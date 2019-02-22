Экономика от Зеленского: где монополии и где газ

У нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.
Это уже даже не экономика. Это химия, физика и здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!
Казалось бы, причем тут неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит, можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.
И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией "Венесуэловной" Тимошенко. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.
Монополии - это плохо, никто не спорит. Но есть одно "но". У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент, чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, составляет там меньше 10%.
Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в "ДНР" распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.
Нелогично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому. Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.
А значит - хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И проблема тарифов - это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не декоммунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.
И если паразитирование Юлии Тимошенко на социализме в головах украинцев вполне понятно, то вот для представителя интересов "молодого поколения" это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя "молодым либералом". Или не позиционирует? А тут запутаться легко.
(Источник - блог автора)