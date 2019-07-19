Голосование без связи с будущим. Как вернуть доверие к выборам

Полгода назад, когда победу Владимира Зеленского многие эксперты воспринимали еще как очередной юмористический номер кварталовцев, о его избирателях тоже шутили. Немного по-снобски, но порой и правдиво. Что ядерный электорат Зеленского - это молодежь, которая просто не придет на избирательные участки, потому что "кажется, дождь собирается". Технологи Зеленского это тоже понимали, поэтому перед первым туром выборов запустили в соцсетях ролики, которые поощряли изменчивого избирателя прийти на участок.

Но для этих снобских шуток все же были основания. Молодежь и правда не рвется на выборы. Причин тому немало.

Во-первых, выборы - не в приоритете. Молодежь больше концентрируется на себе, чем на-себе-в-обществе. Обучение, карьера, личное развитие, часто - создание семьи. Тем более, что большинство украинцев до сих пор живут в парадигме ценностей выживания. Это заставляет в первую очередь думать о своих перспективах, а участие в выборах остается на обочине.

Во-вторых, люди до сих пор не понимают механизма выборов. Власть в Украине остается централизованной и концентрированной в верхушке, с медийной реальностью в виде мужчин в дорогих костюмах и с гладко выбритыми лицами. Женщин в политике мало.

В-третьих, молодежь не видит результата от похода на выборы. Даже когда ее кандидат побеждает, то (как правило) не хочет или не может выполнить обещания. Это выстраивается в логическую последовательность: мой голос не приносит желаемого. Зачем же тогда инвестировать его в кандидата? Отсюда и сравнительно высокая популярность "новых лиц". Они дают надежду, что на этот раз цепочка оборвется.

Выйти из этой ситуации невозможно без изменения системы.

А любая система, как известно, стремится сохранить устойчивость. Единственный способ изменить координаты - расшатать ее настолько, чтобы она не смогла вернуться в привычное состояние равновесия, то есть с центром равновесия в верхушке.

Лучше всего расшатать ее может реформа децентрализации. Но только полноценная реформа, а не исключительно финансовая. Большие полномочия на местах приближают центр "управления полетами" к людям. Электоральные процессы становятся более понятными, менее сложными и пугающими, ведь происходят совсем рядом. Человек с чисто выбритым лицом и уже в менее дорогом костюме (а может, даже женщина) переходит из экрана в реальность, к которой можно прикоснуться. И от которой, главное, можно требовать подотчетности.

В небольших громадах у людей ярче выражено чувство ответственности и причатстности к процессам. Именно здесь отрицательная корреляция между участием в выборах и результатом начинает разрушаться. Наконец, в меньших сообществах люди лучше идентифицируют себя с другими. Как следствие, уровень их безопасности растет, чего так не хватает украинцам, живущим в парадигме ценностей выживания.

Согласно теории поколений, современная украинская молодежь - это поколение миллениалов. Для них важно видеть результат своих действий, для них не существует авторитетов, они ориентируются на сетевые сообщества. Если наложить эти особенности на идею местных громад, то у нас есть шанс сформировать новую связь, когда участие дает результат. Но, конечно, сначала эта связь должна сформироваться, развиться, и только потом она (возможно!) станет достаточно прочной, чтобы перейти на более высокие уровни.

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#ВластьЭтоМы - это серия материалов, рассказывающая о том, как молодежь меняет облик Украины, почему важно брать страну в собственные руки и почему не стоит бояться сделать ошибку. Проект реализуется при поддержке USAID - Internews