Филарета пора отправить в монастырь

Люди нетерпеливы. И те вещи, которые может изменить всерьёз только смена поколений, люди начинают самовольно подгонять и пытаются изменить в течение своей короткой жизни. А иногда – и просто за несколько лет и даже месяцев. Вот как с церковью.

Украинскому православию в последние годы крупно повезло. Сошлись три фактора в одном историческом моменте: патриарх московский Кирилл оскорбил патриарха константинопольского Варфоломея дискредитацией и попыткой срыва всеправославного собора на Крите в 2016 году; путинская агрессия против Украины отвратила значительную часть общества от московской церкви в нашей стране; и третье – президент Порошенко оказался достаточно креативным и технологичным, чтобы, пытаясь получить второй срок и выбрав консервативную повестку предвыборной кампании, убедить Варфоломея предоставить церкви в Украине долгожданную автокефалию.

Если бы Кирилл не был таким заносчивым, то Варфоломей вряд ли пересмотрел бы свою политику по невмешательству в церковную ситуацию в Украине. А именно такую политику он проводил до 2016-го. Если бы Путин не напал на наше государство, то людей не раздражало бы настолько сильно подчинение украинского православия Москве. И если бы Порошенко не вложился на сто процентов в получение томоса, то и до сих пор автокефалия была бы всего лишь мечтой.

Но! Был и четвёртый фактор. Если бы патриарх Филарет не посвятил вторую половину своей жизни строительству независимой украинской церкви, то фактически нечему было бы давать томос. Об этом тоже нельзя забывать.

Ещё раз: украинскому православию крупно повезло. Однако не надо считать, что если уж так повезло, то можно схватить бога за бороду и требовать, чтобы он давал ещё больше.

Это вопрос уже не просто церковный.

Так случилось, что тема автокефалии вышла далеко за церковную ограду. Тема изначально была очень политизирована – и противодействием Москвы, и интеграцией этой темы в предвыборную кампанию Порошенко, и просто эмоциями людей (причём даже атеистов и агностиков), довольных тем, что Москве наконец-то круто вмазали.

И поэтому теперь всё, что касается томоса и церковных отношений, нужно рассматривать в контексте национальной безопасности и общественного мира.

Теперь это факт: угроза томосу – это угроза Украине. Другой факт: любой значительный конфликт в отношениях с Константинополем вызовет бурю эмоций в обществе, которая больно ударит по политической системе. А там сейчас и без этого всё повисло на волоске. Третий факт: в Украине не произошло реального объединения церковных сообществ, и у московской церкви до сих пор остаётся множество средств влияния и своих структур. Любое ослабление украинской церкви может придать ложную самоуверенность московским организациям, и если те начнут как-то действовать в своих интересах против автокефальной – всё может закончиться вспышками насилия.

В такой ситуации важнее всего – сохранять чувство реального. Которое, к сожалению, покинуло Филарета.

Да, амбиции в своё время завели его практически на вершину церковной иерархии в Москве. Благодаря чему Филарет научился всему, что нужно в борьбе за власть. Да, характер позволил ему выстоять, когда Москва сбросила Филарета. И – построить в Украине дееспособную церковную организацию, пусть и непризнанную в течение долгих лет. Пастырский авторитет позволил Филарету возвысить таких людей, как митрополит Епифаний.

Но сейчас ни эти же амбиции, ни характер, ни авторитет – точно не смогут дать Филарету томос покруче, чем уже есть. Ну вот такая реальность!

Зато могут создать много новых проблем Украине.

Вообще, это как раз тот случай, когда просто должны пройти годы. Должны смениться поколения. Должна возникнуть новая автокефальная традиция в Украине. Чтобы выйти на реализацию тех высоких иерархических запросов, которые предъявляет Филарет и которые пока не готов удовлетворить Константинополь.

Да, было бы приятно для соответствующей аудитории в Украине, если бы предстоятель в Киеве был патриархом, а не митрополитом. Но пока – митрополит. Да, было бы справедливее, если бы Константинополь не выступал финальным арбитром для существенных споров в церкви в Киеве. Но пока – амбиций и склок здесь у нас явно больше, чем чувства реального, и поэтому лучше сохранить опытного внешнего арбитра. Где варить святое миро – вопрос важный для самосознания иерархов, но уж точно не стоящий того, чтобы отвергать первые плоды результативного диалога с Константинополем.

Филарету пора прекратить мутить. Это тот случай, когда риск вообще не нужен.

Всё, что Филарет из-за чистой гордыни хочет увидеть в церкви ещё при своей жизни, Украина сможет увидеть со сменой поколений. И нельзя потерять ничего из имеющегося на сегодняшний день – из-за непродуманных слов и действий.

Возможно, митрополиту Епифанию стоило бы оказывать больше знаков внимания Филарету. Ну, чтобы лишить его поводов для формальных претензий и поддерживать в нём чувство, что ему благодарны. Но, честно говоря, не ясно, остановило ли бы это Филарета?

Возможно, почётному патриарху Филарету стоило бы побольше молиться и поменьше общаться с журналистами. В старые времена таких могли и в монастыре заточить.

Ведь иногда один эмоциональный шаг может разрушить всё то, что строилось целую жизнь. И если это – вопрос национальной безопасности, то нянчиться не следует даже с такими уважаемыми персонами.

Специально для LIGA.net