Глубоко гибридные отношения: зачем нужен аудит связей с Россией

Любой новый руководитель должен начать с анализа деятельности предыдущего. Какие обязательства остались? Что было сделано правильно и в чём ошибки?

Тем более новый президент должен стартовать с такого анализа. И тем более тогда, когда государство находится де-факто в состоянии войны.

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После 5 лет президентства Порошенко остаётся странное наследство.

Мы с Россией и воюем и торгуем. Например, импортируем с территории России уголь и нефтепродукты. И почему-то Путин сохраняет эти отношения, хотя мог бы всего лишь несколькими решениями создать для нашей энергетики и топливного рынка катастрофические проблемы.

Мы называем Россию диктатурой и ордой, но при этом передаём российскому "правосудию" обвиняемых по уголовным делам. Вот, например, на днях генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о том, что за 2018 год Украина передала России 22 человека.

Мы не можем получить ни из ОРДЛО, ни с территории России наших граждан, взятых в заложники, но при этом периодически забираем у боевиков заключённых тюрем, которые пожелали отбывать наказание на подконтрольной территории Украины.

Такие противоречия можно перечислять очень долго.

В конце концов, у нас даже есть специальный политический субъект – Виктор Медведчук, – который может позволить себе договариваться с представителями ОРДЛО об "автономии" для них и возить в Москву на встречу с тамошним премьером кандидата в президенты Украины.

Почему такие противоречия существуют? Как они возникли? Кто получает от них выгоду? Как оценить от них пользу? И кто договаривался о "крыше" для соответствующих схем отношений с Россией?

Пока что в нашей политической дискуссии все вопросы о России сводятся к тому, что люди с разных сторон перекрикиваются о борьбе, переговорах или капитуляции.

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Хотя гораздо интереснее был бы просто честный анализ.

Сколько контактов было между Порошенко и Путиным? Какой багаж выполненных и невыполненных обещаний с двух сторон накопился за 5 лет? Сколько посредников было в контактах между нашей властью и российской в её многообразии за минувшие годы и в чём именно они посредничали?

Без адекватной оценки всего комплекса существующих отношений с Россией – а они вовсе не ограничиваются только фронтом на Донбассе – нельзя выстроить какую-либо новую и эффективную модель политики на этом направлении.

Да и даже старую модель будет сложно сохранить.

Вот, например, тот же уголь. Его же и в дальнейшем придётся откуда-то завозить. Возможно, тоже – с территории России. А на каких основаниях в Москве готовы будут продлевать действие соответствующих схем? И это – не праздный вопрос. Пока что от таких поставок угля реально зависит наша энергетика.

Нам нужно вытаскивать из российских тюрем наших людей. Реально ли рассчитывать на замену посредников в этом процессе? И что с самим этим процессом? Почему, например, Надю Савченко Путин отдал, причём даже через инструмент помилования, о котором сама Савченко у него не просила, а вот Олега Сенцова или Александра Кольченко так и не отдаёт? Какой там есть подтекст?

Почему мы отдаём в Россию обвиняемых по уголовным делам, если не можем получить оттуда даже наших ни в чём не виновных заложников? Кто и на каких основаниях об этом договорился?

Нам нужен полный аудит отношений с Россией. Нельзя сводить всё только к мрачной фигуре Путина в агитации или к эмоциональным речам о том, какой мы прекрасный бастион демократии для защиты Европы от путинской орды.

После президентских выборов всё равно придётся возвращаться в реальность.

И в этой реальности наше государство с Путиным и его соратниками не только воевало. Но и договаривалось или прикрывало чужие договорённости. Надо знать их содержание. И пока не узнаем, ничего нового в отношениях с Россией у нас не будет.

Специально для LIGA.net