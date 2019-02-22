Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.02.2019, 12:51

Экономика от Зеленского: где монополии и где газ

Экономика от Зеленского: где монополии и где газ
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая все еще не декоммунизирована

Реклама
Реклама

У нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.

Это уже даже не экономика. Это химия, физика и здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!

Реклама

Казалось бы, причем тут неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит, можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.

Читайте также

Новый курс по старым граблям, или Венесуэла - наш маяк

И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией "Венесуэловной" Тимошенко. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.

Монополии - это плохо, никто не спорит. Но есть одно "но". У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент, чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, составляет там меньше 10%.

Читайте также
Поделить и под суд: как кандидаты в президенты видят реформу Рады 21.02.2019Второй тур. Шансы есть у трех кандидатов - опрос центра Разумкова 20.02.2019Ветераны "договорняков", или Грабли в полной готовности 19.02.2019

Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в "ДНР" распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.

Нелогично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому. Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.

А значит - хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не декоммунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.

И если паразитирование Юлии Тимошенко на социализме в головах украинцев вполне понятно, то вот для представителя интересов "молодого поколения" это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя "молодым либералом". Или не позиционирует? А тут запутаться легко.

Реклама

(Источник - блог автора)

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, кандидаты в президенты, монополия, выборы-2019, выборы 2019, тарифы на электроэнергию, тарифы на газ, предвыборная кампания, популизм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Президент и активист- враг Порошенко и Путина. Интервью Саакашвили
Политика Президент и активист- враг Порошенко и Путина. Интервью Саакашвили
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 