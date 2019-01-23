Эфир не пахнет: выгодное сотрудничество с токсичными партнерами

Если судить по положению олигарха Рината Ахметова образца 2019 года, то затея президента Петра Порошенко с деолигархизацией провалилась. При действующем гаранте, благодаря Роттердам+, Ахметов чувствует себя значительно лучше, чем при Януковиче. И Ахметов в долгу не остается. В распоряжении главы государства один из самых ценных ресурсов олигарха – медиа.

В 2017 году жена президента Марина Порошенко в течение месяца вела утреннюю гимнастику в утреннем эфире телеканала Украина. Вслед за супругой на том же телеканале решил появиться и сам президент: в январе 2019 года канал Ахметова анонсировал цикл "Різдвяні зустрічі з президентом". 22 января около полуночи вышел первый из трех выпусков проекта.

Реклама

Формат шоу: в карпатскую резиденцию президента приезжают гости из разных уголков Украины, с которыми Порошенко пьет чай и общается в формате "без галстука". В первой серии Порошенко встретился с семейной парой ветеранов АТО из Донецка, которая из-за событий на Донбассе вынуждена была переехать в Одессу. Во время чаепития с круасанами и печеньем гости обсудили с Порошенко реформу украинской армии, отказ от российской "газовой иглы", стабильную экономику, а также инвесторов, которые за 4 года построили 200 заводов в Украине. Выпуск длился почти 40 минут.

Выглядело шоу как привычное интервью президента украинским телеканалам. Только там журналисты, задающие вопросы, позволяют себе реплики в пятьдесят раз реже, чем семейная пара из "Рождественских встреч".

Авторы проекта пытались показать президента "своим в доску", простым и близким народу. Сложилось впечатление, что вопросы для семейной пары заранее прописали в сценарии - ни одного неудобного президент от них так и не услышал. Конечно, герои шоу не обязаны задавать острые вопросы. Но если бы за подобный формат взялись профессиональные журналисты (а не политические технологи), они бы позаботились о том, чтобы в ходе программы обсуждались не только темы из предвыборной обоймы Порошенко.

Но о какой импровизации вообще может идти речь. На носу выборы, необходимо переизбраться на второй срок, и в таком деле все методы хороши. Даже появление в эфире телеканала Ахметова. Потом у президента удивляются, почему вдруг их патрона связывают с Ахметовым. Как это - почему? Вот же оно: "Смотрите "Рождественские встречи с президентом" на самом рейтинговом телеканале Украины...".

Во втором выпуске, кстати, Порошенко встретится с военным капелланом. Учитывая главный предвыборный лозунг президента - "Армия, язык, вера" - можно уверенно предположить, что в третьем выпуске гости будут спрашивать в основном о поддержке украинского языка.