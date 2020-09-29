Эра информации: бессмысленная и беспощадная. Кто спасет украинские СМИ

Украина одна из немногих демократических стран, у которых есть общие границы с Российской Федерацией. (Политика РФ – выстраивать вокруг себя буфер из слабых стран с автократичными режимами). И это, пожалуй, наше самое большое достижение.

В сохранении демократии есть немалая заслуга украинских средств массовой информации. При минимальном желании, украинцы всегда могли разобраться в происходящем и высказать свое мнение. Иногда на страницах-экранах и избирательных участках, а иногда на Майданах.

За 30 лет государство много раз пыталось взять под контроль информацию, но у него почти ничего не вышло. Украинские олигархи оказались успешнее украинских чиновников и захватили телепространство (и это большая проблема), но говорить об отсутствии свободы слова в стране не приходится.

К чему это я? На выходных у LIGA.net был День рождения: 26 сентября 1997 года, на портале вышла первая новость. Я не знаю, о чем думали и какие цели 23 года назад перед собой ставили Сергей Бондаренко и Марина Бондаренко, но в итоге у них получилось создать, а у Дмитрия Бондаренко развивать, нормальное СМИ, стоящее на очень правильных журналистских ценностях.

И LIGA.net своей честной работой сделала свой вклад в развитие демократии в Украине. За что ей большое гражданское спасибо, и поздравления основателям и всем причастным с Днем рождения. (Дисклеймер: почти весь вклад сделан до меня).

Помогают ли сегодня украинские СМИ укреплению демократии (читай – развитию государства). Безусловно. Но мое очень субъективное мнение – меньше, чем когда-либо. Медиа, даже честные, почти всегда учитывают интерес того, кто им платит, за чей счет они живут.

Сегодня большинство СМИ живут за счет олигархов, российских денег, джинсы с политических денег, “институциональных" рекламодателей, в лучшем случае – огромного трафика и иностранных грантов.

Где тут зритель-слушатель-читатель? Вот и выходит, что медиа все больше, а удовлетворения интереса украинцев все меньше. И разобраться, что происходит, все сложнее и сложнее. Смысл и правда тонут в информационной какофонии.

Из хорошего – в этом году несколько СМИ пробуют сделать читательские деньги заметной частью бюджета. LIGA.net среди них – мы очень хотим продолжать работать только на вас, наших читателей.

Поэтому, лучшее поздравление c Днем рождения LIGA.net – ваш ежемесячный платеж.

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