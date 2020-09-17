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Европарламент призвал к санкциям по делу Навального. Давно пора было начать что-то делать

Европарламент призвал к санкциям по делу Навального. Давно пора было начать что-то делать

российский политик и общественный деятель, глава региональной сети штабов Алексея Навального
17.09.2020, 17:04

Депутаты предложили найти и заблокировать имущество, которым владеют в Европе фигуранты расследований, основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Депутаты предложили найти и заблокировать имущество, которым владеют в Европе фигуранты расследований, основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией.

Это очень и очень хорошо и правильно. Это то, о чем мы говорим уже много лет.

Путинские министры и олигархи, пропагандисты и депутаты везут вагонами и чемоданами миллиарды на загнивающий Запад, в ненавистную «Гейропу». И там... 

Там им рады. Ведь к чемодану наличных всегда прилагается бумажка из Росфинмониторинга – красивый бланк, гербовая печать, подпись которой подтверждается законность приобретения средств. И на то, что эти средства в 100 раз превышают официальный задекларированный доход чиновника за всю его жизнь, европейские банки закрывают глаза.

Украденные у россиян деньги миллиардами, если не триллионами, вливаются в европейские рынки дворцов, отелей, яхт, самолетов, предметов роскоши. 

А еще используются для того, чтобы коррумпировать чиновников и судей, покупать политиков и целые политические партии (такие, как AfD в Германии, FN во Франции; содержать всевозможных Сальвини, Мариани и Ле Пен). С этим давно пора было что-то начать делать.

Жалко, что поводом для того, чтобы признать проблему, послужили такие трагические события, как попытка убийства Навального с применением запрещенного химического боевого яда.

И хорошо, что проблема признана. Будем надеяться, что она будет решаться.

И все Чайки, Шуваловы, Метельские, Соловьевы, Миннихановы, Медведевы будут страдать, верещать, плакать и унижаться. А еще лучше побегут сдавать Владимира Путина, как стеклотару в обмен на пощаду.

 

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