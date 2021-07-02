Эпоха популизма и бездействия. Обещать оказалось проще, чем сделать

Мы на многое смотрим сквозь призму своих эмоций и личного отношения. Через свою симпатию или нелюбовь к персоне или событию. И это мешает многим адекватно анализировать происходящее.

Я предпочитаю смотреть на все через данные статистики, сравнивая результаты, как обещанные, так и достигнутые.

Статистика – вещь упрямая, местами даже раздражительная. Для кого? Прежде всего для власти, ведь на статистику уповают только они, люди из правительственного квартала, забыв, что цифры – это необратимый результат их действия, или, вернее, – бездействия.

Людям на самом деле все равно, какой рейтинг у власти, сколько денег они обещают выдать предпринимателям из "Диї", сколько реформ реализовать, чтобы жить в Украине стало легче и комфортнее, сколько вакцин против коронавируса обещают уколоть гражданам Украины…

Мы с вами видим, как все происходит в реальности. Мы в ней живем, в этой реальности и все ощущаем на себе. Так давайте посмотрим на достижения вместе.

Коронавирус

У Украины масса достижений в этой области, каждое из которых – прямое поражение руководства Украины. А третья смена министра здравоохранения за период пандемии говорит о невозможности найти сильного управленца, способного не только красиво говорить, но и что-то делать для того, чтобы смертей стало меньше, а медперсонал получил наконец-то реальное вознаграждение за свою работу.

Но что тут – невозможности или нежелание?

Вместо прикольных картинок и нескончаемых брифингов от Министерства здравоохранения, страна ждала защиту по всем фронтам: запасы кислорода, вакцину против коронавируса во всех населенных пунктах, дисциплину во всех медицинских учреждениях, оборудование и защиту в каждой больнице. Ждала раньше и ждет сейчас.

Уже сегодня министр Виктор Ляшко просрочил обещание по темпам вакцинации. Согласно Национальному плану вакцинации против коронавируса, в июне в Украине должны сделать как минимум 5,6 млн прививок. Для этого ежедневно нужно было вакцинировать примерно 182 000 человек, но этого не произошло.

У нас всего вакцинировано хотя бы одной дозой 1 965 658 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы всего 710 996 человек. Вместо обещанного президентом Владимиром Зеленским вакцинирования ко Дню Независимости, большинства наших граждан, которые нуждаются в прививке от COVID-19, а это более 20 млн человек, на сегодня вакцинировано менее 2 млн украинцев.

Осенью, когда будет новая волна коронавируса, Ляшко можно будет просто поменять на следующего министра. Или подождать пока он соберет на себя весь негатив, а потом скинуть в утиль и взять новое лицо, которое будет лишь лицом, а не реальным управленцем, который обеспечит достойное здравоохранение украинцам и оплату нашим врачам.

При этом, из-за всех ошибок и провалов власти, количество смертей достигло 52 424 человек. И это один из самых больших показателей в Европе. Кстати, как там поживают обещанные Зеленским и экс-министром здравоохранения Максимом Степановым 20 млн вакцин Pfizer? Где же первые 500 000 вакцин, которые президент клятвенно обещал завезти в Украину до конца июня? Видимо там, где и его мастерство спорта по борьбе с коронавирусом – в его фантазиях. Кстати, помните, как Зеленский в прошлом году пообещал, что в 2021 году врачи будут получать 25 000 гривень? Так вот в этом году он пообещал, что уже в 2022 году врачи будут получать 20 000 гривень. Даже указ подписал. Подозреваю, что в 2022 году он пообещает зарплату врачам в 15 000 гривень уже с 1 января 2023 года. Обещать у него получается хорошо. С реализацией обещаний получается плохо.

Инфраструктура

На фоне стагнирующей экономики и падения всех показателей, кабмин решил затеять масштабное развитие инфраструктуры, забыв при этом оценить реальные возможности профильных министерств, не проведя аудит технического состояния стратегических объектов, не проверив наличие финансового обеспечения.

Зеленский обещал стране 4 000 километров новых дорог за 2020 год, а выяснилось, что за 2020 год построили менее 100 км новых дорог. Но это не помешало власти распилить десятки миллиардов гривень на ремонт дорог без тендеров и в обход Prozorro.

