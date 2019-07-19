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19.07.2019, 07:30

Голосование без связи с будущим. Как вернуть доверие к выборам

Голосование без связи с будущим. Как вернуть доверие к выборам
2 курс магистратуры по журналистике Украинского католического университета

#ВластьЭтоМы. Молодежь не видит результата от похода на выборы. Даже когда ее кандидат побеждает, то не хочет или не может выполнить обещания

Полгода назад, когда победу Владимира Зеленского многие эксперты воспринимали еще как очередной юмористический номер кварталовцев, о его избирателях тоже шутили. Немного по-снобски, но порой и правдиво. Что ядерный электорат Зеленского - это молодежь, которая просто не придет на избирательные участки, потому что "кажется, дождь собирается". Технологи Зеленского это тоже понимали, поэтому перед первым туром выборов запустили в соцсетях ролики, которые поощряли изменчивого избирателя прийти на участок.

Но для этих снобских шуток все же были основания. Молодежь и правда не рвется на выборы. Причин тому немало.

Во-первых, выборы - не в приоритете. Молодежь больше концентрируется на себе, чем на-себе-в-обществе. Обучение, карьера, личное развитие, часто - создание семьи. Тем более, что большинство украинцев до сих пор живут в парадигме ценностей выживания. Это заставляет в первую очередь думать о своих перспективах, а участие в выборах остается на обочине.

Во-вторых, люди до сих пор не понимают механизма выборов. Власть в Украине остается централизованной и концентрированной в верхушке, с медийной реальностью в виде мужчин в дорогих костюмах и с гладко выбритыми лицами. Женщин в политике мало.

В-третьих, молодежь не видит результата от похода на выборы. Даже когда ее кандидат побеждает, то (как правило) не хочет или не может выполнить обещания. Это выстраивается в логическую последовательность: мой голос не приносит желаемого. Зачем же тогда инвестировать его в кандидата? Отсюда и сравнительно высокая популярность "новых лиц". Они дают надежду, что на этот раз цепочка оборвется.

Выйти из этой ситуации невозможно без изменения системы.

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А любая система, как известно, стремится сохранить устойчивость. Единственный способ изменить координаты - расшатать ее настолько, чтобы она не смогла вернуться в привычное состояние равновесия, то есть с центром равновесия в верхушке.

Лучше всего расшатать ее может реформа децентрализации. Но только полноценная реформа, а не исключительно финансовая. Большие полномочия на местах приближают центр "управления полетами" к людям. Электоральные процессы становятся более понятными, менее сложными и пугающими, ведь происходят совсем рядом. Человек с чисто выбритым лицом и уже в менее дорогом костюме (а может, даже женщина) переходит из экрана в реальность, к которой можно прикоснуться. И от которой, главное, можно требовать подотчетности.

В небольших громадах у людей ярче выражено чувство ответственности и причатстности к процессам. Именно здесь отрицательная корреляция между участием в выборах и результатом начинает разрушаться. Наконец, в меньших сообществах люди лучше идентифицируют себя с другими. Как следствие, уровень их безопасности растет, чего так не хватает украинцам, живущим в парадигме ценностей выживания.

Согласно теории поколений, современная украинская молодежь - это поколение миллениалов. Для них важно видеть результат своих действий, для них не существует авторитетов, они ориентируются на сетевые сообщества. Если наложить эти особенности на идею местных громад, то у нас есть шанс сформировать новую связь, когда участие дает результат. Но, конечно, сначала эта связь должна сформироваться, развиться, и только потом она (возможно!) станет достаточно прочной, чтобы перейти на более высокие уровни.

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#ВластьЭтоМы - это серия материалов, рассказывающая о том, как молодежь меняет облик Украины, почему важно брать страну в собственные руки и почему не стоит бояться сделать ошибку. Проект реализуется при поддержке USAID - Internews

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Теги: досрочные выборы, выборы-2019, молодежь, ВластьЭтоМы
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