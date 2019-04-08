Есть кандидаты, которым технологии не помогут

Юлия Тимошенко на этих выборах была очень активна в инстаграме. Ну, конечно, не она сама, а кто-то из её штаба.

В аккаунте Тимошенко хотя бы раз в день появлялась хорошая "фотачка". Активно использовались "сторис". Всегда были видео-трансляции.

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Это было настолько же качественное политическое присутствие в инстаграме, как и у команды Владимира Зеленского.

И что? Помогло это Юле хоть чем-то? Привлекло молодую аудиторию?

Нет. Те, кто и так ей симпатизировал (что с инстаграмом, что без инстаграма), – за неё и проголосовал.

Почему это важно? Сейчас многие политические комментаторы пытаются через какой-то один технологический инструмент объяснить весь успех Зеленского на этих выборах.

Например, говорят, что старые политики про инстаграм забыли, а команда Зе – пользовалась. Говорят, что Зе очень хорошо представлен в ютубе, а другие, мол, – почти не представлены. Говорят, что Дмитрий Гордон в своих роликах активно пиарил Игоря Смешко – и посмотрите, мол, какой сенсацией стал результат Смешко. Говорят, что Порошенко слишком увлёкся поиском поддержки у старой пишущей интеллигенции и забыл, что молодой аудитории это не по кайфу.

Петру Порошенко на фоне таких разговоров даже завели аккаунт в телеграме. Который, по задумке штабных, должен что-то прибавить их кандидату.

Это всё очень наивно.

Если вы продаёте, условно говоря, допотопные паровозы, вам не поможет интернет. Или если в вашем товаре – пусть ещё и не устаревшем – уже сильно разочаровались, вас не спасёт просто выход в ютуб или инстаграм.

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Конечно, современные коммуникационные платформы сокращают дистанцию между политическим субъектом и аудиторией. И меняют стиль их контакта.

Но при этом же не происходит автоматического переосмысления субъекта. Субъект появляется на новых платформах ровно с тем же смыслом и производит ровно то же впечатление, что и на любых старых.

То есть, если ваш товар – это паровоз, то проблема вовсе не в канале распространения информации о нём.

Просто паровозы в современном мире не нужны. И если вы хотите остаться на рынке, вам придётся либо менять товар, либо наделять свои паровозы каким-то дополнительным смыслом, за который будут готовы платить, либо навязывать свой товар тем, кто не сможет от него отказаться.

То же самое с товаром, в котором уже сильно разочаровались. Новой рекламы на новых носителях – мало, чтобы перезапустить продажи.

Что это означает в контексте выборов?

Украинские избиратели устали. Усталость – это то, что собирает большинство во всех регионах. Устали от лжи политиков, от воровства, от бедности, от войны.

При этом даже не важны конкретные фамилии. Все (!) действующие политики в большей или меньшей степени не вдохновляют избирателей.

Посмотрите на результаты первого тура ещё раз. Кандидат Порошенко и вся власть в его лице не дотянули даже до 16%. Это чуть больше 3 миллионов голосов. Кандидаты от оппозиции не дотянули даже до 3 миллионов голосов каждый. И это в 40-миллионной стране!

Можно как угодно относиться к этим кандидатам и поддерживать или ругать кого угодно из них, но факт есть факт: все они страшно надоели. От них устали.

И если вы вдруг решаете увеличить присутствие таких кандидатов в ютубе, инстаграме, телеграме или где угодно ещё, то вы просто выводите всё ту же усталость на новую платформу.

Логично, что это вам ничего не прибавит.

Теперь наверняка десятки консультантов смогут хорошенько заработать на старых политиках, выводя их в новый цифровой мир.

Но правда в том, что существуют непродаваемые товары. И надо менять сам товар, чтобы сохранить компанию/производство.

Это нельзя изменить просто технологией распространения!

Коммерческий мир постоянно меняет модели товаров. Придумывает новые торговые позиции. Меняет смысловое содержание старых товаров, превращая их фактически в новые.

И вот то же самое должно происходить в политическом мире при демократии.

Впрочем, бывают и некоторые исключения. Когда вдруг спустя годы после большого распространения – многие вспоминают про какие-нибудь полароиды или начинают мечтать о проигрывателе для пластинок. Но это очень специальные интересы, которые всё же не увлекают действительно массовую аудиторию. Как, например, Смешко на этих наших выборах.

Так что, если нужно менять самого кандидата – не поможет просто смена коммуникационной стратегии. А если кандидат безнадёжен – нужно честно это признать и, как сказал классик украинской политики, перестать биться головой о бетонную стену.

Специально для LIGA.net