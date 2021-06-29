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Головокружение Зеленского от успехов, Крымская платформа и провокация РФ в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
Головокружение Зеленского от успехов, Крымская платформа и провокация РФ в Черном море

исполнительный директор Института мировой политики
29.06.2021, 18:14

Чем жила Украина и мир последнюю неделю. Топ-новостей и размышления на них от Евгения Магды

Президент Владимир Зеленский сделал ряд резонансных заявлений в VIP-интервью телеканалу "1+1" и поставил ряд вопросов кандидатам на должность бундесканцлера. Президентские тезисы о борьбе за субъектность Украины не выдержали испытания реальностью.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает лояльность к президенту. Британский эсминец Defender умело напомнил миру, что Крым является украинским. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон попытались восстановить саммиты ЕС-РФ, но потерпели неудачу.

Зеленского вскружило от успехов

Успехи в борьбе с падением рейтинга вызвали у президента Украины (Владимир Зеленский остается самым популярным политиком Украины) головокружение от успехов. Иначе трудно объяснить, почему в совершенно комфортном для себя общении с Натальей Мосейчук глава государства воспел шефа своего офиса Андрея Ермака и признал, что сообщил Александру Лукашенко о "вагнеровцах" на территории Беларуси.

Банковая демонстрирует заметную непоследовательность: в течение нескольких месяцев ее представители уверяли, что никакой спецоперации, связанной с "вагнеровцами", украинские спецслужбы не готовили, но Зеленский заявил противоположное. Во многих европейских странах подобное заявление президента вызвало бы возмущение парламентариев, но в Верховной Раде, где царит монобольшинство Слуги народа, свои законы.

Зеленский также не исключил проведения референдума о "стене" с ОРДЛО. Правда, он упустил не только тот факт, что ни президент, ни парламент не могут инициировать всеукраинский референдум. Стремление переложить на граждан проблему построения отношений с временно потерянными территориями не нивелирует возможности России повлиять на результаты референдума, если он будет объявлен. Вряд ли стоит в нынешней ситуации превращать государственную политику в офис примитивных решений.

Разумков и его самостоятельное плавание

Хотя спикер парламента Дмитрий Разумков уверяет, что не собирается в отставку и остается в команде Зеленского, эксперты допускают возможность его самостоятельной политической игры. Конечно, не прямо сейчас, хотя ОПУ на самом деле не имеет возможности выбросить Разумкова со спикерского кресла. Разумков будет искать союзников – прежде всего, в коридорах власти.

Поездка Зеленского в Берлин и шантаж КНР

Ангела Меркель пригласила Владимира Зеленского в Берлин для переговоров о комплексе проблем двусторонних отношений. Президент Украины тем временем публично поинтересовался у претендентов на пост канцлера Германии (Меркель среди них не будет) перспективами вступления Украины в ЕС, гарантиями безопасности со стороны НАТО и ролью российского газопровода Северный поток-2. Не уверен, что Зеленского удовлетворили ответы его немецких визави, но своим избирателям он показал, кто в доме хозяин.

Но подобные проявления субъектности в понимании шестого президента существенно нивелируются действиями украинских дипломатов и представителей спецслужб. Первые были вынуждены отозвать подпись под заявлением о необходимости допуска наблюдателей в Синцзянський округ, где притесняют права уйгурского национального меньшинства. Причина – Китай пообещал отменить решение о поставках Украине 500 000 доз вакцины от коронавируса.

Целесообразно вспомнить и скандал вокруг предприятия Мотор – Сич, где интересы китайских инвесторов (читай – КНР) могли быть не учтены в контексте последних событий.

Наивно в этом контексте надеяться на повышенный интерес Запада "Крымской платформой", которую инициирует Владимир Зеленский. Если вспомнить ситуацию вокруг 4-дневной угрозы национальной безопасности Украины со стороны Филиппа Киркорова (российской поп-звезды, снималась вместе с Зеленским в фильмах "Студии 95 квартал"), то вопрос субъектности Украины стоит ребром.

Провокация РФ в Черном море

Великобритания, не нарушая норм международного права, дала мастер-класс по вопросу использования военного корабля для демонстрации собственных геополитических амбиций и пренебрежения к оккупантам. Маршрут эсминца Defender (Защитник) из Одессы в грузинский порт Батуми проходил мимо берега оккупированного Крыма, и его появление вызвало истерику российских оккупантов. Однако корабль британских ВМС оказался невозмутимым и не поддался на провокации российской стороны.

Меркель и Макрон захотели саммитов с РФ

Ангела Меркель, как бы вдохновившись статьей президента РФ Владимира Путина в Die Zeit, предложила ЕС вернуться к практике проведения саммитов с Россией (читай – с Путиным). Ее поддержали Эммануэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц, но сопротивление этой инициативе было намного мощнее, и соответствующее решение лидеры Европейского Союза не приняли.

Можно предположить, что мотивация геополитического блицкрига от Меркель связана с грядущими выборами в бундестаг, а не иллюзиями о возможности возобновить диалог Европейского Союза с Кремлем.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский Ангела Меркель филипп киркоров вагнеровцы Дмитрий Разумков defender крымская платформа
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