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21.04.2019, 22:42

Единственный шанс Зеленского

Единственный шанс Зеленского
Руководитель общественно-политической редакции LIGA.net

Если прямо сейчас Владимир Зеленский не сделает выводов из ошибок Петра Порошенко - триумф победы закончится разгромным позором уже на выборах в Раду

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Петр Порошенко уходит. И я должен сказать, что это были сильные пять лет. Этот человек войдет в историю. Владимир Зеленский - приходит, и первое, что ему придется сделать - это то, чего не сделал сам Петр Алексеевич - отрезать коррупционное окружение. И особенно - олигархическое. Отрезать и сделать шаг к гражданскому обществу. Открыть двери молодым и современным.

Владимир Зеленский, у вас не будет пяти лет, если вы хотя бы раз позволите себе уступить Игорю Коломойскому. Вас тут же выбросят из власти. И приземление будет жестким - и для вас, и для страны. Поэтому не стройте иллюзий. Нынешние голоса из властных кабинетов, поющие вам песни в поддержку - эти люди предадут первыми.

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Если прямо сейчас вы не сделаете выводов из того, почему проиграл Петр Порошенко - вы повторите его судьбу не спустя пять лет, а уже на парламентских выборах. Если вы не сделаете выводов из ошибок предшественника - станете "английской королевой" без рычагов и полномочий. Будете и дальше содержать ботоферму - с позором покинете политику, окунувшись в ванну лжи окружения.

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Ваша единственная возможность устоять в условиях, когда все старые коррупционеры будут воевать против нового клана - отказаться от клановости. Отказаться прямо сейчас, получив невероятную поддержку избирателя. Вы можете войти в историю, отрезав от себя руки Коломойского, отказавшись от хомутынников и прочих подпевал, сделав упор на людей реформы и принципов. Только так вы сможете устоять. И это - единственная дорога.

В противном случае это будет пять лет разочарований. Я не хочу этого. У меня нет лишних лет на эксперименты. Так что открывайте двери. Впускайте гражданское общество во власть. Дайте рычаги реформаторам. Уберите подонков из окружения. Не подпускайте к себе льстецов. И позвоните Петру Порошенко - воспользуйтесь советом услышать, почему он не смог, хотя имел такую же феноменальную поддержку украинских граждан.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Шуклинов, колонка, выборы 2019
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