Год несокрушимости: Мы готовы ко всему. Мы победим всех. Потому что мы – это Украина!

Год назад в этот день с этого же места около семи утра я обратился к вам с кратким заявлением, продолжительностью всего 67 секунд. В нем прозвучали две самые главные – и тогда, и сейчас – вещи. То, что Россия начала против нас полномасштабную войну. И то, что мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы победим всех. Потому что мы – это Украина!

Так началось 24 февраля 2022 года. Самый длинный день нашей жизни. Самый трудный день нашей новейшей истории. Мы проснулись рано и с тех пор не засыпаем.

У кого-то был страх, у кого-то – шок, кто-то не знал, что сказать, но все чувствовали, что делать. На дорогах появились пробки, но многие ехали за оружием. Появлялись очереди. Кто-то стоял на границах, но многие – к военкоматам и ТрО.

Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый. Не испугались, не сломались, не сдались. Символом этого стали пограничники со Змеиного и маршрут, по которому они отправили русский военный корабль.

Наша вера окрепла. Окреп наш дух. Мы выстояли в первый день полномасштабной войны. Мы не знали, что будет завтра, но точно поняли: за каждое завтра нужно сражаться!

И мы сражались. И выгрызали каждые сутки. И мы выстояли во второй день. А дальше – в третий. Трое суток, которые нам давали на жизнь. Угрожали, что через 72 часа нас не будет существовать. Но мы выстояли в четвертый день. А потом – в пятый. А сегодня стоим ровно один год. И до сих пор знаем: за каждое завтра нужно сражаться!

Я говорю спасибо всем, благодаря кому продолжается наше сопротивление. Это все наши защитники. Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска, наша пехота и танкисты. Воздушные и Военно-морские силы. Артиллерия, ПВО, десантники, разведчики, пограничники. ССО, СБУ, Нацгвардия, полиция, ТрО – все наши Силы безопасности и обороны. Благодаря вам стоит Украина. И мы выдержали лютый февраль и лютое начало войны.

А дальше была весна. Новые атаки, новые раны, новая боль. Все увидели настоящее нутро нашего врага. Обстрелы роддома, драмтеатра в Мариуполе, Николаевской ОГА, площади Свободы в Харькове, вокзала в Краматорске. Увидели Бучу, Ирпень, Бородянку. Весь мир четко осознал, что на самом деле означает "русский мир". На что способна Россия.

В то же время мир увидел, на что способна Украина. Это новые герои. Защитники Киева, защитники Азовстали. Новые подвиги, которые совершали целые города. Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев, Гостомель, Волноваха, Буча, Ирпень, Ахтырка. Города-герои. Столицы несокрушимости. Новые символы. А вместе с этим – новые оценки и прогнозы по Украине.

Первый месяц войны. И первый перелом в войне. Первые изменения в восприятии Украины. Она не пала за трое суток. Она остановила вторую армию мира.

Мы подвергались новым ударам каждый день, узнавали новые трагедии каждый день, но выдержали благодаря тем, кто выкладывался на полную ежедневно. Ради других.

Это наши медики, которые спасают раненых бойцов на передовой, делают операции под обстрелами, принимают роды в бомбоубежищах, остаются на дежурстве днями и неделями. Как наши спасатели и пожарные, которые вытаскивают людей из-под завалов и огня в режиме 24/7. И наши железнодорожники, которые без сна и остановки эвакуировали сотни тысяч украинцев с начала войны.

А дальше были первые наступления, первые достижения, первые освобожденные территории. Первая и не последняя Чернобаевка. Изгнание оккупантов из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Наша "Стугна". "Ольха". Наш "Нептун" и идущий ко дну крейсер "Москва". Первый "Рамштайн". И второй за всю историю ленд-лиз.

Украина удивила мир. Украина вдохновила мир. Украина объединила мир. В доказательство можно сказать тысячи слов, но достаточно нескольких. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard.

Я благодарю всех наших партнеров, союзников и друзей, которые стоят бок о бок с нами весь год. Я рад, что международная антипутинская коалиция выросла настолько, что требует отдельного обращения. Я сделаю его в скором времени. Обязательно.

