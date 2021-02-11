Годится ли "российская матрица" для Крыма?

Специально для Радио.Свобода

Крымские коллаборанты вслед за российскими политиками не скрывают, что современный мир им не нравится. Ну и еще бы – сначала нарушили все мировые правила, потом требуют, чтобы мир к ним приспособился, смирился с нарушением международного права и крушением всего мирового порядка. А когда ни США, ни Европа не соглашаются – Россия угрожает им силой.

Поэтому такой порядок не нравится и крымским журналистам, состоящим у политиков на службе.

Например, в одном из недавних номеров "Крымская правда", в статье "Россия не вмещается в матрицу" автор сетует на то, что эта страна со своими амбициями не может прижиться ни в современном цифровом мире (это "возня в цифровой банке"), ни приспособиться к международному праву, ни к современной мировой культуре. Россия, как тот нерадивый солдат, считает, что весь мир идет не в ногу, а одна она шагает правильно и к правильной цели. Поэтому газета и делает вывод, что сегодняшняя Россия не вмещается в нынешнюю мировую матрицу. Газета заявляет: "Мы пойдем другим путем". Что же остается еще Кремлю с Симферополем на прицепе?

И этот "другой путь" газета полностью "срисовала" с онлайн-выступления президента России Владимира Путина на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021". Газета как бы видит мир через кривое зеркало. Здесь и обвинения в "стремлении выстроить централизованный однополярный миропорядок", и "экономика, работающая на миллион человек", и призывы "добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты", хотя именно Россия является образцом социального неравенства и отставания в развитии.

Путин в своей онлайн-речи предъявляет "четыре ключевых приоритета" как магистральный путь развития мира.

Первое: комфортная среда для жизни, жилье и доступная инфраструктура, экологическое благополучие. Второе – работа и достойный уровень жизни. Третье – медицинская помощь, доступ к современному уровню услуг. Четвертое – достойное образование и возможность реализовать свой потенциал. И в целом общество, "где люди – не средство, а цель".

Кому Путин продиктовал эти направления? США, странам Западной Европы, которые решают именно эти проблемы уже несколько столетий и ушли по ним далеко вперед от России, или себе? Разве похоже это выступление на то, что "Россия положила на стол условия нового мира. И мир потянулся эти условия обсуждать", как утверждает в публикации политолог Ростислав Ищенко? Тем более, что и обсуждения никакого не наблюдается.

Вот намного более дальновидный, чем Путин, Никита Хрущев несколько десятилетий назад поставил себе задачу именно по этим направлениям догнать и перегнать США и Европу, но… не получилось. И у Путина пока не получается, потому, что сверхзвуковые ракеты по-прежнему главнее человека. И поэтому там у них человек – это цель, а у Путина человек – это средство для достижения военной и политической гегемонии. Кого же он учит?

Россия и здесь не уместилась в "мировую матрицу" – в мире, во всяком случае в передовых странах, эти проблемы – жилье, медицина, занятость, образование – давно уже решены на значительно высшем уровне, чем в России, а Путин только начал их ставить. После трех сроков президентства, на закате карьеры. Не поздновато ли? Тем более, что достигнуть их ему все равно не удастся, он просто не знает, как это сделать. И поэтому изображает хорошую мину при плохой игре.

А вот сайт ИА EADaily видит ситуацию гораздо глубже. Первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России и член Генсовета Ассамблеи народов Евразии (АНЕ) Игорь Круговых обращает внимание на то, что старая "матрица" славянского единения не работает.

Бывшее единство России, Беларуси и Украины развалилось потому, что претензии России на однополярную гегемонию в этом регионе, которой она добивается гибридными войнами, при том, что сама же обвиняет США в стремлении построения однополярного мира, уже провалились. На смену матрице "славянского единства" все чаще встает новая матрица "Европейского единства", как более передовая, более эффективная, более надежная.

И дело не в том, что "европейское единство" – во многом за счет подрыва "единства славянского", как говорится в публикации, а в том, что славяне сами избрали себе новый центр единства из-за того, что старая московская матрица "русского мира" себя не оправдала. Россия не вмещается в цивилизованное демократическое общество.

