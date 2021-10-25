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Если позволить всем Слугам народа ходить на ток-шоу, на всех зрителей психиатров не хватит

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Если позволить всем Слугам народа ходить на ток-шоу, на всех зрителей психиатров не хватит

эксперт по коммуникациям
25.10.2021, 18:07

Лауреатка премии Гонгадзе Мирослава Барчук обвинила Банковую в давлении на журналистов. В Офисе президента считают, что это хайп и нет никакой измены

Ведущая программы "Обратный отсчет" на UA:Суспільне Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента, который "выдвигает редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах". Претензии касаются согласования кандидатур от правящей партии Слуга народа, их количества, а также конкретно неприемлемости депутата Гео Лероса среди гостей в студии. В общем, на редакцию оказывается давление и свободу слова ограничивают. За журналистку и свободу слова ожидаемо вписались профессиональные активисты и защитники идеи общественного телевидения.

Очень быстро отреагировал президент Владимир Зеленский. Как по мне, хоть и традиционно несколько неуклюже, но в целом ожидаемо: он назвал хайпом заявление Мирославы Барчук и заявил, что Офис президента никак не влияет на решение нардепов участвовать в ток-шоу.

А чего вы ждали? Что он начнет посыпать голову пеплом и публично пороть своих подчиненных? По-моему, достаточно правдиво прозвучало только то, что он не знает Мирославу Барчук. Думаю, это вполне возможно. 

На мое удивление, достаточно внятно и профессионально, а главное, правдиво, ответила пресс-служба Слуги Народа в лице Юлии Палийчук. Действительно, а зачем отрицать очевидное: да, спикеры перед эфиром отбираются и инструктируются, да,  треугольник "монобольшинство – правительство – Офис президента" координирует присутствие депутатов на эфирах и "предоставляет справочные материалы" – читай, инструктируют их, что говорить, а что нет.

А кто сомневается, что пресс-служба партии, секретариат фракции, консультанты и помощники работают ровно так, как в корпоративном бизнесе работают отделы коммуникаций или PR-агентства. Не только сейчас и не только в так называемой партии Слуга Народа. Все политические агентства, называемые у нас партиями, действуют по этому принципу, пытаясь уберечь остатки своего имиджа при помощи вполне традиционных и простых PR-инструментов. И, похоже, журналистов это устраивало.

На мой взгляд, ничего так уж сильно плохого в этом нет. Ну, будут не 10-12 назначенных спикеров от партии, а все 200 с гаком слуг народа ходить на эфиры – они такого наговорят, что на всех зрителей психиатров не хватит вправить мозги. Нам бы понять, что нынешние штатные выступающие пытаются сказать! Есть и другая характерная крайность: когда зритель, видя состав, так сказать участников дискуссии с правящей и оппозиционной стороны, уже заранее знает, в чем они будут друг друга обвинять!  Вплоть до мелочей!

Другой вопрос, что правила игры предполагают, что у журналистов и пресс-службы разные задачи. Но ведь и профессии совсем разные. Журналисты по определению должны сорвать маски с политиков и вывести их на чистую воду – а пресс-служба также по определению, должна эту маску сохранить и правдами и неправдами завоевывать сердца избирателей. Как мы знаем, и особенно у нас в Украине, симпатии народа завоевываются в основном лукавством, но это уже часть игры, и журналистам в ней отведена интереснейшая роль. Которую они могут играть или нет, их выбор!

И вот здесь я становлюсь на скользкий лед! Общеизвестно, что подавляющее число отечественных журналистов, скажем так, заангажировано, СМИ олигархические и так далее. И только общественная телерадиокомпания – светлый луч в темноте обмана. И хочется согласиться, а не получается. Во-первых, несмотря на очевидно нехорошую ситуацию в украинских СМИ,  далеко не все журналисты продажны. Во-вторых, и это действительно очень большая проблема – не все так просто с общественным вещателем!

Нынешний скандал сыграл в жизни Мирославы Бойчук и Общественной телерадиокомпании очевидно положительную роль – многие, очень многие в нашей стране наконец-то узнали о существовании Общественного телевидения вообще и программы "Зворотний відлік" в частности.

Я, честно, не хочу никого обидеть. Мне очень близка идея свободы слова и очень несимпатична нынешняя власть. Но принципы независимого, общественного телевидения мне также близки и, не разглагольствуя о ценностях, ВВС и Deutsche Welle хочется сказать и о том, что телевидение – это синтетический, коллективный  продукт, в котором не получится сделать так, что  передача отдельно, а канал отдельно.  Возможно, "Зворотний відлік" кому-то нравится, но это точно не миллионы и даже не тысячи телезрителей. Возможно, Мирослава Бойчук хорошая журналистка. Мне очень нравятся тексты Павла Казарина, но мне трудно смотреть на него как на телевизионного ведущего. Из интереса я пытался смотреть эту передачу – не получилось досмотреть до конца и, пожалуй, вынужден согласится с пресс-службой Слуги народа, что "…к сожалению, порой личные взгляды и симпатии коллектива имеют серьезное влияние на некоторые программы.". Добавлю: не только на некоторые программы, но и на каналы НСТУ в целом.

Рейтинг канала, личность и профессионализм журналистов имеют значение. К сожалению, и я на месте человека, принимающего решение, участвовать или нет в ток-шоу на этом канале, сказал бы нет. Жалко времени. Я с болью пишу эти строки. Ведь общественное телевидение – действительно супер идея! И ведь она работает! Не  только в странах, до которых нам экономически далеко, но и в соседних государствах Европы, которые  еще недавно тоже пытались строить коммунизм. 

В Украине, несмотря на великолепную идею (на фоне тотального захвата эфира олигархами)   удалось задвинуть общественного вещателя на задворки телепространства, практически уничтожить (несовершенные, но самобытные и интересные) областные телеканалы, оставить от телеканала "Культура" одно название и редкие всплески программ, действительно имеющих отношение к украинской культуре. Переключитесь на флагманский канал общественного телевидения в прайм тайм и услышите: "…на щастя, колоди, що гниють, є унікальними домівками для комах…".

Рейтинг канала, на который тратятся огромные деньги налогоплательщиков, затерялся за чертой одного процента, лишь изредка демонстрируя всплеск, благодаря данными Богом и Европейский вещательным союзом трансляциям Олимпиад и Евровидения…  Каналу, добровольно отказавшемуся  от самой рейтинговой в Украине передачи – президентских дебатов, которые  предусмотрены законом, трудно рассчитывать на уважение.         

Конечно, свобода слова – незыблема и свята, и стоит за нее бороться! Только телевизионная свобода слова не существует в отдельно взятой передаче. Как бы то ни было, хорошо, что скандал случился.  Возможно, мы, наконец, присмотримся нашему, общественному (пусть даже и государственному по форме собственности) телевидению.

Как бы там ни было, хорошо, что скандал случился. Возможно, мы наконец, присмотримся к нашему общественному (пусть даже и государственно го по форм й собственности) телевидени я.

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офис президента Мирослава Барчук Владими Зеленский UA:Суспільне
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