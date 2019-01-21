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21.01.2019, 17:35

Евросоюз, Украина и демократия по регламенту

Евросоюз, Украина и демократия по регламенту
народный депутат

Политики цивилизованного мира твердо помнят английскую пословицу "Демократия — это процедура"

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Политика везде одинакова. И в ЕС, и в США, и в Украине. Партии и персоналии хотят прийти к власти и реализовать свою модель управления на практике. Мотивы разные. Одни хотят стать богаче, другие хотят оставить след в истории, третьи желают сделать жизнь людей лучше, а государство - сильнее, четвёртые мечтают доказать свою правоту, пятым всегда комфортно быть в оппозиции, а шестых интересует власть как наркотик, который дает им эмоциональную мотивацию и сопричастность с великими и мощными процессами. И в ПАСЕ все так же.

Но есть одно большое отличие в форматах европейской и украинской политики.

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Сразу скажу, что Европа не идеальна. Да, в европейской политике тоже есть мерзавцы, есть коррупционнеры и продажные чиновники, есть популисты и некомпетентные функционеры. Правда тут это явление не так явно выражено, как в Украине. Да и лоббизм в Европе разрешен, если ты занимаешься им официально и платишь налоги. Нет, различие в другом.

Тут соблюдают правила. Тут применяют нормы регламента, а не систематически его нарушают. Тут следуют не только букве закона, но и отменяют больше не работающие законы. Политики цивилизованного мира помнят английское высказывание "Демократия — это процедура". И даже если они хотят сделать что-то жесткое для своих оппонентов, то делают это через процедуры, правила, нормы, регламенты и законы, а не через нарушения всего вышеперечисленного.

И это отличие объясняет главное. Причину почему в цивилизованном мире царит относительный порядок и там стремятся к комфорту, а у нас стабильный бардак на протяжении 28 лет. Хотим жить так же, как в Европе? Тогда нужно соблюдать это правило: "демократия — это процедура".

И тогда многое изменится. К лучшему. Уверен.

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(Источник - Facebook)

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Теги: либерализм, демократия, верховенство права
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