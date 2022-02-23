Энергодипломатия в действии. Запуск Северного потока-2 отложен. Остановит ли это Россию

Остановка сертификации и закрытие проекта Северный поток-2 – это задача минимум для нашего государства на фронте энергетической дипломатии.

Здесь следует сделать существенное уточнение, что отзыв Министерством экономики и энергетики ФРГ так называемого отчета о влиянии проекта на безопасность поставок останавливает текущую процедуру сертификации и запускает алгоритм заново.

Другими словами – процесс сертификации российского потока возвращается на начальную стадию рассмотрения. Скорее всего, повторная оценка будет отрицательной и сфокусируется вокруг аргументов о нерыночном ценообразовании российского газа и злоупотреблении российским газовым монополистом Газпромом на европейском рынке.

Учитывая выигранное время, но и в то же время дальнейшую неопределенность в модели поведения России, Украине следует отстоять недавнюю инициативу Польши по перенаправлению поставок голубого топлива из Северного потока-1 в газотранспортный коридор Украины.

Вероятность такого изменения режимов движения газа на европейский рынок оцениваю как достаточно высокую. Точнее, шансы значительно выросли по сравнению с ситуацией, которая имела место в декабре 2021 года.

Тогда, после переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, американские законодатели исключили положения о введении санкций против Северного потока-2 из согласованной представителями обеих палат Конгресса США версии проекта оборонного бюджета. Кроме этого, было убрано положение, предусматривавшее рассмотрение санкций в отношении 35 власть имущих РФ, а также был снят запрет на покупку российских суверенных долговых обязательств.

В то время все указывало на снятие политических угроз проекту Северный поток-2 со стороны США, а также перспективу его запуска во второй половине 2022 года. Впрочем, свою позицию продолжал активно отстаивать Нафтогаз Украины.

Однако после очередного нарушения РФ международного права все больше шансов появляется не только на остановку проекта Северный поток-2, но и на перенаправление поставок газа из Северного потока-1 в газотранспортный коридор Украины.

С одной стороны, увеличение загруженности отечественной системы магистральных газопроводов прямо пропорционально уменьшению уровня полномасштабного наступления РФ. Эта тенденция четко прослеживалась в период активной фазы вооруженной агрессии (2014-2018 годы) по характерам обстрелов – целями поражений были исключительно трубопроводы внутреннего распределения газа.

Один из таких случаев произошел летом 2015 года. Это обстрел компрессорной станции "Лоскутовка", через которую подавался газ для потребителей Мариуполя. То есть враг сознательно пытался причинить непоправимый ущерб логистике поставок энергоресурсов для дестабилизации в обществе и дальнейшего развертывания информационных операций.

Впрочем, с другой стороны, растет риск возникновения внештатных ситуаций на объектах повышенной опасности. Практика демонстрирует, к сожалению, имевшие место и такие случаи, как вмешательство посторонних лиц и дальнейшая разгерметизация участка транзитного газопровода Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области (июнь, 2014 года).

Между тем, риски от остановки Северного потока-2 для Германии уже сегодня полноценно могут быть компенсированы за счет увеличения поставок голубого топлива из Франции и Бельгии.

Дополнительным аргументом в безопасности поставок газа для европейского рынка при условии вывода из эксплуатации двух трубопроводных проектов Газпрома является существенный прирост доли сжиженного газа, особенно за последние полтора месяца.

Поэтому перезагрузка сертификации и последующее закрытие Северного потока-2 может открыть путь к "игле российского кощея" и, соответственно, применению дополнительных механизмов сдерживания вооруженной агрессии РФ – увеличение загруженности газотранспортного коридора Украины из-за остановки Северного потока-1.

Напоследок стоит упомянуть о внутренних угрозах энергетической безопасности Украины, а именно о недавно обнародованном законопроекте #7038 относительно увеличения рентной платы за добычу природного газа. При условии его принятия произойдет резкая дестимуляция отрасли и, соответственно, стремительное падение объемов добычи голубого топлива, что наряду с риском прекращения транспортировки газа для европейских потребителей приведет к сбоям в газоснабжении для отечественных потребителей.

Следовательно, бороться за энергетическую безопасность Украины нужно одновременно и на внешнем и внутреннем фронтах.

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