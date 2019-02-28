Еврооптимисты: прыжок в невесомость и конец славной истории

Трое депутатов-еврооптимистов - Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, - написали заявления на имя спикера Андрея Парубия о выходе из фракции БПП. Закрыть идеологический гештальт расхождений с фракцией депутаты решили после опубликованного решения Конституционного суда. Теперь забрать у них мандаты могут представители власти, проведя партийный съезд БПП. Группы во фракции по-разному смотрят на то, как в такой ситуации поступить. Одни говорят: три штыка, все таки. Другие: давайте, подождем и не будем портить избирательную кампанию, махая шашкой.

У троицы было множество причин покинуть фракцию, но почему же это произошло сейчас?

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Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала кратко напомнить - что такое "депутаты-еврооптимисты". Группа объединяет 25 нардепов из фракций БПП, Народного фронта, Самопомощи, Батькивщины и внефракционных. Кроме упомянутой выше троицы, входящие в объединение депутаты не конфликтуют с собственными фракциями и даже вместе взятые обладают незначительным политическим весом. Они оказывают больше влияния на сочувствующего им спикера парламента Андрея Парубия, чем на руководителей собственных фракций.

Можно констатировать, что лидерам еврооптимистов не удалось собраться в этой каденции в кулак и стать "держателем" 25-ти голосов, что было бы единственной возможностью влиять на процессы в парламенте.

Но молодые политики потерпели фиаско не только в парламенте, но и в политике в более широком смысле. Провластные депутаты любят рассказывать злорадные истории о провальных выездах еврооптимистов в регионы. Люди просто не понимали, о чем говорят киевские депутаты со сцены. Общение шло как будто на разных языках. Несколько кампаний, которые начинала троица до "Инициативы реальных действий", ничем не закончилась, а теперь они начали новую - #Дійзнами. И если бы политика сводилась к пополнению реестров общественных инициатив, это был бы серьезный успех.

Справедливости ради стоит сказать, что власть всячески способствовала уничтожению имиджа молодых политиков и раздувала их ошибки, - как например с квартирой Лещенко.

Но нарекания в адрес Найема и Лещенко звучали и со стороны демократической оппозиции. "Они не работают в комитетах, посмотрите, сколько законопроектов они написали, зато уже видят себя министрами и руководителями", - как-то заметил один из видных представителей демократической оппозиции.

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Зачем им выходить из БПП? Говорить исключительно о политической выгоде и погружении в избирательную кампанию не стоит, как и исключать этот фактор совсем. Троица нужна кандидатам в президенты как хороший агитационный ресурс. В частности, Владимиру Зеленскому и Анатолию Гриценко.

Перед каждым депутатом сейчас стоит задача продлить свою политическую жизнь в следующем парламенте. У Лещенко, Залищук и Найема такая задача тоже есть. Но, похоже, дальнейшее движение они видят по-разному.

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В кулуарах Рады обсуждают последствия вчерашней встречи команды Зеленского с Куртом Волкером и послом США в Украине Мари Йованович, на которой присутствовали также Сергей Лещенко и экс-глава минфина Александр Данилюк. Высказываются предположения, что Лещенко появится в списках партии Слуга Народа.

Услышав вопрос об этом, Лещенко по привычке сначала улыбается, а потом говорит, что у него нет договоренностей ни Анатолием Гриценко, ни с Владимиром Зеленским про вхождение в их партии, а все остальное - сплетни. Но в данном случае для сплетен есть довольно резонные основания. Лещенко уже пару месяцев агитирует в своих блогах за Зеленского и любит рассказывать, что Зе - шанс для Украины.

А вот Мустафа Найем категорически не видит себя в команде Зе. Об этом можно судить по тональности его комментариев. "Верить, что Владимир Зеленский независим от Игоря Коломойского - это все равно, что верить в "слепой траст" Петра Порошенко или фандрайзинг Юлии Тимошенко. То есть, в целом, можно так считать, но для этого надо либо прикинуться шлангом, либо специально забыть таблицу умножения", - написал Найем в начале февраля у себе в телеграм-канале.

В любом случае, парламентский еврооптимизм был хорошей историей, даже оставшись без хеппи-энда. Теперь же каждый из оптимистов (даже если останется в парламенте до конца созыва) будет строить свое политическое будущее сам.