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02.10.2019, 10:30

Формула Штайнмайера: следующий шаг должна сделать Верховная Рада

Формула Штайнмайера: следующий шаг должна сделать Верховная Рада
общественный деятель, бывший депутат Верховной Рады

Реализация "формулы Штайнмайера" полностью зависит от того, какие требования к выборам на деоккупированных территориях выдвинет закон Украины

По Минску. Поскольку никаких других документов опубликовано не было, на данный момент мы можем опираться только на ранее опубликованный текст "формулы Штайнмайера". И если я правильно все понимаю, «формула» - это расширенный пункт Минских соглашений о проведении местных выборов на оккупированных территориях.

Если коротко, ранее Украина настаивала на поэтапном выполнении Минска, т.е., сначала выполнение блока безопасности и только потом выборы и особый порядок местного самоуправления.

Теперь же Украина согласилась, что особый порядок местного самоуправления временно будет действовать на момент проведения выборов. И, если они будут проведены в соответствии со всеми стандартами, этот порядок будет установлен на постоянной основе.

Что важно. Условия, порядок и модальность проведения выборов как и местного самоуправления на оккупированных территориях определяются не Минскими соглашениями и не формулой Штайнмайера, а отдельным законом, который принимает Верховная Рада.

Сейчас критично важна позиция народных депутатов и парламентских фракций. Именно они будут наполнять сутью, подписанные в Минске документы. Как это делали мы последние пять лет, делая все возможное, чтобы не допустить катастрофических последствий Минских соглашений, которые я и сейчас и ранее считал и считаю вынужденным и невыгодным компромиссом, на который нас толкнули под дулами автоматов – сначала в Иловайске, а потом в Дебальцево.

На данный момент реализацией Минских соглашений является закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», действие которого мы ежегодно продлевали начиная с 2015 года.

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Так вот, в п. 4. статьи 10 этого закона указано, что его основные положения вступают в силу только если во время выборов, помимо прочего, было обеспечено:

  • «вывод всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины» и
  • «недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований»

При этом сами выборы должны быть проведены в соответствии с Конституцией и законами Украины, соблюдением международные стандартов и стандартов ОБСЕ, а также принципов всеобщих, равных, свободных и прозрачных выборов.

Этот закон действует ровно до 1 января 2020 года. После чего его действие можно продлить либо в нынешней редакции, либо с новыми изменениями. От того, каким будет это наполнение и можно будет сказать, случилась ли вчера катастрофа или нет.

И прямолинейные схемы в этой истории не работают. Так же, как не работали по времена Петра Порошенко.

У парламент сложная задача – с одной стороны поддержать решение президента, а с другой – не сдать страну.

(Источник - блог автора)

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: верховная рада, минские договоренности, формула штайнмайера, закон об особом статусе донбасса, выборы в донбассе
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