Я также благодарю нашу внешнеполитическую армию. Дивизии наших дипломатов, послов, представителей в международных организациях и институциях. Все, кто бьет оккупантов огнем и мечом международного права, добивается новых санкций, признания государства-террориста государством-террористом.

Война изменила судьбу многих семей. Переписала историю наших семей. Изменила наши обычаи и традиции. Раньше дедушки рассказывали внукам, как били нацистов. Теперь внуки рассказывают дедушкам, как бьют рашистов. Раньше мамы и бабушки вязали шарфики, теперь плетут маскировочные сетки. Раньше дети просили у Санты смартфоны, гаджеты, теперь же отдают карманные деньги и собирают средства для наших бойцов.

За год фактически каждый украинец кого-то потерял. Отца, сына, брата, маму, дочь, сестру. Любимого человека. Близкого друга, коллегу, соседа, знакомого. Мои соболезнования.

Почти у каждого в телефоне есть хотя бы один контакт, который больше никогда не поднимет трубку. Не ответит на sms: "Ты как?" Эти два простых слова приобрели за год войны новое значение. Ежедневно миллионы украинцев миллионы раз писали или задавали родным и близким этот вопрос. Каждый день кто-то не получал ответа. Каждый день оккупанты убивали наших родных и близких.

Мы не сотрем их имена ни с телефонной, ни из собственной памяти. Мы никогда их не забудем. Мы никогда этого не простим. Мы никогда не успокоимся, пока российские убийцы не понесут заслуженное наказание. Наказание международного трибунала. Суда Божьего. Наших воинов. Или всех их вместе взятых.

Приговор очевиден. Девять лет назад сосед стал агрессором. Год назад агрессор стал палачом, мародером и террористом. Мы не сомневаемся, что они понесут ответственность. Мы не сомневаемся в том, что нас ждет победа.

Летом мы почувствовали это. Мы прошли 100 дней войны. Мы получили статус кандидата в ЕС, вернули Змеиный, услышали первую "бавовну" в Крыму, увидели салюты на складах оккупанта и Антоновский мост.

Август стал первым месяцем, когда оккупанты не взяли ни одного украинского города. Угрозы и ультиматумы о денацификации сменились жестами доброй воли. И мы почувствовали тогда: наша победа неизбежна. Она близка. Она будет.

И дальше была осень. И наше контрнаступление. Освобождение Изюма, Балаклеи, Купянска, Лимана, Херсонской области и города Херсона. Мы видели, как люди там встречали наших военных. Как берегли украинский флаг. Как дождались Украины.

Я хочу сейчас обратиться к тем, кто все еще ждет. К нашим гражданам, которые сейчас находятся во временной оккупации. Украина не оставила вас, не забыла вас, не отказалась от вас. Так или иначе мы освободим все наши земли. Мы сделаем все, чтобы Украина вернулась. А всем, кто сейчас вынужден находиться за границей: мы сделаем все, чтобы вы вернулись в Украину. Чтобы это стало возможным.

Мы будем бороться и возвращать каждого нашего пленного. И это все вместе будет победой.

Мы видим ее даже в темноте. Несмотря на постоянные массированные ракетные удары и отключение электроэнергии. Мы видим свет этой победы.

В воспоминаниях о первых ощущениях 24 февраля 2022 года люди называют шок, боль, неопределенность. Спустя год после полномасштабного вторжения вера в победу составляет 95%. Главная эмоция, которую мы испытываем, думая об Украине, – это гордость.

За каждого украинца, каждую украинку. Гордость за нас. Мы стали одной большой армией. Мы стали командой, где кто-то находит, кто-то пакует, кто-то привозит, но все – донатят.

Я благодарю наших людей, благодарю нашу многомиллионную армию волонтеров и неравнодушных граждан, которые могут собрать и достать все необходимое.

Мы стали одним целым. Наши журналисты и медиа единым фронтом воюют против лжи и паники.

Мы стали одной семьей. Среди нас больше нет чужих или незнакомых. Украинцы сегодня – это все свои. Украинцы приютили украинцев, открыли свои дома и сердца для тех, кто вынужден был спасаться от войны.

Мы выдерживаем все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блекаут, холод. Мы сильнее этого.

Это был год стойкости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства.

Год несокрушимости. Лютый год несокрушимости.

Его главный результат – мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!

Слава Украине!

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