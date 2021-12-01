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Ежегодно 1 декабря у граждан обостряется чувство направления

Цей матеріал також доступний українською
Ежегодно 1 декабря у граждан обостряется чувство направления

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
01.12.2021, 16:34

Украинская политическая нация прошла инициацию восемь лет назад, хотя родилась 30 лет назад. И назад хода уже нет

В этот день 30 лет назад украинский народ сделал выбор в пользу независимости, в том числе в восточных областях и в Крыму. Такое единодушие настолько поразило российское руководство, что оно более чем на 10 лет отказалось от территориальных претензий к Украине, которые уже готовы были немедленно их выдвигать, и тем дало нам шанс вырастить следующее поколение.

В этот день восемь лет назад украинский народ сделал выбор в пользу свободы, достоинства и демократии, в пользу западного вектора, а не восточного (на самом деле в пользу модернизации, а не архаизации, то есть реч идет о хронологии, а не географии). Когда десятки тысяч людей превратились в сотни тысяч, это поразило в первую очередь самих украинцев, которые от себя такого не ожидали, и весь мир, вдруг понявший, что здесь какая-то отдельная страна.

И теперь в этот день каждый год мы задаемся вопросом: куда мы направляемся, чего достигли, или, случайно, не свернули куда-то, как двигаться быстрее?

В жизни человека есть день рождения, а есть день инициации, когда человек становится взрослым и берет на себя ответственность. Все люди рождаются, но не все проходят инициацию; но если кто-то и прошел, то назад хода нет.

Украинская политическая нация родилась 30 лет назад, но прошла инициацию восемь лет назад, и назад хода нет, хотя вокруг немало рожденных, но не инициированных людей и наций.

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Валерий Пекар Украина независимость нация
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