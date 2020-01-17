Гончарук – жертва Зеленского. Кто следующий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке на имя Зеленского. Хотя, по закону заявление должен был написать в адрес парламента. Но суть не в этой "невинной хитрости". Суть в том, что в Украине начал развиваться очередной виток политического кризиса. Судьба правительства, по большому счету, предрешена. Гончарук - жертва, которую должен будет принести президент ради сохранения управляемости политическими процессами.

Вопрос лишь в удачном моменте для того, чтобы завести барана на жертвенный алтарь публичной политики.

И вот тут есть о чем поговорить, поскольку инициированный сегодня кризис - проявление нехватки организационного и силового ресурса власти, помноженный за ранний старт атаки на Зеленского.

Я предполагал, что "активная фаза" будет разворачиваться на рубеже весны-начале лета 2020 года. Началось в январе. И ранняя отставка правительства лишает президента Зеленского свободы маневра в будущем, оставляя возможность лишь еще одной жертвы - Верховной Рады, которую могут запустить на досрочные выборы.

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С другой стороны президент вынужден реагировать, поскольку оставить без ответа, ставшей публичной фразу о "профане в экономике", - выстрелить себе в ногу, показать свою слабость.

В этой связи, кризис с возможной отставкой Гончарука заключается в выборе одного из четырех вариантов действий:

1. Путь и.о. - вариант, который успешно катался в период с 2014 по 2019 годы. Но это уподобляет Зеленского Порошенко и тот теряет.

2. Идти на поводу интересов — менять Гончарука. Но возникает вопрос "на кого", поскольку переговоры с потенциальными сменщиками лишь начались.

3. "Обнять и простить" — погрозить пальчиком и дать условных три-четые месяца на исправление ошибок. То есть перенести решение на более поздний срок

4. Заявить, что все хорошо и дать Гончаруку работать далее. Но это означает оставить его как минимум до конца 2020 года.