Гогилашвили – это лицо действующей популистской власти. А сколько таких еще в структурах

Скандал вокруг заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, устроившего разборки с полицейскими на блокпосту на Донбассе, дополняется новыми подробностями.

Появилось и новое видео, где он по-хамски ведет себя с патрульной службой уже не в зоне разграничения, а в Киеве. Стало известно о российском гражданстве заместителя МВД Украины, о том, что он являлся помощником депутата Госдумы от партии Единая Россия Николая Валуева. Появляются сообщения о служебной деятельности Гогилашвили, о его сомнительных связях с так называемыми антинаркоточными организациями.

И это только начало громкого скандала, влияющего на репутацию власти.

Осознавая этот факт, президент Владимир Зеленский выступил за отставку Гогилашвили с должности замминистра МВД. А что же будет с личным доверенным лицом Зеленского, его помощницей Марией Левченко, которая является женой Гогилашвили, гражданина России с реальными связями в российской политической элите. И как быть с доступом Левченко к самой уязвимой информации с точки зрения национальной безопасности Украины.

Ведь Левченко была среди высокопоставленных чиновников, которые находились в кабинете Зеленского во время обсуждения ситуации о спецоперации по вагнеровцам. Той самой, которая провалилась в связи с решениями и рекомендациями, которые поступали прямо из Офиса президента Украины Владимира Зеленского. По крайней мере, так говорят расследователи из Bellingcat.

Есть еще один важный вопрос – как человек, сохранявший гражданство России, получивший высшее образование буквально перед назначением на должность заместителя министра МВД Украины, смог пройти соответствующую специальную проверку для назначения на столь высокую должность.

Или может личных связей с Зеленским или его помощницей достаточно для прохождения какой-либо проверки, не опасаясь того, что деликатная информация заинтересует представителей украинских силовых структур.

Отсюда возникает следующий вопрос – а сколько еще людей в ближайшем окружении Зеленского, в руководстве Службы безопасности Украины, Министерстве внутренних дел, Главном управлении разведки и других структурах, которые именно так, как Гогилашвили, прошли служебную проверку. И насколько можно считать, что какая-либо информация в Украине вообще секретна для российских спецслужб после избрания Владимира Зеленского президентом Украины и формирования власти по принципу личной преданности главе государства и контактам с его доверенными лицами. Это все – риторические вопросы.

А теперь попробуйте поставить себя на место президента США, премьер-министра Великобритании, Федерального канцлера Германии, президента Франции, руководителя любого государства-члена НАТО. И вот одно из этих государств получает деликатную секретную информацию, связанную с национальной безопасностью Украины.

Сколько часов вы будете думать, звонить по телефону Зеленскому или кому-то из руководителей спецслужб Украины и сообщать эту деликатную информацию, которая может касаться смертельной угрозы, зная всю эту историю с господином Гогилашвили, его российским паспортом, родственными связями, историю с вагнеровцами. Или может воздержаться от сообщения этой информации, опасаясь, что через несколько часов после вашего звонка эта информация будет известна президенту РФ Владимиру Путину, управлению Федеральной службы безопасности, Службы наружной разведки и ГУР Генштаба вооруженных сил РФ. Таким образом, людей, работающих на вас в структурах страны-агрессора, могут обнаружить по результатам такого телефонного разговора.

Это не шутки. Мы должны осознать, что именно потому, что украинская власть сформирована некомпетентным главой государства по признаку исключительно личной преданности, а проверка на вхождение в эту власть измеряется исключительно симпатиями и антипатиями Зеленского, уровень доверия к Украине на международной арене не увеличивается. Для большинства международных партнеров Украина выглядит комично и непрофессионально. Это прямой результат трагических для нашей страны президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Это прямой результат того, что Запад медлит с разговорами со всеми украинскими руководителями, этих разговоров просто опасаются и так будет продолжаться вплоть до тех пор, пока Зеленский будет президентом Украины, пока в Украине не будет преодолено популистско-олигархическое нашествие, которое смертельно опасно для дальнейшего существования Украины. Пока не будет сформирована эффективная профессиональная власть, которая сможет восстановить доверие к украинской государственности и эффективность работы украинских государственных институтов, почти разрушенных популистским экспериментом , связанным с фамилиями Зеленский и Коломойский. Нужно уже начинать называть соправителей нашего государства вместе как римских консулов.

Таких историй, как с Гогилашвили, будет немало, они будут умножаться. Более того, после того, как Зеленский покинет пост президента Украины и начнутся расследования того, как назначались определенные люди на определенные должности, как избирались определенные депутаты, как формировалась сама структура власти, все это станет ежедневным холодным дождем на головы украинцев, которые до сих пор не способны осознать, во что мы попали, благодаря выбору поклонников Зеленского на выборах 2019 года.

Теперь нам, людям, которые тогда осознавали ужас произошедшего, стыдно за собственное государство, за полицейских, которым плюют в лицо, за западных союзников, которые не знают, куда девать глаза, за самих себя, как граждан.

Хочется спросить тех, кто голосовал, и кто до сих пор, вопреки собственной совести и здравому смыслу, продолжает поддерживать эту власть, вы реально ничего не понимаете?

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