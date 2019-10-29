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29.10.2019, 15:00

Глобальный контур: Европа не готова к ответу на новые угрозы

Глобальный контур: Европа не готова к ответу на новые угрозы
Директор Центра исследований России имени Бориса Немцова

Нынешнее противостояние "нелиберальных демократий" и Запада значительно сложнее, чем конфронтация эпохи "холодной войны", считает Александр Морозов

Гарри Каспаров выступил с обращением, которое всем, кто знаком с политической историей, остро напоминает выступления Александра Солженицына в США в 1970-е. Как и Солженицын, Каспаров бросает Западу взволнованный упрёк в отсутствии политической воли: сегодняшний компромисс с нелиберальными режимами обойдется дорого завтра. Каспаров, как и Солженицын, не рассчитывает на демократическое движение в России "снизу", призывает к ужесточению санкций с единственным расчетом на раскол кремлёвских элит.

Гарри Каспаров – умный, опытный, всемирно известный человек, его голос имеет значение. Он фиксирует позицию, которая, несомненно, останется в политической истории, так же как и позиция Солженицына. Аналогия усиливается еще и тем, что голос Солженицына звучал "без адресата", но уже через несколько лет президентом США стал Рональд Рейган и "время компромисса" кончилось. Ещё через несколько лет начался "раскол элиты" в советском руководстве, и в 1991 году "Восточный блок" распался. Эта аналогия создает и контекст некоторой надежды в отношении позиции Каспарова.

Однако сейчас ситуация сложнее, чем она была в конце советского периода. Дело не в нехватке политической воли у руководителей Запада, а в гораздо более масштабной проблеме. В начале столетия и внутри Запада, и вне его стабилизировалось много "иллиберальных режимов", хорошо встроенных в глобальный экономический обмен.

Разумеется, Саудовская Аравия – не то же самое, что Венгрия, а Филиппины – не то же самое, что Турция, всё это разные формы "иллиберализма". Но в целом образуется широкий контур политических режимов и укладов общественной жизни, которые гораздо ниже тех стандартов верховенства права, демократии и прав человека, которые являлись нормативными для политики Запада весь послевоенный период. Этот "иллиберализм" (по-русски часто используется термин "фиктивная демократия") не объединен в "блок", как это было во времена противостояния "двух систем", и это ещё более ухудшает ситуацию. "Восточный блок" совершенно иначе был встроен в систему глобальной конкуренции, в мировую экономику, чем весь нынешний мир иллиберализма. Он имел гораздо более консолидированную политическую теорию, которая не только критиковала потребительское общество Запада, но и предлагала альтернативную концепцию "свободы, равенства и братства". Интеллектуальный, политический и военный ответ было гораздо проще построить, чем ответ на сегодняшнюю ситуацию.

Всё это заставляет задуматься о том, что точечный ответ Запада на угрозу, которую несет Кремль, скорее всего, уже невозможен. Кремль стремительно "растворяется" в общем контуре иллиберальных глобальных тенденций. По-видимому, "проблема Кремля" теперь может быть решена только в более масштабном контексте. Здесь вызов такого масштаба, что глобальным силам разных стран и континентов требуется пробуждающее событие масштаба Французской революции или объединенной победы над нацизмом. Только так к жизни могут быть вызваны энергии, которые были бы в состоянии захватить весь посттранзитный, постколониальный мир, сложившийся после 1945-го и после 1991 годов. Требуется новое прочтение нормативных оснований, на которых покоятся общества, составляющие гуманистическое ядро человечества.

В российском обществе, как и в других иллиберальных режимах, есть та часть, которая станет участницей этого процесса, когда и если он начнется. В этом нет сомнений. Но вот надежда на нового Рейгана, который сможет консолидировать Запад в походе против глобального тренда, частью которого стала путинская Россия, – эта надежда, честно говоря, выглядит безосновательной. Надежда теперь связана со способностью человечества к более масштабной саморефлексии, чем те модели борьбы с "Восточным блоком", которые оказались успешными в прошлом.

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Колонка опубликована на сайте Радио Свобода
Перепечатывается с ведома и разрешения автора и редакции

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Теги: агрессия России, антилиберальная демократия, владимир путин
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