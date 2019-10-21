Фристайл Зеленского, или "Пропетлять" в самые критические моменты

Информационная стратегия команды президента Зеленского никого не оставляет безразличным. Одни ее жестко критикуют, переходя на личности, другие - восторженно хвалят, говоря о новой эре Government Communication. Однако, сейчас ее можно оценить лишь как довольно гремучую смесь старых и новых методов, хорошо снабженную … импровизацией. Именно ее команда президента считает своей главной силой, которая даст возможность "пропетлять" в самые критические моменты.

Вспомните, как еще в период предвыборной кампании Андрей Богдан рассказал, как работает команда "Слуги народа": "У нас нет плана. Все наши действия эмоциональны. Мы сами не знаем, что мы будем делать. С утра что-то произошло, в обед мы посоветовались, в пять часов выпустили ролик, или выступление, или что-то сказали. С этим невозможно бороться, когда ты не можешь залезть в голову человека, который сам не знает, что он будет делать".

Предвыборка прошла, но, похоже, по мнению членов команды Зеленского, формирующих его коммуникационную стратегию, импровизация должна оставаться его главным оружием.

Судя по уже совершенным коммуникационным шагам президента, суть "импровизации" как метода коммуникации можно выразить поговоркой: "Пьяный шаг на болоте вернее". По сути, это когда оппоненты действуют стандартными методами, а коллективный Зеленский берет и делает непрогнозируемый шаг с обязательным "вау-эффектом". Дебаты на стадионе, запись видеоблога в Тесле, пресс-марафон из книги Гиннесса – все это методы одного порядка.

Но вот именно такое понимание сути "импровизации", заимствованное из шоу-биза и может сыграть с президентом злую шутку. Импровизация для неискушенной украинской публики может казаться чем-то новым и нестандартным в Government Communication.

Тогда как в старых демократиях, это довольно известный и изученный метод.

Импровизация в информационной политике состоит из:

- быстрого реагирования на ситуацию;

- централизованной адаптации тезисов;

- молниеносной коммуникации с обществом.

Главный фактор успеха здесь – это скорость реакции, а для нее важна предварительная аналитическая работа для прогноза развития событий.

Как это выглядит в реальности у команды Зеленского?

В коммуникации они постоянно догоняют с тезисом: "Вы все не так поняли – зрада отменяется". Догонять (оправдываться) – это худшее, что может быть в коммуникациях.

Многие аналитики и коммуникационщики пытались оценить, какой эффект достиг пресс-марафон Зеленского, проведенный после ряда событий: скандала со стенограммой Трампа, накала общественного мнения вокруг "формулы Штайнмайера", первой волны массовых протестов по стране.

На мой взгляд, этот коммуникационный эффект можно назвать "белым шумом". Он, по сути, оставил неизменным статус-кво: фанаты Зеленского восторженно им продолжили восхищаться, оппоненты и противники – яро критиковать и плодить Интернет-мэмы. Волну протестов, судя по численности протестующих 14 октября - это так же не сбило. Для иностранных партнеров – ситуацию тоже не прояснило.

В любой коммуникационной стратегии, команда – это лишь половина успеха. На половину – успешность коммуникации зависит от самого лидера. Не надо забывать, что Владимир Зеленский – это в первую очередь человек из шоу-бизнеса с серьезной популярностью и известностью. А лишь совсем недавно – политик.

Любой психолог, занимающийся изучением феномена славы – знает, о чем идет речь. Когда человек становится "звездой" у него вырабатывается потребность в постоянном одобрении и восхвалении его действий, и при этом любая критика воспринимается чересчур болезненно, а иногда и гипертрофированно негативно.

Выражаясь языком социальных сетей: у президента Зеленского явная "лайкозависимость" - потребность в постоянном одобрении того, что он делает и говорит. Он должен чувствовать любовь людей, пусть даже и иррациональную. Он будет делать все, что бы эти условные "лайки" собрать.

С одной стороны – это хорошо и общество может иметь возможность влиять на него. С другой стороны - о каком государственном лидерстве, стратегическом виденьи пути развития государства, ответственности за сложные, но нужные государству действия тут может идти речь, если общественное мнение так легко может манипулировать президентом?

Вывод из всего этого для коммуникационной команды Зеленского должен быть лишь один: либо они уже трансформируют свою стратегию, начинают анализировать события, пытаются прогнозировать их последствия и работают на опережение, либо количество коммуникационных провалов довольно скоро достигнет критической отметки.

Украина – не тихая, маленькая страна старой Европы.

Мы находимся в беспрецедентной зоне международной и внутреннеполитической турбулентности. И сейчас учиться для власти коммуницировать с обществом - поздно. Надо УЖЕ уметь.