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Если Россия ударит ядеркой по Украине, Запад может перемолоть в труху ВС РФ в ответ

Цей матеріал також доступний українською
Если Россия ударит ядеркой по Украине, Запад может перемолоть в труху ВС РФ в ответ

военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля
14.10.2022, 18:38

Кремль очень хорошо знает, на что способен коллективный Запад в военном плане

Россию ждет мощный военный ответ западной коалиции, если РФ посмеет применить ядерное оружие в войне с Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

Запад в лице Евросоюза, США и всего блока НАТО не станет применять ядерное оружие, но в ответ на его применение со стороны России уничтожит всю армию Вооруженных сил РФ в Украине, подчеркнул дипломат.

На это заявление уже успели обратить внимание любители зрады: мол, это непропорциональный ответ. Поспешу вас успокоить, да, это непропорциональный ответ, однако он непропорционален только для России, а не наоборот.

Запад имеет такие военные мощности, что в рамках своей доктрины "Шок и трепет" может сконцентрировать такое количество и такую массовость огневых средств, что части ВС РФ будут моментально сломлены и уничтожены в Украине, Черноморский флот утоплен, а вся военная система полностью парализована.

Тому, кто хочет увидеть, как это выглядит на практике, стоит вспомнить так называемый "Бой под Хашамом", произошедший в 2018 году. На самом деле точнее будет сказать — "бойня", поскольку там было не сражение, а просто избиение вагнеровцев. Западная коалиция, возглавляемая США, нанесла огневое поражение силам режима сирийского правителя Башара Асада и боевикам из "группы Вагнера", уничтожив до 200-т человек, не потеряв при этом ни одного своего бойца. И все это за считанные несколько часов боевого столкновения.

Американцы задействовали разом самолеты огневой поддержки АС-130, истребители-бомбардировщики F-15E, тяжелые стратегические бомбардировщики B-52H, ударные БПЛА MQ-9 и вертолеты огневой поддержки АН-64. Вся эта мощь просто перемолола в труху как технику, так и живую силу России и ее союзников — асадитов.

Как отреагировала тогда Россия? Никак. Был сделан вид, словно ничего не случилось, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что злобными американцами убиты пятеро граждан РФ, которые якобы были водопроводчиками. Минобороны РФ так и вовсе проигнорировало это событие.

Поэтому Кремль очень хорошо знает, на что способен Запад в военном плане, и никогда не рискнет пойти на прямое боестолкновение с ним, осознавая что шансы будут нулевые. Они хорошо понимают, что это будет не боестолкновение, а избиение младенцев.

Концентрированный и массированный огонь американских дальнобойных систем — это намного мощнее и смертоноснее, нежели тактическое ядерное оружие РФ.

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ядерное оружие ядерный взрыв ядерный удар угрозы России ответ запада
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