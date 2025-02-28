Мы живем на сломе эпох, когда критические элементы уже влияют на геополитику. И Украина может найти свое место в современном балансе сил

Интересно, что мы живем в период исторических событий, и в некоторых случаях мы, как нация, как люди, как страна, можем не только влиять на ход истории, но и принимать непосредственное участие в процессах, формирующих наше будущее.

Для меня особенно важно уделить максимум внимания реиндустриализации нашей страны и ее интеграции в мировые цепочки поставок в сфере критических минералов.

Но для всего этого мы должны хорошо анализировать и понимать геополитический контекст.

Так складывается, что когда добыча, переработка и производство сосредоточены в одной стране, импортеры оказываются в очень ограниченном положении и вынуждены реализовывать комплексные программы снижения рисков.

Единственный point of failure, точка отказа или слабое место, в цепочках поставок – это огромный риск. Более того, потенциальное использование цепочек поставок как рычага влияния или как экономического оружия отдельными странами – также значительный вызов.

Давайте посмотрим, в какой среде мы находимся, и попробуем понять, что мотивирует Китай и США на их модель поведения. Необходимо осознавать, что позиции страны в цепочках поставок и возможные ограничения на входе (input constraints) значительно влияют на промышленную и экономическую политику, а уже в итоге – на всю внешнюю политику.

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Китай добывает треть всего титаносодержащего сырья в мире и производит почти 70% всей титановой губки. Китай контролирует почти 50% всех мировых мощностей по производству TiO2 пигмента.

Китай добывает более 60% редкоземельных элементов (Rare-earth Elements, РЗЭ) в мире и осуществляет 85–87% всей переработки. На сегодня Китай контролирует 100% мощностей по сепарации тяжелых РЗЭ. Китай контролирует мировой производственный цикл, обеспечивая примерно 90% мирового производства постоянных магнитов NdFeB.

Китай фактически – монополист в переработке графита. Он практически полностью контролирует мировые мощности по производству анодов (около 98%). Китай контролирует около 90% мировых мощностей по производству катодов.

Китай – гигант в глубокой переработке лития и кобальта. Он доминирует не только в объемах производства, но и в интеграции новых технологий и разработке R&D, постоянно расширяя свой патентный портфель. Китай контролирует более 60% переработки лития.

Благодаря Китаю, китайскому капиталу и технологиям (RKEF и HPAL) Индонезия построила свой никелевый кластер. Низкокачественная индонезийская никелевая руда стала конкурентоспособной именно за счет Китая.

Китай доминирует в добыче, производстве и экспорте таких редких металлов (Rare Metals), как вольфрам, германий, галлий, теллур, молибден, висмут, индий.

Китай не боится применять инструменты экспортного контроля и активно использует широкий спектр инструментов государственной поддержки и стимулирования.

США полностью зависят от импорта 15 минеральных продуктов (на уровне 100%). Еще 19 минеральных продуктов зависят от импорта более чем на 75%.

По данным Геологической службы США, чистый импорт переработанного минерального сырья в 2024 году составил 77 млрд долларов. Это разница между импортом на 178 млрд долларов и экспортом на 101 млрд долларов. В целом в 2024 году внутреннее производство переработанного минерального сырья составило 900 млрд долларов.

Геологическая служба США сообщает, что импорт минерального сырья и внутреннее производство переработанного сырья в последующих звеньях переработки и промышленного производства достигают 4.080 трлн долларов за счет добавленной стоимости и интегральной роли в downstream-производстве.

То есть почти 1 трлн долларов, с учетом всех дополнительных "входных параметров", превращается в более чем 4 трлн долларов конечной продукции.

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США, используя серию законов, программ стимулирования стратегических секторов экономики и кредитования системно важных сырьевых проектов, а также Executive Orders, активно укрепляют свои позиции в добыче и переработке критически важных минералов. Кроме того, США используют свои доминирующие позиции в технологиях производства полупроводников и чипов для сдерживания ключевых конкурентов (также применяя инструменты экспортного контроля).

Какие структурные изменения и геополитические процессы мы можем ожидать в ближайшие годы?

После десятилетий глобализации мы увидим фрагментацию цепочек добавленной стоимости и цепочек поставок. Мы уже наблюдаем эти процессы, а также усиление протекционизма.

США предпримут целый ряд шагов для снижения своих рисков. Ожидается активное финансирование стратегически важных проектов, таких как переработка РЗЭ, производство постоянных магнитов, добыча лития и производство карбоната лития, переплавка титана-губки в современные сплавы для ВПК и аэрокосмического сектора и многое другое.

Китай будет активно применять экспортный контроль в отношении редких металлов и РЗЭ, а также технологий их глубокой переработки. С высокой вероятностью он частично распространит экспортный контроль на некоторые сегменты цепочек переработки лития.

Китай будет использовать свои технологические возможности, патенты и экономику масштаба для воздействия на конкуренцию на мировых рынках. Инструменты soft power ("мягкой силы") и экономические рычаги влияния также будут применяться, как это произошло в Индонезии. Аналогичные кейсы мы наблюдаем в Африке.

Европе необходимо пробудиться в вопросах реиндустриализации и предпринять конкретные шаги не просто для диверсификации рисков, но и для возвращения полноценных производственных цепочек на свой континент. Также Европе необходимо вернуться к атомной энергетике – эта дискуссия в ближайшие годы будет крайне важной.

Решение вопроса конкурентоспособности станет приоритетом, и для этого потребуется пересмотреть множество устаревших подходов, включая ценообразование на энергетические ресурсы, в частности электроэнергию.

Какова наша возможная роль и как все это может вовлечь Украину в новые геополитические, промышленные и технологические процессы?

Мы можем предложить себя как "промышленный форпост" для наших стратегических партнеров. У нас есть ресурсная база, экспертиза и квалифицированные специалисты, промышленная история. Географическое положение и логистические возможности – тоже преимущества.

У нас богатая и перспективная ресурсная база, но нам предстоит еще много работы. Нам не хватает долгосрочного финансового ресурса, некоторых технологий и интеграции в мировые цепочки поставок. Также могут возникнуть вопросы по себестоимости производства (особенно по цене электроэнергии), но их можно решить при скоординированной работе. Мы можем предложить технопарки и глубокую переработку.

Если мы выберем путь создания промышленных кластеров, то сможем максимизировать экономический эффект. Главное – это позволит нам конкурировать с глобальными игроками по себестоимости и интегрироваться в мировые цепочки не только как поставщик сырья, но и как производитель продукции с добавленной стоимостью.

Сейчас у нас исторический шанс.

Я верю в Украину как никогда.

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