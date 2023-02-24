Год войны в Украине: террористы питаются безнаказанностью. РФ этому пример

24 февраля 2023 года проходит год, как 40 млн украинцев живут в терроре от российского нашествия. И хотя российско-украинская война длится уже девять лет – с 2014 года, самая кровавая ее страница была перевернута именно 24 февраля 2022 года. Кого бы вы не спросили в Украине, каждый из украинцев вам посекундно опишет свое 24 февраля. Этот день невозможно забыть. И с высокой вероятностью вам также скажут, что примерно за неделю ко всему можно адаптироваться – хочется верить, что хуже уже не будет, но это не так. И Россия это доказывает каждый день.

РФ сознательно избрала теракты против гражданского населения Украины как тактику войны. С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину, когда войска агрессора никто из украинцев не встретил цветами, как предполагали в Кремле, и не оценил парадную форму окупантов, которую те везли с собой, гражданских украинцев начали уничтожать физически и очень жестоко.

Можно говорить о моральных качествах военнослужащих российской армии и о том, на что они способны против гражданских, однако нужно понять – у них не было запрета это делать. Их командование, командование их командования и так по цепочке до башен Кремля сознательно приказывало не жалеть украинцев. Для этого есть 365 дней доказательств.

Март-2022

1 марта 2022 года. Киев. Обстрел Киевской телебашни. Погибли пять человек.

1 марта 2022 года. Харьков. Ракетная атака на город. Повредили филармонию, Оперный театр и Харьковский горсовет. Погибли 29 человек.

3 марта 2022-1 апреля 2022 года. Резня в Буче. Массовые убийства российской армией украинцев, изнасилования и пытки гражданского населения в городе Буча под Киевом. Фотографии с улицами Бучи в прямом смысле устланными телами погибших гражданских стали одним из символов российских военных преступлений в Украине.

7 марта 2022 года. Сумы, авиаудар. Российская авиация сбросила авиабомбы на жилые кварталы города. Погибли 22 человека, среди которых трое детей.

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9 марта 2022 года. Мариуполь, роддом. Авиация РФ при штурме Мариуполя целенаправленно сбросила бомбы на роддом города. Здание медучреждения разрушено до основания. Три человека погибли, 17 пострадали.

14 марта 2022 года. Ровно, удар по телевышке. Две российские ракеты прицельно ударили по ровенской телебашне. Она полностью уничтожена. Погиб 21 человек, 9 пострадали.

16 марта 2022 года. Мариупольский Драмтеатр. Во время авианалета россияне сбросили бомбу на Мариупольский Драмтеатр, который гражданские использовали в качестве укрытия. Перед входом на асфальте гигантскими буквами было написано "Дети". Не помогло. На момент атаки внутри театра находилось от 500 до 1200 человек. Точное количество погибших неизвестно. По данным Associated Press, погибли 600 человек.

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16 марта 2022 года. Чернигов. Расстрел очереди за хлебом. Россияне нанесли прицельный удар по очереди стоящих за хлебом людей. Погибли 14 человек, десятки были ранены. Всего в результате обстрелов города 16 марта погибли 53 человека.

29 марта 2022 года. Николаев. Во время обстрела ракета попала в здание Николаевской ОГА. Здание разрушено наполовину. Погибли 37 человек.

Апрель-2022

3 апреля 2022 года. Харьков. Обстрел россиянами жилых домов Слободского района. Семь человек погибли, 34 ранены.

4 апреля 2022 года. Николаев. Ракетный обстрел жилых домов и детской больницы. Россияне использовали кассетные боеприпасы. Погибли 12 человек, среди которых ребенок. Ранены 41 человек, в том числе четверо детей.

8 апреля 2022 года. Краматорск, ж/д вокзал. Во время эвакуации гражданских через Краматорск Донецкой области россияне выпустили по вокзалу две кассетные ракеты. К моменту обстрела на вокзале было 4 000 человек, погиб 61 человек, семеро – дети, более 120 ранены.

15 апреля 2022 года. Харьков. Обстрел россиянами Индустриального района города по системам залпового огня "Ураган". Погибли 10 мирных жителей, в том числе 7-месячный ребенок. 35 человек ранены.

18 апреля 2022 года. Львов. Во время ракетных обстрелов одна из ракет попала в шиномонтаж. Семь человек погибли, 11 ранены.

23 апреля 2022 года. Ракетный удар по Одессе. В преддверии Пасхи Россия выпустила по Одессе шесть крылатых ракет. Несмотря на усилия ПВО, было попадание в многоэтажку. Восемь человек, среди которых трехмесячный младенец, погибли, 20 человек ранены.

28 апреля 2022 года. Ракетные удары по Киеву. Ракета попала в 25-этажное здание в районе ул. Глубочицкая. Погибла журналистка Вера Гирич, 10 человек ранены. В момент обстрела в Киеве находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Май-2022

7 мая 2022 года. Белогоровка, Луганская область. Россияне сбросили авиабомбу на школу, где скрывался фактически весь поселок. К моменту удара в помещении были 90 человек. Спастись смогли только 27. Бомба разорвалась внутри, вызвав пожар с критической температурой. 60 человек считаются погибшими, шансов выжить при таком ударе просто не было.

Июнь-2022

27 июня 2022 года. Кременчуг, Полтавская область. Российская ракета прицельно ударила по торговому центру "Амстор". Погибли 20 человек, тела настолько обгорели, что их невозможно было опознать. Ранены около 60.

