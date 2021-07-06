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Если решения принимать на основании веры и эмоций – это опасно. Но украинцы так и делают

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Если решения принимать на основании веры и эмоций – это опасно. Но украинцы так и делают

06.07.2021, 19:02

36% украинцев верили, что сборная Украины по футболу станет чемпионом Европы. Что о нас говорит такое поведение

Согласно опросам, большая часть украинцев верила в победу сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. 36% опрашиваемых, еще до матча с Англией, ставили на то, что именно Украина станет чемпионом Европы. 

Украина. По футболу. Чемпионом Европы. В 2021 году.

Всякие Италии и Англии, Испании и Дании котировались в опросах гораздо хуже. И это при том, что украинская сборная на этом Евро на фарте вышла из группы, ужасно играла большую часть времени и лишь в матче со Швецией продемонстрировала дух.

И после этого вы предлагаете выносить важные вопросы на референдумы? Спрашивать у людей, живущих в городах, о рынке земли? Спрашивать у людей о том, в чем они разбираются примерно также, как в футболе, и на основе этих ответов принимать решения?

Патриотизм – это хорошо. И то, что еще десятки молодых голов стали патриотами в результате Евро, – это прекрасно. Но речь о другом. 

Футбол проиллюстрировал, как работает общественное сознание. Как легко им манипулировать, используя патриотические лозунги. 

Болеть за родную сборную – это правильно. Вовлекать в этот процесс широкие массы – прекрасно. Но вновь прибывшие люди, которые еще месяц назад не отличили бы футболиста Лионеля Месси от баскетболиста Майкла Джордана, не могут выступать экспертами. Их вера не должна вводить их самих в заблуждение, что они разбираются в футболе. И не должна стать основанием для того, чтобы на основе этой веры принимались решения. Потому что это опасно. 

Потому что люди верили и готовы были ставить деньги на победу сборной Украины, даже несмотря на объективные коэффициенты букмекеров, которые указывали на то, что шансы Украины в поединке с Англией мизерные. 

Но букмекеры – это скучные эксперты. Украинское общество предпочитает веру и часто веру в чудо.

Вы не будете спрашивать на референдуме, как проводить операции на сердце. Поэтому не можете спрашивать там же о вопросах экономики и футбола. Потому что в этих вопросах разбираются очень мало людей. И именно поэтому демократия работает таким образом, что люди избирают депутатов и других своих представителей, и те уже ответственно принимают решение. 

Именно поэтому у сборной по футболу есть тренер, который и определяет, как играть и кто будет играть.

Вы не можете выносить важные вопросы на референдум, ведь решения там принимается на основе эмоций, а не в результате рационального анализа. 

Просто потому, что для анализа у большинства людей нет достаточной информации. И достаточных знаний, чтобы принять правильное решение на основе даже имеющейся информации. 

Если люди верят в то, что слабо играющая сборная, где часть лидеров травмированы, может вдруг выиграть чемпионат Европы, то эти же люди легко поверят, что нельзя никаких иностранцев допускать к покупке украинской земли. 

Украинцы должны выиграть Евро, потому что они украинцы. Иностранцев нельзя допускать к украинской земле, потому что они не украинцы. И там и там примерно одинаковая логика. А еще мы хорошо поем.

И да, матч с Англией был ужасным. Украина играла очень и очень плохо. И этому может быть сотня объективных причин. И чтобы этого не повторилось, чтобы были сделаны выводы, эти причины должны быть проанализированы.

И если бы Англия так проиграла, предположим, Бразилии, то по возвращении домой, эксперты и журналисты не оставили бы от нее камня на камне. Распяли бы тренера. Препарировали бы игроков. И сделали бы все, чтобы такого больше не повторилось. Даже если в тот день все звезды стояли так, что все объективно было против Англии. 

А в Украине нет места критике. Есть любовь. Которая была объяснима после матча со Швецией, но абсолютно не уместна после позорного поражения от англичан.

Украинцы не критичны к своим футболистам, точно также как не критичны к своим политикам. И как не критичны к себе самим. Ведь легко ставят себя на место политиков и думают, что поступали бы также. Ведь легко представляют, как проигрывали бы Англии лично. Украинцы такие. И прощают им все раз за разом. Голосуют за коррупционеров. А потом удивляются, почему в стране коррупция. 

Да вот потому, что вы сами поощряете коррупцию. Тем, что прощаете ее. Какая же будет тогда мотивация не воровать? 

Так и украинские футболисты. Отыграв чемпионат ужасно, ползая по полю большую часть матчей, выйдя из группы благодаря стечению обстоятельств и выиграв всего один матч в плей-офф, они приезжают домой и чувствуют себя героями. 

Так будут ли они что-то менять? Есть ли у них мотивация? Сможет ли сборная когда-то играть на равных с Англией? Или футболисты вернутся в клубы олигархов, получат дозу любви и новые конверты и так и останутся теми, кем они были, не желая уезжать и расти над собой, не желая выходить из зоны комфорта? 

Какая у них мотивация? Понятно, что они не будут убиваться на поле с заведомо сильным противником, ведь и так их назовут героями. Так зачем же?

Украинцы сами творцы своей реальности. Эта реальность – результат правил, которые сами украинцы устанавливают в обществе. И даже видя примеры футбола, украинцы все равно будут хотеть, чтобы у них спрашивали на референдумах. В том числе и о том, как проводить операции на сердце.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Фурса Сергей Евро 2020 референдум рынок земли сборная украины по футболу
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