И если Путин не соглашается с "матрицей" нынешнего мира, то как же с ней может согласиться Владимир Константинов? Подводя и тоги прошлого года он утверждает, что видит "нарастающий кризис глобального лидерства США". Видимо, у строителя есть такая оптика, благодаря которой он видит то, чего никто другой не видит. Владимир Константинов говорит, что в этих процессах "крымская карта разыгрывается с разных сторон": "Для нас, наших сограждан и соотечественников, это – символ единства России… это "крымский консенсус". Он со страхом противопоставляет эту "матрицу российского единства" тому факту, что у российских "заклятых "партнеров" появилось иное понятие: "крымская платформа" – как символ объединения против России, для ее сдерживания, отбрасывания".

Константинов считает, что "крымский консенсус" – это "шанс на социально-экономическое возрождение полуострова… это Крым для крымчан". В то же время, "Крымскую платформу", по его мнению, "можно охарактеризовать как Крым без крымчан".

Как обычно, Константинов все перевернул с ног на голову.

Сейчас Россия вытеснила из Крыма десятки тысяч несогласных, угрожает из Крыма всему миру своими ракетами, а Константинов говорит, что "только после полной зачистки нашего полуострова его можно использовать в качестве платформы, с которой так удобно угрожать и делать гадости России". Он говорит, что в Украине "за русское слово, сказанное в общественном месте, штрафуют", хотя в реальности нет ни одного штрафа, что "регионы, имеющие свое особое мнение, подвергаются артобстрелами бомбардировкам, а тюрьмы забиты инакомыслящими", хотя примеров заключения инакомыслящих в России – сотни, а в Украине нет ни одного.

И Изваринский, Иловайский, Дебальцевский, Амвросиевский, Еленовский котлы, Донецкий и Луганский аэропорты – это "подвиги" российской армии на украинской земле и убийство своих "бывших братьев" именно артобстрелами и бомбардировками.

В запале обвинений Константинов защищает Владимира Путина, но не понимает, что по Фрейду начинает говорить правду и главные аргументы у него такие: Путин – это "человек, спасший от расправы миллионы соотечественников, всю Россию, весь русский мир" – интересно, где и когда это случилось? Константинов пишет: "мы хорошо помним о том, что без его (Владимира Путина. – Ред.) личного участия и политического мужества наше возвращение в Россию просто не состоялось бы".

То есть он считает, что Россия аннексировала Крым не в результате признанного незаконным в Украине и ряде стран мира "референдума", а потому, что в этом участие принял Путин, который прислал 20 000 "зеленых человечков". А без этого у них бы "ничего не получилось". Наконец Константинов сказал правду. И если в Москве это заметят – поедет Константинов руководить каким-нибудь районом в Сибири, а то за такое могут и выдать украинскому правосудию.

Константинов, как всегда неудачно, вспоминает историю и сравнивает двух персонажей: Ивана Сусанина, "пожертвовавшего собой для того, чтобы сорвать замыслы интервентов", и Григория Отрепьева "известного как Лжедмитрий I, который привел на русские земли иноземных захватчиков, и даже вошел в Кремль. Но очень скоро вылетел оттуда, когда его прахом выстрелили из пушки".

Странно, конечно, но никому в России не стыдно за то, что как в темное Средневековье там дрались за престол разные "Лжедмитрии", так и сегодня за 20 лет нельзя царя оторвать от престола? И судьбой Отрепьева можно бы ужаснутся: его убили заговорщики-бояре, устроили "посмертное поругание", то есть длительное многолюдное издевательство над трупом на площади, потом закопали, затоптали, но тут... объявился новый Лжедмитрий, тогда предыдущего выкопали, сожгли, зарядили прах в пушку и выстрелили… в сторону запада. Так до сих пор и стреляют на запад…

А чем отличается от самозванца Лжедмитрия Владимир Константинов, точно так же приведший иностранную армию в Крым и на ее штыках занявший в нем кресло спикера? Или чем Константинов, заведший крымчан в российский плен, отличается от Ивана Сусанина?

Вывод прост и напрашивается сам собой: Россия до сих пор – это темное Средневековье, где дерутся за власть и травят политических противников.

Такая "матрица" Крыму, уже привыкшему к свободе, не по нутру. Но удержать в ней Крым можно только силой, что и делают "Лжедмитрии", отрицающие "матрицу" современного мира демократии и сотрудничества, мира, права и законности.

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