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28.12.2019, 12:15

Это будет самый непростой обмен пленными с Россией

Это будет самый непростой обмен пленными с Россией
общественно-политический деятель

Россия назвала тех, кого хочет обменять на украинцев-заложников, а Украина забрает тех, кого захотел отдать Кремль. Обмена всех на всех не получилось

Сегодня, ближе к обеду в одну из больниц под Киевом свезут тех, кого Россия хочет обменять на украинцев-заложников, которых удерживает Кремль на территории ОРДЛО и в Эрэфии. Это будет, пожалуй, самый не простой обмен. Россия назвала кого хочет, а Украина забрала тех, кого захотел отдать Кремль. Но уже сейчас нужно признать, что обмена всех на всех, который пообещал в Париже Владимир Зеленский, не получилось. И это большой минус. Очень серьезный минус.

Стало известно, что в списке подлежащих к обмену, не будет ни одного из более 65-ти политзаключенных-крымских татар и что не окажутся на свободе ни один из крымских политзаключенных - этнических украинцев, включая недавно арестованного и обвиняемого в терроризме украинского патриота Олега Приходько и ограниченного решением "суда" в свободе передвижения журналиста Николая Семены. Об этом сообщил Рефат Чубаров.

По его словам, сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, постоянно проживающего на территории оккупированного Крыма и лишенного свободы русскими оккупантами. И это произошло по двум причинам.

Первая - Офис президента Украины не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымскотатарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам поиска возможно иных путей освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма.

Вторая причина - это то, что Кремль принял решение не отдавать эту группу политзаключенных, а ОП решил не настаивать, чтоб не замедлить процесс обмена, который на Банковой хотят сделать к дате - под Новый год. Видимо иначе придется переписывать новогоднее обращение президента, которое уже записал Зеленский. А ОП сейчас нужны события и действия, которые могут, если не остановить, то хотя бы замедлить падение рейтинга президента и его "слуг".

Очень знаковым является то, что Путин захотел забрать беркутовцев, которые обвинялись в убийствах на Майдане и, как непосредственные исполнители, могли дать показания на тех, кто отдавал приказ. Эти сотрудники "Беркута" не имеют никакого отношения к РФ и не могут считаться военнопленными, но Кремль их хочет вытащить любой ценой. Причин тут несколько. О них писал Юрий Бутусов.

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Я выделю из них три:

1. За расстрел Небесной сотни и за бойню на Майдане не будет отвечать ни один исполнитель. Потому что эти бойцы – единственная ниточка к исполнителям, которая установлена и во многом доказана, найдено и идентифицировано их оружие, есть факты, которые позволяют уверенно говорить о причастности. Теперь это надолго будет предметом для манипуляций. А это то, что будет использоваться Россией в гибридной войне против Украины.


2. Только благодаря справедливому суду можно раз и навсегда законно показать, что люди вели огонь на Майдане законно, а "Беркут" и ВВ закон нарушали. Это дело – о праве на восстание, о том, что по Конституции, носитель власти – это народ. И приговор "Беркуту" означал бы, что страна сделала правильные выводы из произошедшей трагедии. Был бы создан важный прецедент наказания за исполнение преступных приказов. И Россия в этом не заинтересована.

3. Выдавать убийц из "Беркута" для Украины было бы логично, для Украины, после приговора суда. Иначе потом это дело будут использовать против Украины еще интенсивнее. И это будет сделано Россией. Более того - этих беруутовцев будут героизировать и создавать мифы вокруг их персон для того чтобы гадить Украине.

Все это говорит о том, что ОП безразличен к проблеме. Майдан для большинства из ОП это абсолютно чужое событие. Чужое и чуждое. Именно это и абсолютное безразличие к опасности дискредитации Майдана, подталкивает Офис президента Украины к тому, чтоб согласиться на требование Кремля о выдаче беркутовцев.

Стало известно, что Кремль внес в список тех, кто должен быть обязательно выдан Украиной Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, устроивших страшный взрыв в Харькове, во время Марша Достоинства в феврале 2015 года. Тогда в результате теракта погибли четыре молодых человека, в том числе 15-летний Даня Дидык. Этим Кремль опять показывает, что имеет отношение к тем событиям и берет на себя всю ответственность за тот теракт.