Власть обещала модернизировать шесть аэропортов, и где хотя бы один? А сколько обещано школ и детских садов и других объектов социального назначения? Огромное количество. А сколько реально построено?

Например, в рамках "Великого будівництва" в Черкасской области обещал Зеленский построить пять новых детских садов. Кабмин взял под козырек. Но садиков нет. Потому что обещать оказалось проще, чем сделать. Никто заранее не просчитал затратную часть и не рассчитал наличие возможностей у государства. А их нет. Как и обещанных Зеленским детских садиков.

Более того, министры так хотят показать, что есть реальные достижения, что самостоятельно ездят по стране с проверками и инспекциями. Министры выполняют роль каких-то инспекторов. Больше некому? Или пиар превыше всего?

Вы все еще ждете от этой власти стратегического подхода к развитию инфраструктуры страны? Забудьте. Каждый следующий будет рисовать красивые картинки и планы, а свои возможности будет оценивать исключительно в краткосрочной перспективе. Поэтому их будут часто менять. Поменять министра инфраструктуры Владислава Криклия на Александра Кубракова – гениальное решение, которое никак не влияет на результат. А вот министра развития громад и территорий Алексея Чернышова пока не меняйте, он еще не всем родственникам выписал ордена и не все украл на большом строительстве. И не все свои личные проекты достроил.

Земельная реформа

Я с грустью и удивлением прочитал интервью министра агрополитики Романа Лещенко, который напомнил, что с 1 июля этого года разрешен оборот земель между гражданами Украины. Интересно, а что он в действительности сделал для того, чтобы такое право было не только на бумаге?

Может, вместе с Зеленским дал малым фермерам возможность кредитоваться под низкий процент? Нет?

Тогда, может, запустил какую-то программу для малого фермерства, чтоб у наших фермеров была возможность приобрести у государства землю не только де-юре, но и де-факто? Тоже нет?

Так под кого реально был этот законопроект? По прогнозу министра, земля в стране будет дорожать на 5−10% каждый год, поэтому продавать землю он не советует. Но на самом деле не все механизмы еще отрегулированы для того, чтобы продажа стала реальностью. И все эксперты это знают. И при этом надо помнить, что большинство населения против продажи сельскохозяйственной земли. Но информационная кампания по разъяснению ситуации не ведется. Она власти не нужна.

Вместо этого, власть повторяет слова, что она открыла рынок земли, как в других странах. Ну, пусть тогда Лещенко и Зеленский поедут в Польшу или Германию и со своим паспортом купят там землю. Просто пусть купят. Как инвесторы или фермеры. Они будут сильно удивлены, как далеко их пошлют вместе с их желанием.

Так что пока это имитация реформы, с туманными планами.

А что касается подорожания – большой привет всему кабмину. Дорожать будет все: продукты, бензин и медикаменты. А начнется это все с тарифов осенью. И хорошо, если лишь на 5-10%.

Инвестиции

Тут все грустно и абсолютно предсказуемо. Капитальные инвестиции в Украину в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018–2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%. Прямые инвестиции сыграли в минус. Впервые за 20 лет. Не помогают даже инвестняни. Зарубежные и внутренние инвесторы не хотят никаких инвестнянь, а хотят честных судов.

Но реформировать суды Зеленский не торопится. Даже ликвидация ОАКС, в котором работает судья Павел Вовк, сегодня зависла. Ведь через этот суд Зеленский и его окружения протягивают нужные им решения. Так зачем им его ликвидировать?

Все это говорит об одном

Владимир Зеленский и полностью подконтрольный ему Кабмин готовы бесконечно обещать, но не готовы считать стоимость своих обещаний. А значит не будут их выполнять. Потому что не будет ресурса для выполнения. Но будут продуцировать новые обещания. Которые тоже не выполнят.

Власть не готова и не может выписать стратегию развития государства и не знает куда и как вести Украину.

Но самое грустное в этой истории, что Верховная Рада из-за пассивного и некомпетентного монобольшинства, которое молча подчиняется Банковой, не может стать той силой, которая выведет Украину из тупика. Значит ситуацию должны исправить выборы в ВР, если силы, идущие в парламент, будут иметь реальный план действий и готовы будут противостоять оголтелому популизму Зеленского и его прислуги.

Во власть пора вернуть баланс. И других цивилизованных вариантов исправить ситуацию я пока не вижу.

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