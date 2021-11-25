Если Ермак и ко могут. Почему нам нельзя летать на вертолетах ГСЧС и тусить на госдачах

Очередное журналистское расследование рассказало нам, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в кругу друзей, среди которых был и президент Владимир Зеленский, в пятницу, 19 ноября, полетели в Карпаты в государственную резиденцию "Синегора", где, скорее всего, праздновали юбилей Ермака.

В воскресенье, 21 ноября, в день Достоинства и Свободы, они прилетели на пару часов в Киев: появились на улице Институтской в ​​Киеве (приняли участия в мероприятиях по случаю годовщины Революции достоинства), президент наградил воинов, и на вертолете спасателей с базы в Козине полетели обратно в Карпаты. А в понедельник, 22 ноября, на спасательном вертолете отправились на работу в столицу.

Несмотря на то, что президентский самолет из Киева не вылетал, количество государственных охранников вокруг резиденции "Синегора" явно свидетельствовало о присутствии президента в Карпатах. Да и укрыться от публичных онлайн-радаров не то, чтобы не просто, а невозможно.

В Офисе президента сразу же отреагировали на расследование Украинской правды о праздновании дня рождения и добавили, что президент пользуется государственной резиденцией и вертолетами "согласно обычным протоколам".

Вот здесь у обычного налогоплательщика и должен возникнуть целый ряд вопросов.

Если, конечно, отставить в сторону, так сказать, морально-политические аспекты. Такие мелочи, как энергетический кризис, беспокойство всей Европы по поводу возможного российского вторжения в Украину, тысячи нелегальных мигрантов в Беларуси, которые, не исключено, развернут свой путь с польского направления в сторону нашей Волыни.

Так вот, даже если на все это закрыть глаза, то вопросы все равно остаются. Так сказать, материального характера и именно по поводу "обычных протоколов".

Если "президентская" государственная авиакомпания, в которой кроме самолета есть и вертолеты, по каким-то причинам не может перевезти своего главного пассажира, которым считается президент, может ли он воспользоваться воздушным транспортом спасателей, пограничников, полиции, военных, наконец? Скорее всего, может.

А если он летит с друзьями на рыбалку, охоту, просто побродить по лесу? Даже в странах с гораздо более мощной экономикой ответ на этот вопрос очевиден – конечно, нет!

Государственные чиновники вольны ездить и летать (в свободное от службы обществу) время куда угодно и делать (в рамках приличия) что угодно. Но за свои, а не налогоплательщиков, средства. Именно об этом говорят "протоколы".

Вацлав Гавел, будучи президентом Чехии, любил летать по выходным на свою виллу в Португалию – рейсовым самолетом и за свои деньги. Дональд Туск работал премьером Польши в Варшаве, а жил в Гданьске, куда на уикенд тоже отправлялся обычным рейсом. Охрана, чтобы не тратить народные деньги, провожала чиновника до трапа, а после приземления опеку над премьером принимали местные детективы.

Известен и случай, на котором погорел и поплатился в итоге должностью другой польский топ-руководитель – отправляясь на правительственном самолете в Будапешт, подвез двух своих племянников.

Обычная практика от США до многих европейских стран – высших руководителей "возят" военные. В этом есть как некий символ, так и практический смысл. Четкие процедуры и правила предусматривают, кто может подняться на борт, а кто нет. Здесь не может быть исключений или секретов – за каждый полет и каждого пассажира платят налогоплательщики. Командир самолета, нарушивший правила, рискует и престижной работой, и репутацией.

Есть ли у нас такие протоколы, которыми пробует отмахнуться от журналистов президентский Офис? Еще один вопрос без ответа.

Похожая история и со следующим пунктом – о военных из госохраны со всеми их спецавтомобилями, спецсигналами, спецсредствами и спецкортежами. Слов нет – президента и правительство в воюющей стране надо беречь! Но. Скорее всего, между мероприятиями, действительно представляющими необходимость для обеспечения безопасности, и капризами как (скажем так) охраняемых лиц, так и генералов от охраны с неуемными аппетитами – огромная разница.

Государственный, политический деятель, как известно, теряет право на частную жизнь. Как в переносном, так и в прямом смысле. Часто приходится подчиняться не только здравому смыслу и пресс-секретарям, но в том числе и телохранителям. А телохранители, как ни странно, должны подчиняться как здравому смыслу, так и гражданскому контролю.

Это не значит, что спецслужбы должны раскрыть все свои секреты. Но даже в воюющей стране общество должно быть уверено, что его деньги расходуются именно на безопасность выбранных им чиновником, а не на амбиции, которые приводят к постоянному удлинению правительственных кортежей.

И конечно, хочется быть уверенным, что госохранники берегут президента от шпионов и террористов, а не от журналистов.

И, наконец, третий, совсем простой вопрос, связанный с празднованием дня рождения – резиденция "Синегора".

Вопрос тот же: за чьи деньги банкет? Ответ на поверхности – за счет налогоплательщиков, и касается он не только данной резиденции, но и других, а также государственных дач и прочего всего, что уже не одно поколение украинских президентов обещало отдать, в частности, детям.

Мы снова возвращаемся как к "протоколам", так и моральным качествам наших избранников. Безусловно, высшим чиновникам (на время исполнения обязанностей), нужны резиденции. Но должны ли это быть роскошные дворцы, бесчисленная обслуга и охрана, тысячи гектаров заповедных лесов.

Возможно, да – если общество может за это заплатить. Но, похоже, мы, налогоплательщики, не в восторге от всех этих трат, пусть даже министр финансов из года в год находит в нашем кармане (простите, в бюджете) деньги на содержание всей этой роскоши, доставшейся властям как наследство из коммунистического прошлого.

Можно снова и снова дискутировать о том, как этими заповедниками (в прямом и переносном смысле) распорядиться и кому отдать. Но жизнь сама подсказывает ответ. Строго секретный объект, в котором над златом чах Виктор Янукович, стал парком и местом отдыха для всех, а не избранных.

Вспомним, что предшествовали этому известные события, отмечать которые в воскресенье 21 ноября, в день Достоинства и Свободы, прилетели на пару часов в Киев президент с друзьями.

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