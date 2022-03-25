Геополитическая мегаломания Владимира Путина

Месяц войны России против Украины продемонстрировал не только неспособность рашистских войск добиться заметных успехов на украинской земле. Эти четыре недели продемонстрировали беспрецедентный цинизм российского руководства, бросающего вызов мировому сообществу.

Расчет России на молниеносную победу над Украиной демонстрирует не только ограниченность ресурсов сил вторжения. Пропаганда, используемая рашистами, работает исключительно на российскую аудиторию, похоже, что мощная машина по промыванию мозгов даже не пытается работать с западной аудиторией, включая путинферштееров.

В то же время мир узнал страшные вещи: гибель в Украине от рук захватчиков более 100 детей (эта ужасная цифра постоянно растет), варварскую осаду Мариуполя, расстрелы мирного населения во временно оккупированных РФ населенных пунктах.

Хочу подчеркнуть: Россия последовательно уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы нанести ей наибольший ущерб и увеличить время на восстановление после завершения боевых действий. Это косвенно подтверждает провал планов Путина по блицкригу в Украине. Поэтому Россия пытается максимально уничтожать экономический потенциал нашего государства, ассиметрично и цинично отвечая на введенные цивилизованным миром санкции против России. Это лишь подтверждает тезис о том, что успех Украины личной угрозой для Путина.

Замечу еще один существенный момент: начиная с декабря 2021 года кремль последовательно делает ставку на эскалацию напряженности в международных отношениях. Сначала в Москве требовали "гарантии безопасности", однако месяц войны в Украине заставляет российское руководство изменить тактику, но не стратегию.

Отсутствие успехов в Украине может подвигнуть кремль к запуску механизмов гибридной войны в других европейских государствах. И об этом свидетельствуют, в частности, заявления Лаврова о "законной цели" для российской армии, которую могут составить военные грузы для Украины. Как известно, шеф российской дипломатии обещал не допустить поставки новых средств ПВО украинским Вооруженным Силам, однако вряд ли его планы реализованы.

Решение польских властей выслать 45 российских дипломатов за действия, не совместимые с дипломатическим статусом, явилось логическим продолжением холодной войны в отношениях Варшавы и Москвы.

Польша не скрывает готовности оказывать помощь Украине не только путем принятия более миллиона наших граждан, уехавших дальше от ужасов войны. В ответ Россия пытается нагнетать тревожные настроения в польском обществе, не без основания считая Польшу одним из ключевых элементов современной системы европейской безопасности и контактов с Соединенными Штатами в области безопасности.

25 марта в Варшаву прибыл президент США Джозеф Байден, поэтому интенсивность истерии со стороны России достигает пиковых показателей.

Польша имеет общую границу с Россией, как и страны Балтии. О военно-стратегическом значении "Сувалковского коридора" говорили еще в 2017 году, во время российско-белорусских учений "Запад-2017".

Сегодня вероятность российского блицкрига по отношению к Польше выглядит мизерной (месяц боев в Украине многое рассказал о способностях российской армии), однако современная война идет прежде всего не за территории, а за настроения. И в этом вопросе Россия демонстрирует зловещую последовательность, пытаясь давить на своих оппонентов максимально.

Страны Балтии, последовательные в поддержке Украины также являются объектами агрессивных действий со стороны РФ, тем более учитывая их меры по нейтрализации российской пропаганды на собственной территории. Однако напомним, что наступательный потенциал российских войск сегодня существенно отличается от оценок, которые ему давали западные аналитики месяц назад.

Однако военное присутствие России сохраняется в ряде европейских стран, и там кремль постарается использовать свои возможности. Речь, в частности, о непризнанном Приднестровье, признавшем оккупированное Россией чрезвычайная сессия ПАСЕ. Напомню, что у нейтральной Молдовы, которая не поддержала санкции ЕС против России, нет мощной армии, а решение ПАСЕ власть в Тирасполе (читай – российское руководство) может использовать как повод для войны.

Пока российские спецслужбы интенсивно проводят на территории Молдовы информационно-психологические операции, используя фактор украинских беженцев. Отмечу, что и Грузия, также не поддержавшая санкции ЕС, не может чувствовать себя спокойно: ей из России пригрозили ракетным обстрелом из-за отказа грузинских властей допустить российскую инспекцию в лабораторию Лугара в Тбилиси. Напомним, что 20% территории Грузии Россия оккупировала еще в 2008 году.

Будет ошибкой считать, что Россия ищет возможности для дестабилизации исключительно в приграничных государствах. Геополитическая мегаломания Путина нуждается в размахе, и здесь на помощь может прийти Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины.

Ее лидер Милорад Додык сделал немало реверансов в пользу кремля, а если вспомнить, что именно в Боснии и Герцеговине находится Сребреница, о которой любит вспоминать Путин, вырывая географическое название из исторического контекста. Объективно Балканы остаются регионом, где разжечь новый конфликт легче, чем в других частях континента.

Логика Путина в целом понятна: расширяя масштабы конфликта, он продолжает находиться в образе "мирового сумасшедшего", заставляя таким образом вести с собой переговоры.

На этот раз его сигналы не направлены на Брюссель, Париж и Берлин, их адресат – Вашингтон. И именно оттуда в Москве ожидается ответ.

Однако это вовсе не означает, что в Киеве должны сидеть, сложа руки. Убежден, что осознание затяжного характера войны и сами действия российских захватчиков должны изменить тактику Украины: мы должны подчеркивать террористические действия России в Украине, которые не только нарушают законы ведения войны, но и угрожают другим государствам Европы.

Этот месседж сегодня выглядит наиболее реалистичным для привлечения внимания к агрессии России в Украине.

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