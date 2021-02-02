Ералаш в голове у президента: как не повторить путь Бездомного из "Мастера и Маргариты"

Клуб любителей российской пропаганды, в который входят сотрудники телеканалов Виктора Медведчука и депутаты партии Слуга народа, подняли вой на болотах, что в Украине запретили великий роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Это неправда. Не запретили. Роман можно купить. Как от украинского издательства, так и от российского. Запретили только издание одного конкретного издательства, где предисловие не соответствует законам Украины. Просто какое-то упоротое предисловие, которое не имеет никакого отношения к текстам самого Булгакова.

С российскими пропагандистами и их посипаками в Украине все ясно. Работа такая. Их до сих пор пучит от закона об украинском языке и они разными способами пытаются его дискредитировать.

А депутаты партии Слуга народа как? Нормально распространять фейки российской пропаганды? Причем, парадокс в том, что любая российская пропаганда направлена на ослабление Украины. На ослабление и дискредитацию украинской власти.

И когда депутаты от партии власти одной рукой набирают текст восхваления великого лидера, текст, которому бы позавидовал любой визирь из средневековья, который хочет так восхвалить султана, чтобы его точно поставили охранять казну, а другой рукой распространяют фейки российской пропаганды, которые бьют по рейтингу президента Владимира Зеленского, то тут возникает когнитивный диссонанс.

Но их, депутатов, тоже можно понять. Ведь диссонанс начинается в голове у президента, который позволяет себе сравнить Майдан и события в Капитолии. Он ставит знак равенства между Майданом и антимайданом. И говорит это в интервью западному каналу. А потом говорит, что теперь США нельзя воспринимать, как символ демократии. И тоже говорит это в интервью западному каналу. Иногда уж лучше молчать.

Такую точку зрения будет очень интересно прочитать нашим партнерам в Вашингтоне. Да и украинцам интересно, почему кучка адептов теории заговора, возбужденная Дональдом Трампом, напоминает Зеленскому Майдан, где люди боролись за свободу, против узурпации власти и за демократические ценности. Не ценности ли самого президента упорно пытаются прорваться наружу?

И туман в голове влияет на депутатов от Слуги народа. И это плохо. Но также от первого лица государства идет дискредитация Майдана – одного из символов Украины в западном мире. Потому что всех адекватных американцев напугали события в Капитолии. Напугали и американскую элиту, заставив сплотиться против угрозы демократии и выйти с честью из сложившийся дикой ситуации. Миллионы американцев видели только Капитолий, но не видели Майдана.

А теперь им сказали, что это одно и тоже. Это дискредитация демократической Украины. Черт побери, да Майдан – это единственный институт, который безотказно работает в Украине.

Получается, что российскую пропаганду распространяет жертва российской пропаганды, против которого сейчас активно работает российская пропаганда. И которой активно помогают верноподданные депутаты.

С таким ералашем в голове запутаться легко. Так можно легко повторить путь поэта Ивана Бездомного.

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