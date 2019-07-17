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17.07.2019, 20:00

Эффект пружины и запрос на новое: какой кандидат нужен молодежи

Эффект пружины и запрос на новое: какой кандидат нужен молодежи
студент 5 курса Института международных отношений КНУ

#ВластьЭтоМы. Почему молодежь может преподнести сюрпризы на выборах и чего она ждет от "своего" кандидата

Демократия держится на своих избирателях, их активности и сознательности - с этим сложно поспорить. И одним из движущих рычагов демократии, как и многих других социальных феноменов, является молодежь. Украина - не исключение.

С точки зрения анализа выборов, вообще молодежь представляет собой достаточно неоднозначную электоральную группу. С одной стороны, она легко поддается простым формулировкам и прямолинейной политике. С другой стороны, наиболее вовлечена в гражданскую активность, информатизирована и технологизирована. А значит, в принципе обладает относительно высоким гражданским сознанием.

Здесь, на стыке, и проявляется амбивалентность молодежи. Это достаточно просчитанный пласт электората, который, однако, может в любой момент повести себя нестандартно. И даже больше: проявить агрессию в случае чрезмерного давления. Если позволите, это своего рода эффект пружины. Легкая и пластичная в спокойном состоянии, она быстро рождает сверхмощное сопротивление, если на нее нажать.

Молодежи часто приписывают чрезмерный радикализм, но это ошибка. Действительно, во многих радикальных течениях именно молодые люди составляют базу электората и активного элемента. Но в то же время, на современном этапе во многих западных (и не только) демократиях "радикализм" молодежи проявляется не в критическом представлении о сегрегации, национальности или государстве. Эта так называемая радикальность получает воплощение в вызывающей постановке проблемы, в активном запросе на изменения, в более решительной позиции, - практически в том, что еще 50-100 лет назад называли бы скорее прогрессивизмом.

Конечно, я не беру на себя ответственность заявлять, что молодежь совсем не радикальна. Как минимум, это было бы абсурдно и безответственно. Просто не все, что мы привыкли называть радикальностью, действительно ею является.

Вырисовывая из всего этого типаж молодежного кандидата, - в президенты, депутаты или мэры, - можно выделить такие черты:

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Первое. Открытость и честность со своим электоратом. Но помните: мы уже научились фактчекить.

Второе. Более широкая повестка дня за классическими рамками "коммуналка-здравоохранение-дороги" (это вообще попахивает популизмом).

Третье. Медийность кандидата. К сожалению, без этого никуда. И речь идет как о положительной, так и об отрицательной медийности.

И четвертое. Простота и доступность основного месседжа и риторики в целом.

Есть ли в Украине сегодня политик, который соответствовал бы этим критериям и действительно смог завоевать голоса молодежи? Вряд ли. Очень мешает отсутствие четкой идеологии у партий и узколобость их повестки дня. Но в то же время, это не останавливает молодежь от участия в выборах и вообще вовлеченности в политическую жизнь. Как показывает опрос U-Report, проведенный перед президентскими выборами, молодые люди в основном хотят участвовать в избирательном процессе, хотя они меньше знакомы с определенными базовыми инструментами этого процесса (как, например, изменение места голосования или проверка реестра избирателей).

В 2016 году Великобритания на всенародном референдуме проголосовала за выход из состава Европейского Союза. Результаты этого судьбоносного голосования известны всем. Одну деталь этого кейса западные эксперты уже окрестили термином grey power: явка избирателей в возрасте от 18 до 24 лет составляла 64%, а старше 65 лет - более 90%. Проблема? Неправильное привлечение молодежи. Решение? Новая политическая информатизация, новый социальный подход, и наконец - новая инклюзивная политика.

Читайте также: #ВластьЭтоМы. За кого голосовать на выборах: пройди тест и узнай

Александр Краев - один из пяти победителей конкурса LIGA.net среди студентов украинских вузов на тему "Выборы и молодежь"

#ВластьЭтоМы - это серия материалов, рассказывающая о том, как молодежь меняет облик Украины, почему важно брать страну в собственные руки и почему не стоит бояться сделать ошибку. Проект релизуется при поддержке USAID - Internews

 

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Теги: досрочные выборы, выборы-2019, молодежь, ВластьЭтоМы
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