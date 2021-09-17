Германия в преддверии самых непредсказуемых выборов. Что будет со страной после Меркель

Вскоре в Германии состоятся одни из самых непредсказуемых федеральных выборов за последние десятилетия.

Что произойдет после того, как канцлер Ангела Меркель уйдет с должности, кто может ее заменить, и в чем разница между "ямайской коалицией" и "светофорной" коалицией?

Почему эти выборы важны

Основной причиной является то, что Германию – крупнейшего и самого мощного члена Евросоюза – впервые с 2005 года возглавит новый лидер. Эти выборы – завершение эпохи Ангелы Меркель. Она уходит с поста канцлера после четырех победных выборов. Она занимает эту должность 16 лет, почти догнав своего наставника Гельмута Коля – он дольше всех возглавлял Германию в послевоенную пору. За это время ей пришлось поработать вместе с пятью премьер-министрами Великобритании, четырьмя президентами США и четырьмя руководителями Франции. Именно ее, хотя и без особого энтузиазма, часто признавали опорой западного либерального строя, фактическим лидером Европейского союза и самой могущественной женщиной мира. Или просто "мамочкой" многих немцев.

Меркель рассматривали как главного игрока многих современных европейских кризисов. Это прежде всего кризиса еврозоны, волны миграции 2015 года, Brexit, нынешней пандемии. Ее обвиняют в отсутствии четкоq визии для Германии и Европы, в нерешительности при принятии сложных решений. Тем не менее, ей удалось сохранить единство в собственной стране и в ЕС благодаря компромиссам и бесконечным выкручиванием рук в переговорах.

Немцы идут на выборы 26 сентября – это конец ее суток.

Нет четкого преемника, однозначная победа не гарантирована ни одной из партий, поэтому эти выборы могут стать фильмом с напряженным сюжетом.

Но выборами все не закончится. После выборов нужно будет создать правящую коалицию. Вот тогда как из рога изобилия посыпятся различные возможные комбинации.

Вполне возможно, что Германией впервые в истории будет руководить правительство без парламентского большинства. Или же, правительство будет состоять из трех партий – такого не было с 1950-х годов. Вероятно, политические торги продлятся достаточно долго, а нынешняя берлинская власть будет исполнять обязанности правительства до Рождества, а может и дольше. ЕС останется без лидера, а коронавирус "Дельта" и угрожающие последствия установления власти талибов ждать не будут.

Кто заменит Меркель

На место Меркель придет лидер одной из трех крупнейших политических партий: социал-демократической, христианско-демократической или зеленой. За последние четыре месяца прогнозы менялись, и каждая из этих партий в определенный момент лидировала в гонках. Сейчас между ними несколько процентов разницы.

Скорее всего, умные инвесторы сейчас наиболее заинтересованы в кандидате от социал-демократов и нынешнем министре финансов Олафе Шольце. Сейчас его партия ведет в опросах, и если они смогут повторить этот результат в день выборов, Шольц иметь решающее слово в формировании коалиционного правительства. Он представляет умеренную левую руку, за его плечами – успешный первый тур дебатов. Хотя он и не из партии Меркель, ему удалось сформировать имидж ее преемника, на которого можно положиться. Вместе с тем, его успех можно объяснить ошибками двух других кандидатов, которые рано пришли к наивысшим показателям в опросах.

Кандидат от христианских демократов Армин Лашет с потерями прошел праймериз собственной партии, которая весной занимала первое место в опросах. Но затем Лашет нач делать ляпы.

Президент страны произносил мрачную речь о катастрофическом наводнении. Лашет в это время смеялся над какой-то шуткой, и это засняли на камеры. К тому же, этим летом больше всех затопило именно регион Северной Рейн-Вестфалии, который он возглавлял в течение последних четырех лет. Поэтому встал вопрос о том, какую ответственность он несет за очевидную неготовность региона к катаклизму.

Зато Олаф Шольц пообещал, что его министерство не пожалеет денег и увеличит расходы бюджета на пострадавшие районы. Это принесло ему дополнительные политические очки.

Рейтинг Анналены Бербок, кандидата на пост канцлера от зеленых, также рос в начале года. Затем ее стали обвинять как в плагиате, так и в том, что в ее резюме содержится ложная информация. В партиях Лашет и Бербок есть и другие люди, кто претендовал на канцлерство, что вредит этим кандидатам.

В случае христианских демократов – это популярный премьер-министр Баварии Маркус Зьодер. Хотя тот официально поддержал Лашета, Зьодер и дальше появлялся то тут, то там, чем привлекал к себе внимание. Многие из партии зеленых считали сопредседателя партии Роберта Габека лучшим кандидатом. Вы еще услышите об этих двух господах этой осенью или, скорее всего, за четыре года, на следующих выборах.

