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28.02.2019, 08:00

Евровидение и гастролебайтеры: провал культурной политики

Евровидение и гастролебайтеры: провал культурной политики
специальный корреспондент LIGA.net

Украине следует отказаться от Евровидения не на один год, а надолго

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После того, как глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что договор с MARUV не подписан, его спросили, почему отсутствие гастролей в РФ нельзя было сразу сделать условием участия в отборе. Аласания лишь констатировал: "Потому что практически все гастролируют".

Это прозвучало как приговор государственной политике в сфере культуры.

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Украина второй раз в истории отказалась от участия в Евровидении. Впервые наша страна пропустила Евровидение-2015 в связи "со сложной ситуацией в стране и необходимостью экономить". Но уже на следующий года власть решила, что нужно абстрагироваться от политики и не давать музыкальному миру забыть об Украине. На первый взгляд, решение правильное, учитывая победу Джамалы. Однако сложная ситуация в стране и необходимость экономить никуда не делись. Да и политика с каждым годом влияла на наше участие в Евровидении все больше и больше.

Сейчас вице-премьер Вячеслав Кириленко заявляет, что необходимо внести в условия участия в нацотборе отсутствие гастролей в России. Но что мешало сделать это раньше? Кириленко с 2014 года в правительстве и является профильным вице-премьером. Решение этого вопроса - в его непосредственной компетенции. Как минимум он мог встретиться с руководством НОТУ и проговорить тему гастролей конкурсантов - ведь проблема с участниками нацотбора, которые выступают за "музыку вне политики", появилась не сейчас.

В 2016 году финалист нацотбора SunSay без тени сомнений заявил, что продолжит гастролировать в РФ несмотря ни на что. Та же Джамала после оккупации Крыма дважды выступала в России, что ее представители официально подтвердили. Получается, Джамале можно, а MARUV нельзя? Это ли не двойные стандарты?!

Но власть и в этой ситуации проявила некомпетентность и бестолковость. Хуже того - отлично подыграла стране-агрессору. Россия, безусловно, выжмет из ситуации с MARUV максимум. Украинская власть не захотела отправлять певицу в Тель-Авив, чтобы не подыгрывать России, но не учла, что гастролируют в РФ большинство финалистов нацотбора, а некоторые даже называют Крым "нашим", а не украинским. В итоге россияне получили куда более мощную подачу.

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Кириленко - лишь часть проблемы. Та же НОТУ, которая постоянно жалуется на отсутствие финансирования, вполне могла поднять тему гастролей претендентов в РФ раньше, для этого миллионы из госбюджета не нужны. Достаточно предусмотрительности и умения видеть на шаг вперед.

Отдельно хочется вспомнить номер MARUV. С большим удивлением читал комментарии в соцсетях о "проститутке на каблуках" и "отсутствии вкуса". Скрепы заскрепели. Напомню, что по телевизору ежедневно показывают клип Насти Каменских "Попа как у Ким" (кто не видел – лучше не смотрите), но возмущения по его поводу почему-то не наблюдается. То есть, Европе мы вульгарность наших артистов показывать стесняемся, но любоваться ею внутри страны – не проблема. Кажется, это назвается лицемерием.

Украине следовало бы сделать длительную паузу в отношениях с Евровидением. Сначала надо навести порядок внутри страны. Наше общество слишком разделено по множеству вопросов, а власть постоянно проявляет некомпетентность даже в мелочах. Кроме того, после случившегося скандала просто трудно представить, какой уважающий себя артист захочет представлять Украину на Евровидении в ближайшие годы.

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Теги: отбор на Евровидение, поп-музыка, Евровидение-2019, гастроли в рф
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