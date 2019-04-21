Единственный шанс Зеленского

Петр Порошенко уходит. И я должен сказать, что это были сильные пять лет. Этот человек войдет в историю. Владимир Зеленский - приходит, и первое, что ему придется сделать - это то, чего не сделал сам Петр Алексеевич - отрезать коррупционное окружение. И особенно - олигархическое. Отрезать и сделать шаг к гражданскому обществу. Открыть двери молодым и современным.

Владимир Зеленский, у вас не будет пяти лет, если вы хотя бы раз позволите себе уступить Игорю Коломойскому. Вас тут же выбросят из власти. И приземление будет жестким - и для вас, и для страны. Поэтому не стройте иллюзий. Нынешние голоса из властных кабинетов, поющие вам песни в поддержку - эти люди предадут первыми.

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