Да, требуя беркутовцев и харьковских террористов Кремль берет на себя ответственность за массовые убийства на Майдане и убийство в Харькове мирных граждан. Россия - страна террорист. Это не требует доказательств для нас, но это необходимо теперь доказать в международном суде. И после ухода из МИДа Олены Зеркаль у меня и многих экспертов есть обоснованные сомнения, что Офис президента будет это реально делать, а не имитировать действия, чтоб умиротворить Кремль.

Я считаю, что все украинцы, насильно удерживаемые спецслужбами России и подконтрольными Кремлю сепаратистами, должны быть освобождены. Но не может быть проведен обмен на тех, кто поставит крест в расследовании по Майдана или чье освобождение может разрушать устои государства. Каждый из нас хочет жить в стране, которая сделает все возможное для спасения своих граждан. И я бы хотел, что бы Украина сделала все возможное для освобождения меня , если бы я был в подобной ситуации, но без ущерба для государственных интересов.

Тут мне близка позиция израильтянки, которая в начале ноября приняла непростое для себя решение. Тогда мать осужденной в РФ на 7,5 лет израильтянки Наамы Иссахар отозвала ходатайство о приостановке экстрадиции из Израиля в США российского хакера Алексея Буркова, которого Россия хочет обменять на ее дочь. "Наама не будет козырем для российского хакера и его людей. Я молюсь, чтобы мое решение не ухудшило положение моей дочери в российской тюрьме", - заявила мать Наамы Иссахар. Но подозреваю, что в ОП важнее успеть к дате, нежели отстоять государства интересы которые лежат в долгосрочной плоскости. А в Кремле хорошо понимают это и продавливают свою позицию. В итоге мы меняем тех, кого нам СОГЛАСИЛИСЬ отдать на тех, кого ХОЧЕТ забрать Путин. Понимаете в чем нюанс?

В новейшей истории Израиля есть много историй с обменами израильтян живых и погибших на палестинских террористов. Отдельно надо упомянуть историю обмена сержанта Гилада Шалита, который был захвачен в плен террористами из Хамаса и после пяти лет и четырёх месяцев заключения, был освобожден и передан израильтянам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян.

Его обмен шел долгие годы. Посредники из нескольких стран, включая папского нунция в Израиле, пытались провернуть сделку между «Хамасом» и израильским правительством. Несколько раз сделка срывалась. Но в итоге обмен был совершен. Я общался с теми, кто принимал участие в длительных переговорах по обмену. Они рассказали и о том, что изначально палестинцы требовали большего - освободить несколько тысяч террористов. И можно было согласиться, но это бы могло нанести большой ущерб национальным интересам.

Для израильтян это не просто красивые слова, а вопрос выживания. Каждый израильтянин помнит, что другого своего государства у евреев нет и защищают его, как могут. По максимуму. Так вот, мало кто знает, но после обмена часть освобождённых террористов была... уничтожена израильскими спецслужбами, часть вновь попала в израильские тюрьмы за антиизраильскую деятельность. Государство показало, что все помнит и никому ничего не прощает. Это прекрасный пример, как публичные действия совмещаются с не публичными, а главным мотиватором остается защита интересов государства.

Я пишу все это для того, чтоб у граждан появилось осознание происходящего. Да, надо возвращать своих граждан, но это не должно подрывать устои государства и наносить ущерб национальным интересам. И это главная ценность для всех тех, кто является державником, а не временщиком. Это важно для тех, кто мыслит интересами государства и общества, а не только своими рейтингами и ждет аплодисменты в свой адрес.

Поэтому нельзя идти на поводу Кремля только из-за того, что очень хочется успеть к дате. Думать надо и о том, что будет после даты. Думать и планировать дальнейшие шаги. Потому что пока наша власть лишь проявляет реактивную реакцию вместо проактивной и не в состоянии смотреть на все процессы в комплексе. Именно поэтому я с печалью наблюдаю, как уже полгода Кремль регулярно переигрывает Банковую. К моему сожалению и в этот раз тоже.

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Теги: обмен пленными
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