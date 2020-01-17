Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.01.2020, 19:04

Гончарук – жертва Зеленского. Кто следующий

Гончарук – жертва Зеленского. Кто следующий
эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)

Зеленский вынужден реагировать. Оставить без ответа, ставшей публичной фразу о "профане в экономике", - выстрелить себе в ногу, показать свою слабость

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке на имя Зеленского. Хотя, по закону заявление должен был написать в адрес парламента. Но суть не в этой "невинной хитрости". Суть в том, что в Украине начал развиваться очередной виток политического кризиса. Судьба правительства, по большому счету, предрешена. Гончарук - жертва, которую должен будет принести президент ради сохранения управляемости политическими процессами.

Вопрос лишь в удачном моменте для того, чтобы завести барана на жертвенный алтарь публичной политики.

И вот тут есть о чем поговорить, поскольку инициированный сегодня кризис - проявление нехватки организационного и силового ресурса власти, помноженный за ранний старт атаки на Зеленского.

Я предполагал, что "активная фаза" будет разворачиваться на рубеже весны-начале лета 2020 года. Началось в январе. И ранняя отставка правительства лишает президента Зеленского свободы маневра в будущем, оставляя возможность лишь еще одной жертвы - Верховной Рады, которую могут запустить на досрочные выборы.

Читайте также - О пленках Гончарука: Я не вижу зрады. Скорее, наоборот

С другой стороны президент вынужден реагировать, поскольку оставить без ответа, ставшей публичной фразу о "профане в экономике", - выстрелить себе в ногу, показать свою слабость.

В этой связи, кризис с возможной отставкой Гончарука заключается в выборе одного из четырех вариантов действий:

1. Путь и.о. - вариант, который успешно катался в период с 2014 по 2019 годы. Но это уподобляет Зеленского Порошенко и тот теряет.

2. Идти на поводу интересов — менять Гончарука. Но возникает вопрос "на кого", поскольку переговоры с потенциальными сменщиками лишь начались.

3. "Обнять и простить" — погрозить пальчиком и дать условных три-четые месяца на исправление ошибок. То есть перенести решение на более поздний срок

4. Заявить, что все хорошо и дать Гончаруку работать далее. Но это означает оставить его как минимум до конца 2020 года.

Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: алексей гончарук, Компромат на Гончарука, отставка гончарука
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Топ 50 крупнейших компаний Украины, созданных с нуля
Экономика Топ 50 крупнейших компаний Украины, созданных с нуля
Экономика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 