Какие партии могут образовать новую правительственную коалицию

Это горячий вопрос последних нескольких месяцев. Чтобы разобраться в этом, нужно изучить несколько цветов. Но сразу можно забыть об одном цвете – синем. Это цвет ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD). Ни одна партия не хочет вступать с ними в коалицию. Да и сами "голубые" немного потеряли мощности. По результатам предыдущих выборов 2017 года, они впервые прошли в Бундестаг и заняли там позицию крупнейшей оппозиционной силы. По текущим прогнозам, они наберут около 10% голосов, поэтому их будут игнорировать.

Остается пять партий. Скорее всего, три из них образуют коалицию.

Вот палитра цветов:

христианские демократы (СDU/CSU) – черный цвет;

социал-демократы (SDP) – красный;

зелени (Bündnis 90/Die Grünen) – очевидно, зеленый;

либералы (FDP) – желтый;

ультралевые (Die Linke) – тоже красный или фиолетовый.

Сейчас социал-демократы получают больше голосов – около четверти. Если коалицию будут создавать они, вероятно, обратятся к "зеленым". Те получат около 15-18%. Тогда для большинства понадобится еще одна партия.

Они могли бы присоединить Die Linke, создав "красно-красно-зеленую" коалицию. К этому стремится левое крыло социал-демократов. Die Linke получит где-то 7%. Эта партия – антинатовская и прорусская. Die Linke – прямой потомок марксистско-ленинской партии Восточной Германии. Хотя они не столь "токсичные", как AfD, впрочем, такая коалиция может многих разозлить.

Поэтому наиболее вероятной коалицией на данный момент является так называемый "светофор": cоциал-демократы и зеленые объединяются с желтыми (FDP). Последние несколько лет были трудными для либералов, они смогут набрать около 12%. Если же социал-демократам не удастся создать такую коалицию, то присоединятся еще христианские демократы. По последним оценкам, они наберут 20%.

Либералы и христианские демократы – естественные союзники. Если же им удастся заручиться поддержкой зеленых, то они образуют втроем "ямайскую коалицию", по цветам флага этой страны.

Христианские демократы и социал-демократы не хотят иметь очередную большую коалицию, поэтому они могли бы сформировать тройную коалицию с либералами под кодовым названием "Германии" – на этот раз, по цветам немецкого флага.

До сих пор в истории послевоенной Германии не было правительства без парламентского большинства, но на этот раз это возможно. Для этого две партии должны объединиться и соблюсти молчаливую поддержку третьей. Комбинаций куча, поэтому Берлин сейчас готовится к затяжным торгам, которые по завершению выборов затянутся на недели или месяцы.

Чем будет отличаться "новая" Германия от "старой"

Сейчас предсказать это невозможно. Никто не знает, каким будет следующее правительство. Впрочем, стоит отметить гетерогенность каждой партии.

Возьмем, например, отношения с Россией и Китаем. В партиях христианских демократов, социал-демократов и либералов есть группы "ястребов", которые пессимистично рассматривают отношения с этими государствами. В тех же партий есть и группы с бизнес-интересами, которые предпочитают строить хорошие отношения с Москвой и Пекином, чтобы торговля не претерпела никаких препятствий. Социал-демократы несколько мягче других по России. В частности, их последний канцлер Герхард Шредер является председателем правления Северного потока и Роснефти.

"Зеленые" могут выглядеть наиболее радикальными среди всех, ведь подчеркивают важность прав человека среди приоритетов внешней политики. Вместе с тем у партии пацифистичне прошлое и она не стремится тратить больше на оборону. Однозначным является то, что коалиция с Die Linke перепугает многих западных союзников, особенно в вопросах внешней политики.

Вероятность некоторых процессов несколько больше. Похоже, что Германия немного повернет налево. Это может привести к тому, что страна увеличит собственные расходы и станет федеральной на европейском уровне. Это будут приветствовать во Франции. Поэтому не удивляйтесь, если европейское сотрудничество во многих сферах усилят.

Берлин также может стать более жестким в отношении Польши и Венгрии, которые нарушают европейское законодательство, особенно если христианские демократы не попадут в правительство.

То есть, паневропейская семья партий Европейская народная партия (EPP) не будет управлять одной большой страной в ЕС. После Меркель EPP потеряет политический вес. Партия Виктора Орбана уже вышла из ЕРР. Возможно, он образует новую большую популистскую правую семью партий. Для этого ему нужно партии с еще нескольких стран, такие как Словенская демократическая партия.

За этими выборами точно стоит следить из всех возможных углов.

Специально для Радио Свобода

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