27 июня 2022 года. Лисичанск, Луганская область. Россияне из артиллерии обстреляли людей, которые вышли набрать техническую воду. Восемь погибших, 21 человек ранен.

Июль-2022

1 июля 2022 года. Сергеевка, Одесская обл. Во время массированного ракетного обстрела Одесской области российские ракеты попали в базу отдыха и многоэтажку в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района. Погиб 21 человек, 39 ранены.

9 июля 2022 года. Часов Яр, Донецкая область. Россияне обстреляли Часов Яр из реактивных систем залпового огня. Попали в пятиэтажное здание. Погибли 48 человек, среди которых один ребенок.

14 июля 2022 года. Симферополь. Три российские ракеты попали в центр города. Попали в офисный центр близ Дома офицеров и парковку. Одна из ракет упала возле роддома. Погибли 27 человек, ранены 202.

31 июля 2022 года. Николаев. Россия в очередной раз обстреляла г. Николаев, в том числе кассетными снарядами. Тогда мэр города сообщил, что это был, вероятно, один из сильнейших с начала полномасштабной войны обстрелов города. В результате этой атаки погиб Герой Украины, владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена.

Сентябрь-2022

29 сентября 2022 года. Днепр. В результате ракетных обстрелов города россиянами, одна из ракет попала в частный дом в окрестностях Днепра. Погибла вся семья: четыре человека, выжил только пес Крым. Фотография, как контуженная собака зовет свою семью, сидя на развалинах своего дома, облетела мир.

30 сентября 2022 года. Запорожье, обстрел гуманитарной колонны. Россияне выпустили 16 ракет по Запорожью. Четыре из них попасть в гуманитарную колонну в районе авторынка. Колонна ждала въезда на временно оккупированную территорию: привезти продовольствие и забрать родственников. Погибли 32 человека, 118 ранены.

Октябрь-2022

10 октября 2022г. Начало ракетного террора РФ. Самый массовый ракетный удар РФ по Украине с начала полномасштабного вторжения. Россия выпустила 84 ракеты и 24 БПЛА. Украинские силы ПВО сбили 43 ракеты. Повреждены 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах и Киеве. В Украине начинаются отключения электроэнергии из-за поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. От обстрелов погибли 23 человека, 105 ранены.

Ноябрь-2022

15 ноября 2022 года. Очередная массированная ракетная атака РФ. В тот день армия РФ запустила по Украине сотню ракет Х-101 и Х-555 с самолетов Ту-95 и Ту-160, превзойдя атаку 10 октября. Это был массированный ракетный удар, первоочередной целью которого являлись объекты критической инфраструктуры, однако были попадания и в жилые дома. Так, в результате атаки полностью обесточили г. Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков. В Киеве было попадание в жилые дома в Печерском районе. Начались пожары, известно об одном погибшем. Также в столице и области начались аварийные отключения света.

Декабрь-2022

24 декабря 2022 года. Херсон. Массированные артиллерийские удары по центру города. 16 человек погибли, 64 ранены.

31 декабря 2022 года. "Новогодние" ракетные обстрелы Киева. Около часа дня Россия начала массированный ракетный удар. Несмотря на усилия сил ПВО, российские ракеты разрушили гостиницу "Алфавито" в Киеве и частные дома в Протасовом Яру. Один человек погиб, 22 ранены.

Январь-2023

14 января 2023г. Днепр, Дом 118. В результате очередного массированного ракетного обстрела российская сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 попала в многоэтажку на Набережной Победы, 118. Разрушен целый подъезд – он просто рухнул. Погибли 46 человек, ранены 80, девять числятся пропавшими без вести.

Февраль-2023

1 февраля 2023 года. Краматорск, Донецкая область. Во время ракетных обстрелов города ракеты попали в восемь зданий. Одна из ракет полностью разрушила жилой дом в центре города. Три человека погибли, 21 пострадал.

Российский террор продолжается

Этот перечень терактов, совершенных Россией на территории Украины в ходе полномасштабного вторжения, неполный и незаконченный. Российский террор продолжается, не стихают обстрелы, военные преступления и ракетные удары. И мир не может молчать или осуждать. Этого мало в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский Крым и территории Донецкой и Луганской областей, и этого критически недостаточно сейчас.

Мы должны называть вещи своими именами: Россия – государство-террорист. Это уже признали Европарламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, ПА НАТО. На национальном уровне: Украина, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды. Но это должна признать каждая страна, уважающая права человека и демократические ценности.

Можем ли мы представить, чтобы какая-нибудь европейская компания передала головорезам ИГИЛ консервированную кукурузу? Или чтобы министр иностранных дел страны-члена ЕС ездил договариваться о мире с теми, кто публично уничтожал людей? Нет. Почему же к России, чьи военные расстреливают, пытают, насилуют, направляют ракеты на гражданских, должно быть другое отношение?

Не могут быть переговоры с террористом, нельзя вести бизнес с террористом, нельзя принимать представителей террористического режима, пускать его спортсменов на олимпиады или ходить на концерты его артистов. С террористами нужно бороться. Лишить их средств совершать теракты, то есть конфисковать их деньги.

Террористы питаются безнаказанностью. РФ этому отличный пример. И если сейчас демократия не покажет зубы, не обеспечит справедливое наказание для агрессора, 24 февраля может произойти в другой стране, и мы не можем этого допустить.

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