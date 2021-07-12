Эскалация в зоне ООС, Зеленский едет в Вашингтон, китайские кредиты в обмен на комплименты

Президент Владимир Зеленский проиграл заочное соревнование госсекретарю США Энтони Блинкену в понимании качества преобразований в Украине. Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия оказался сторонником Компартии Китая. Виктор Медведчук остался под домашним арестом. Ряд официальных сайтов органов власти в Украине оказались под показательной кибератакой. Четверо украинских военных погибли в зоне ООС.

Блинкен знает, что говорит

Ключевым моментом Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Вильнюсе, стало видеообращение Энтони Блинкена, в котором госсекретарь США не только обозначил первоочередные преобразования, необходимые Украине, но и отметил, что наше государство теряет треть ВВП из-за коррупции. Откровенно говоря, не совсем понятно, о чем говорили участники . Зато выступление Блинкена следует рассматривать как прелюдию к переговорам Зеленского в Вашингтоне, и его тональность позволяет предположить, что пауза с определением сроков проведения визита не случайна.

Положительным моментом в столице Литвы стало подтверждение настройки Люблинского треугольника на конкретные результаты – в стратегической (вступление Украины в НАТО и ЕС) и тактической (противодействие российской дезинформации) плоскостях.

Еще один интересный момент: после конференции в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановськая заявила, что встречалась неформально с Владимиром Зеленским. Украина для нее остается еще закрытой – со всех соседних с Беларусью государств Тихановськая не побывала только здесь. Официальный Киев заявление госпожи Тихановськой комментировать не стал, правительство предложило санкции против физических лиц Беларуси, причастных к нарушению прав человека. Команда Зеленского делает вид, что не понимает: настоящее влияние оказывают секторальные, а не персональные санкции.

Украина и Китай

Слуга народа в лице лидера своей парламентской фракции Давида Арахамии нашел возможность продемонстрировать идеологическую близость к Коммунистической партии Китая. В Пекине любят подобные комплименты от слабых, поэтому могут подбросить Украине миллиард – второй долларов в инфраструктурные проекты. Но при таких условиях рассчитывать на понимание с Соединенными Штатами, мягко говоря, наивно.

Дело Медведчука

Другой известный политик – Виктор Медведчук – остался под домашним арестом еще на два месяца. Его заключение довольно комфортно, а связанные с председателем политсовета ОПЗЖ активы постепенно меняют хозяев, увиливая от санкций СНБО. Особого внимания заслуживает прибытие Медведчука в Печерский суд, где его покой обеспечивали несколько десятков молодчиков без всякой реакции со стороны правоохранителей.

Очередная кибератака на госсайты

На прошлой неделе ряд официальных сайтов государственных органов власти, включая сайты президента, СБУ, НАБУ и Государственной службы секретной связи и защиты информации (!!!), стали жертвами показательной кибератаки. После отсутствия их работы в течение нескольких часов стало ясно, что тема кибербезопасности в Украине не гипертрофированная, а за стремительной диджитализацией скрывается немало проблем.

Эскалация в зоне ООС

В зоне ООС в Донецкой и Луганской областях после непродолжительного затишья вновь наблюдается эскалация. Четыре украинских военных погибли на прошлой неделе, что свидетельствует о заметной интенсификации обстрелов со стороны оккупантов, активизации работы снайперов.

Можно ли в этих условиях рассчитывать на восстановление нормальной работы ТКГ или встречи Нормандской четверки – вопрос риторический.

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