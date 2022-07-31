"Еленовское преступление": Россия не остановится. Будут новые людоедские провокации

1. Безусловно, российские войска нанесли по колонии тщательно спланированный удар. В Еленовке нет оперативных военных целей для украинской армии. Более того, в Вооруженных Силах Украины есть все инструменты для точной идентификации объектов, которые предстоит уничтожить: складов снарядов, оперативно-тактических штатов, топливных баз.

Справка LIGA.net. 29 июля 2022 года российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. По данным Офиса генпрокурора, погибли около 40-ка украинских бойцов, еще 130 ранены. Россия обвинила Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии. ВСУ уже около месяца "выносят" склады, командные пункты и другие важные цели в глубоком тылу армии РФ. Россия систематически пытается сорвать поставки оружия ВСУ, в частности, запуская фейки и ИПсО о якобы контрабанде оружия.

2. Масштабность и скорость информационной кампании российских пропагандистов свидетельствуют о том, что это была конкретно спланированная, организованная акция. Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который было попадание, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная, продуманная false flag operation.

3. Цель "еленовского преступления" — скрыть свидетельства о масштабах российских военных преступлений и пыток, которых становится все больше, сорвать договоренности по обменам, дискредитировать Вооруженные Силы Украины и (в этом случае) конкретные модели иностранного реактивного оружия, которое наводит ужас на российских оккупантов.

4. Точность Вооруженных сил Украины доказана многочисленными пожарами на складах, логистических пунктах, командных центрах и мостах Херсонской области. Когда Украина что-то уничтожает, это автоматически подтверждают разные инструменты фиксации.

5. Российские истерические заявления на опережение, что удар нанесен по плененным украинским защитникам, — это чтобы создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против наших Вооруженных Сил. Мотив ясен. Настоящие личности погибших будет устанавливать украинская разведка и спецслужбы.

6. Во всяком случае, россияне намеренно, цинично, продуманно массово убили украинских пленных граждан, и это будет расследовать Офис генерального прокурора и международные следственные группы.

Очевидно, что, чувствуя приближение тактических поражений, Россия будет прибегать к новым людоедским провокациям, чтобы промоутировать их на глобальные рынки.

Требуем также немедленной жесткой реакции ООН и других международных организаций — Россию следует исключить из любых международных институтов.

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