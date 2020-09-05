Эра Шмыгаля: почему у премьер-министра очень бедной страны не осталось работы

На этой неделе премьер-министру Украины Денису Шмыгалю не везло: чуть ли не каждое его публичное заявление провоцировало тонны злого сарказма и критики от сотен соотечественников.

В среду премьер пафосно заявил, что сформировал правительственную команду из главы МВД Арсена Авакова, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера Алексея Резникова и министра соцполитики Марины Лазебник, и отправил их решать проблему пожаров в Харьковской и Луганской областях. И докладывать они будут лично ему и президенту Владимиру Зеленскому. Как толпа министров может помочь тушить пожары, - это самый вежливый вопрос, который задали премьеру.

Дальше - больше. В четверг Шмыгаль написал в своих аккаунтах в Facebook и Telegram, что Зеленский не просил присудить отцу пожизненную стипендию (об этом ранее сообщили некоторые СМИ), это трудовой коллектив университета, в котором работает отец президента, попросил; а Кабинет министров снял с рассмотрения; а трудовой коллектив опять попросил; а Кабмин согласился; но отец Зеленского не один молодец, поэтому другие коллективы тоже пишите о своих героях, правительство им тоже стипендии даст.

Тут Шмыгалю уже досталось по полной - и за непостоянство, и за лизоблюдство и подхалимаж руководству, и за совковую эстетику, и вообще мелочность вопроса, до которого опускается премьер.

Если честно, я немного сочувствую Шмыгалю: если вдуматься, это премьер, которому, кроме борьбы с коронавирусом, и сделать-то большого-хорошего нечего.

Вспомните, за что официально уволили предыдущий Кабмин, возглавляемый Алексеем Гончаруком? “Это правительство имеет определенные достижения….Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало”, - заявил в Раде перед увольнением Гончарука президент.

Предполагаю, что Зеленский поставил перед новым премьером примерно такие цели: очень быстро поднять экономику, если не всю, то хотя бы поднять уровень жизни людей, (если не всех, то хоть тех, кто на выборы ходит); сделать это очень простыми, а главное - популярными у большинства решениями; при этом не злить олигархов и местных князьков, а то телевизор “отберут”. А рейтинг - это главное.

Но Денис Шмыгаль не Гарри Поттер, чудес творить не умеет. У Украины не осталось простых и быстрых решений для развития экономики, а таких, чтоб еще и популярных, так и вовсе не существует.

Большую стройку запустили, минимальные зарплаты подняли, дешевые кредиты бизнесу раздали, о глупостях типа локализации поговорили.

Эффективность части проектов оставляет желать лучшего, другие, как зарплата и локализация, - просто вредны, но хоть избирателям нравятся.

Дальше, добро пожаловать, - структурные реформы: рынка труда, налоговой системы, госуправления и госсобственности, медицины, образования, энергетики (их же доделывать надо), а главные - судебная и силовых органов. А это мало того, что долго и сложно, так еще и гарантирует электоральный кошмар, войну с олигархами и кастами судей, прокуроров, СБУшников и полицейских с большими погонами.

Это правительство, кажется, даже старается не говорить о сложных реформах, мол, коронавирус, а вот потом.

Вот и остается Шмыгалю карантин продлевать, команды супер-пожарных по стране рассылать и ублажать президента, присваивая его отцу пожизненные стипендии.

Все бы ничего - Шмыгаль премьер не первый (а 15-й) и не последний, но времени, которое Украина тратит на “переписку с трудовыми коллективами”, очень жаль.

А премьеру Шмыгалю хочется пожелать, реальных дел, чтобы сммщики не мучались, придумывая псевдодела. И чтобы в итоге его фамилия не стала именем нарицательным, и следующие десятилетия Украина не вспоминала, как опять “прошмыгалила” свой шанс на развитие в 2020-ом.

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