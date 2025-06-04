Даже Китай поддерживает мировой порядок, просто хочет заменить его на свой

Страны воевали веками, считая войну продолжением политики другими средствами, пока не зашли в тупик во Второй мировой войне. После её окончания мир права на войну как инструмент политики был заменён миром, основанным на правилах.

Его суть изложена в статье 2 Устава ООН, согласно которой государства в отношениях между собой руководствуются принципами: (1) суверенного равенства; (2) добросовестного выполнения согласованных правил; (3) решения взаимных споров исключительно мирными средствами, не подвергая мир опасности; (4) отказа от угрозы и применения силы, в том числе против политической независимости любого государства.

Если коротко, после Второй мировой войны война как инструмент политики была запрещена и заменена правилами. Единственное исключение — самооборона, индивидуальная или коллективная, в случае внешней военной агрессии, до того момента, пока мир, основанный на правилах и воплощённый в своей первичной конструкции Советом Безопасности ООН, не решит проблему такой агрессии. Пока не решит — действует разрешение на самооборону от военной агрессии.

РФ долгое время высмеивала миропорядок, основанный на правилах, угрожала войной и применила силу в полномасштабной войне против Украины с целью установления политического и экономического контроля.

Сейчас миропорядок, основанный на правилах, РФ уже не высмеивает. Возможно, наконец поняла, что сам Китай поддерживает порядок, основанный на правилах. Китай просто хочет изменить правила — с постхристианских на постконфуцианские.

Тем не менее угрожать Украине войной по политическим и экономическим причинам, не связанным с безопасностью, РФ упорно продолжает.

Если Россия считает внутренний строй Украины угрозой своему существованию, зачем тогда миру, основанному на правилах, такая РФ? Другого мира, кроме основанного на правилах, когда Москва устанет прятать "Орешники" от дронов, не будет. Хотя правила мирового порядка и могут измениться — как этого хочет Китай.

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