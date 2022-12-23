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"Где костюм". Не понимаю хейта по поводу одежды Зеленского на встрече с Байденом

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"Где костюм". Не понимаю хейта по поводу одежды Зеленского на встрече с Байденом

специалист по этикету и моделированию поведения
23.12.2022, 19:19

Одежда – один из инструментов коммуникации. Милитари стиль Владимира Зеленского на встрече с Джо Байденом был очень уместен. Вот почему

В последние дни украинское сообщество активно обсуждает милитари-стиль одежды президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Как всегда – взгляды разделились: Зеленский должен был соблюдать дипломатический этикет и быть в костюме, говорят одни. Образ идеально подходит для ситуации. Не понимаем, к чему столько хейта, аргументируют другие.

Что было не так с одеждой Владимира Зеленского во время визита в США? 

"Где костюм". Не понимаю хейта по поводу одежды Зеленского на встрече с Байденом

Ответ. Ничего. Это смелое и идеально точное решение при уникальных условиях уникальной задачи. То есть слепому копированию не подлежит.

Одежда является инструментом коммуникации, ее невербальной составляющей. 

Есть три уровня передачи сообщения при живой коммуникации: вербальный, паравербальный и невербальный. Это передача информации в точке. На этом строится самопрезентация — подача себя и впечатление, которое формируется о вас в первые секунды. Влияет на желание/нежелание вас к себе подпустить.

При выборе одежды в нестандартной ситуации нужно ответить на пять вопросов: кто, с кем, где, когда и зачем (ключевой вопрос). У одежды, как инструмента коммуникации, есть пять параметров, которыми можно "играться": форма, фактура, цвет, крой, детали. 

Готовые решения, то есть правила, уместны при стандартных условиях задачи. Если хотя бы один параметр задачи изменился, готовые решения не работают. Нужно найти новое решение, понимая принципы его поиска. 

Встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена на сегодняшний день, начиная с 24 февраля 2022 года, это самая важная встреча, самого высокого уровня на всей планете. 

То есть кто с кем — самые важные фигуры на доске. 

Где и когда — на территории государства, где работают цивилизованные правила во времена, когда цивилизованные правила не работают в Украине и во всем мире. 

Зачем — засвидетельствовать значимость личным присутствием, благодарность за поддержку и попросить о еще большем.

Минимальный принцип делового характера одежды выполнен — локти, колени, стопы, грудь — все тело Зеленского закрыто. Он не футболке и шортах поехал. И не в сандалиях. 

Фактура и цвет говорят о задачах и их характере — военные (джинсы не передают военный месседж). 

Крой, детали брюк, обувь — военные. И одна деталь, очень важная — герб на груди. Все. Ничего лишнего или случайного. 

Почему не костюм 

Деловой костюм является униформой в сферах стабильности: госслужба, финансы, юриспруденция. Он является как минимум декларацией о том, что проблемы будут решать в цивилизованном, то есть правовом поле.

Если бы Зеленский надел костюм, на невербальном уровне шел бы сигнал "все в порядке, играем по правилам, у нас тоже все по правилам — в мире все цивилизованно". Но нет! В мире не работают правила цивилизованного, уважительного сосуществования государств! Смелость решения в том, чтобы заявить правду на территории, где тепло и мирно, нарушив привычный покой. 

Слепо копировать этот образ нельзя. Он продуман под ситуацию, под телосложение, является органичным продолжением образа, который использовался с 24 февраля. 

Наденьте это на мужчину другой комплекции и эффекта не будет. 

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Зеленский Владимир Байден Джо стиль зеленского одежда зеленского
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