставщик.

Когда народные депутаты посмотрят на контракты с восемью поставщиками, увидят, что цены на одни и те же продукты – разные. Так же как разнятся цены в торговых сетях, в тех же Сильпо, АТБ или Новусе.

Просто у каждого есть своя специализация. Собственно производство какой-либо группы товаров или эксклюзивные условия с производителями. Поэтому где-то мясо дешевле, а где-то – рыба, овощи или молоко.

Цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения, в частности Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса Министерства юстиции Украины. Они определяют определенный диапазон.

Например, на картофель установлен диапазон от семи до 36 грн за килограмм, поскольку он бывает разных сортов. Это также один из продуктов, на которые наблюдаются существенные сезонные колебания цены.

Сейчас в медиа огромное количество искаженной информации о ценах.

Само издание Зеркало недели через полтора дня после публикации (колонки журналиста Юрия Николова. – Ред.) вырезало несколько позиций в своей инфографике, где содержались некорректные сравнения, по которым уже наибольшая огласка. К сожалению, сделало это без объяснений. Понимание некорректности по другим позициям тоже придет.

Ведь сравниваются несопоставимые вещи.

Цены на банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм.

Цены на литр с ценой за килограмм.

Цены за вес нетто с ценой за вес брутто и т.д.

Даже анализируя цифры публикации в Зеркале недели, многие отметили, что цены на значительное количество товаров ниже, чем в соседнем магазине. Несмотря на все опасности для бизнеса.

То, что в публикации было сочтено как 0,2% стоимости контракта – это приготовление пищи поставщиком в нескольких воинских частях, где по разным причинам готовят внешние подрядчики. А отнюдь не доставка продуктов. Это еще одна грубая ошибка, вводящая в заблуждение.

Также хочу отметить, что год назад, проанализировав работу системы питания по каталогу, введенному в 2016 году, мы пришли к выводу, что более эффективным решением будет обеспечение питания через покупку меню. 52 недельных меню в год. Каждый воин будет понимать, что он должен получить и когда.

Осенью мы начали аудит системы питания, подтвердивший актуальность перемен. Но этот переход нуждается в масштабной подготовительной работе. Речь ведь идет о перестройке огромного механизма. Мы ее обязательно сделаем.

Теперь по поводу конкретного эпизода.

Пятое. Объясню на яйцах.

Когда народные депутаты будут сравнивать цены на куриные яйца в контрактах с разными поставщиками, они увидят, что у семи поставщиков цена колеблется в диапазоне от 80 до 90,6 грн за десяток яиц. Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Подчеркну – это постоянная цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут.

Только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку. На чем выстроили теорию заговора.

На самом деле – это обычная техническая ошибка, которую допустил поставщик.

Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу.

Согласно нормативам килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 г до 60 г). Цена 170 грн за килограмм яиц – это 85 грн за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков полностью соответствует рыночной цене. Институт имени Бокариуса в качестве рекомендованной указал цену 90 грн за десяток. Все желающие могут взвесить килограмм яиц и сосчитать, сколько это штук.

"Яйца по 17 грн за штуку" Минобороны не закупало и не планирует.

Хочу обратить внимание на хронологию событий.

В конце декабря 2022 года Минобороны заключило контракты на обеспечение услуги питания с поставщиками. По итогам заключения контрактов мой профильный заместитель провел совещание, на котором заслушал руководителя соответствующего подразделения.

Ошибка компании с переводом штук в килограммы была замечена еще тогда, как и некоторые технические ошибки в других договорах. После чего руководитель подразделения был отстранен. Подчеркиваю – в конце декабря.

На заседании комитета я продемонстрирую народным депутатам официальное письмо компании-поставщика, признающей ошибку и просящей внести соответствующие изменения.

Народные депутаты увидят, что только в том контракте, именно в том, который обнародован в СМИ, в таблице указаны единицы измерения – "килограмм". Во всех остальных – либо цена по каталогу, либо комбинированная цена за кг/шт. Поставщик просит исправить ошибку, ведь в результате ошибки согласно договору он должен поставлять куриные яйца в армию по 17 грн за килограмм.

Если смотреть совершенно формально, исправляя эту ошибку, мы повышаем цену на яйца в десять раз – с 17 до 170 грн за кг, с 0,85 грн за штуку до 8,5 грн за штуку или 85 грн за десяток.

На сегодняшний день по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, воинские части сверяют с каталогом, исправляются технические ошибки, готовятся дополнительные соглашения по поставкам в пределах доказанных параметров государственного бюджета и т.д.

После этого документы будут зарегистрированы в Госказначействе.

То есть, де-юре обнародованного в СМИ документа еще не существует. Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды – это полный бред.

Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку.

Шестое. Вопрос, который мне в последние дни задавали чаще всего – почему это возникло сейчас?

Публичный вброс информации о якобы завышенных в два-три раза цены начался еще в середине прошлой недели. То есть не после, а до Рамштайна, когда продолжалось уточнение договоренностей.

Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум – совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены материалы в СБУ. В частности, будут выяснены мотивы.

Поскольку никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, наиболее очевидной целью является попытка подрыва доверия к Минобороны в очень ответственный момент. А это уже – не просто служебное преступление.

Так или иначе, чтобы снять все вопросы, я гарантирую абсолютную прозрачность Минобороны для правоохранителей. По моей просьбе председатель Комитета Александр Завитневич пригласил на заседание представителей НАБУ и ГБР, чтобы все были "на одной странице".

Также я предложу народным депутатам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля будут сочтены недостаточными. Это создаст дополнительную нагрузку на Минобороны, но мы готовы идти на это. Потому что уверены в своей правоте.

Свою позицию я озвучивал не раз: нулевая толерантность к коррупции. Именно по моей инициативе Госаудитслужба приступила к проверке Минобороны. Если будет доказано, что кто-нибудь из чиновников злоупотребляет, он ответит согласно закона.

Минобороны не в первый раз переживает искусственную информационную атаку под вымышленным предлогом. Эта – очень похожа на прошлогоднюю, когда мы разбирались с монополистом. Что-то похожее было и осенью, когда в управление Министерству передали ряд активов, критически важных для обороноспособности. Нас совершенно безосновательно атаковали летом, когда распространяли слухи о недостаточном контроле над вооружениями. То есть ничего нового.

Поэтому нам свое делать – всесторонне снабжать ВСУ, защищать страну.

Кто бы ни был инициатором этого вброса, хочу, чтобы не было иллюзий.

Я не позволю заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке.

Я не позволю безосновательными обвинениями создать почву для блокировки поставок оружия.

Этого не будет.

Все будет Украина.

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