Недосанкции против Медведчука, чистка в Кабмине, Зеленский VS Кличко. Главное за неделю

Один з лідерів ОПЗЖ – Віктор Медведчук – став об’єктом полювання з боку влади, яке складно назвати вдалим. Прем’єр Денис Шмигаль виявився пророком, коли наголосив, що недоторканих у Кабінеті міністрів немає. Президент та військове керівництво України в унісон висловилися про готовність давати відсіч російській агресії. У відносинах з НАТО та ЄС настає період розчарування. Мер Києва Віталій Кличко оголосив про переслідування столичних чиновників з боку силовиків.

Добити недобитого

Підозра у державній зраді парламентаріям Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку, підписана генеральним прокурором Іриною Венедіктовою, стала головною подією минулого тижня. Проте правового бліцкригу у команди президента Володимира Зеленського не вийшло: соратник Медведчука – Козак, виявився за межами України, а Медведчуку Печерський суд встановив як запобіжний захід домашній арешт, навіть не вимагаючи застави.

Дещо дивно для підозрюваного у державній зраді впливового юриста, який фігурує у списку багатіїв від Forbes. Проте сам Зеленський вважає Медведчука олігархом, про що публічно заявив у колонці для журналу Фокус. До речі, шостий президент – ледь не перший, хто вважає Медведчука олігархом.

Ситуативний союз Слуги народу та ОПЗЖ не міг бути міцним, оскільки платформи для єднання у них немає. Медведчук, на відміну від багатьох українських політиків та бізнесменів, не приховує зв’язки з Росією, а хизується кумівством з президентом РФ Володимиром Путіним, яке фактично стало частиною його політичного капіталу. Та й передумовою зростання статків – теж.

Цікаво, що доля Козака взагалі опинилася, наче йому підозру у державній зраді і не висували.

Велике прання в Кабміні

Санкції, запроваджені РНБО проти "злодіїв у законі", виглядають відлунням перебування Міхеїла Саакашвілі у команді Зеленського. Щоправда, президентська готовність змінити трьох міністрів уряду виявилася доволі несподіваним поворотом, хоча про ротації в Кабінеті міністрів говорили багато.

На Банковій вирішили позбавитися міністра охорони здоров’я Максима Степанова, і відповідне подання вніс на розгляд парламенту прем’єр Шмигаль. Його однокурсник, міністр економіки та торгівлі Ігор Петрашко, та міністр інфраструктури Владислав Криклій слухняно написали заяви про відставку.

Розрахунок Степанова на підтримку у стінах парламенту виглядає хибним.

Бензинові війни

Команда Зеленського (повнота управління країною зосереджена у руках президента, тут ілюзій бути не повинно) примудрилася нівелювати власне позитивне рішення. Президент підписав закон, який фактично забороняє імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Однак замість отримання іміджевих дивідендів, влада змушена була пірнути у водоспад критики, викликаної рішенням уряду про обмеження торговельної надбавки на бензин. Досліди з державного регулювання економіки – очевидно, не те, що зараз потрібно Україні.

Завжди готовий

І Володимир Зеленський, і Андрій Таран, і Руслан Хомчак (останні – попри відомий конфлікт між ними) практично в унісон заявили про готовність Збройних сил давати відсіч російській агресії. Ця теза виглядає безальтернативною, тим паче на тлі усвідомлення неприємного факту: ПДЧ на саміті НАТО Україна не отримає, це визнав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Незрозуміло, чому віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вирішила заявити про вимогу надати ПДЧ та очікування зміну політики сусідства ЄС. Прогнозоване розчарування офіційного Києва не має стати приводом для погіршення відносин з НАТО та ЄС, якого зачекалися у Кремлі.

Зеленський VS Кличко

У нокдаунах, подібних масованим обшукам у комунальних підприємствах Києва та навіть у голови виконкому партії УДАР Артура Палатного, Віталій Кличко не опинявся з моменту завершення боксерської кар’єри.

Демонструючи присутність духу, мер Києва закликав представників місцевих влад об’єднуватися навколо партії УДАР та наголосив на безпідставності переслідувань.

Схоже, високий рівень довіри виборців до Кличка, хай і на тлі рейтингу на фоні статистичної похибки, тривожить Володимира Зеленського. Тому Кличку варто готуватися до поєдинку з невизначеною кількістю раундів.

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