Горизонт планирования Кремля – март-2024

Из речи Путина, которую он "провозгласил" через 15 часов после взрыва на крымском мосту, ясно одно: в Кремле приняли решение делать вид, что ничего серьезного не произошло. Очевидно, будут обстрелы украинской инфраструктуры и россияне скажут, что что-то уничтожили. Возможно, будет массированная атака на Киев и правительственный квартал, в частности. Но ничего нового здесь нет и быть не может. Все варианты для поднятия ставок, а их у Путина целых три (зерновое соглашение, ЗАЭС и прямой ядерный удар), так или иначе уже задействованы. Нового ничего нет, а ядерного удара не последует.

Главные надежды Кремля сейчас – это Купянск. Ситуация на том направлении сложна уже как минимум месяц. Россияне там сосредоточивают свой ударный кулак не только, чтобы попытаться прорвать оборону в Харьковской области, но и для того, чтобы заставить нас перебросить части из Бахмута и юга. В то же время, мы должны понимать – это последние резервы Путина, которые он смог сконцентрировать без мобилизации.

И, судя по всему, все его надежды, что здесь у него что-то удастся и тогда не нужно объявлять мобилизацию. Если не удастся – тоже не проблема. Его план Б состоит в том, чтобы до выборов не потерять Мелитополь и Бахмут (последний имеет прежде всего символическое значение). Все остальные решения будут приняты после выборов.

Вся государственная машина России сейчас сконцентрируется на президентских выборах марта 2024 года. Главная цель – не допустить политизации процессов и достичь нужных реальных 60% голосов. Я не раз говорил: те, кто считает, что Путину плевать на проценты, глубоко ошибаются. Он упадет без народной легитимности (элиты поймут, что король голый, когда его реальные рейтинги упадут ниже 40%).

Главный аспект предстоящей кампании – объединение россиян вокруг Путина. Эта заготовка была неудачно апробирована после марша Пригожина, но замену ей пока не предлагают и, возможно, не ищут. А не ищут, потому что очень нравится Путину, который все больше погружается в виртуальный мир, где комфортно прежде всего ему.

Второй аспект выборов: комфортная страна (об этом на днях писали российские "Ведомости"). Комфортная страна – это когда из всех ящиков будет говориться о том, как развивается экономика, как всем хорошо жить и т.д. И, наконец, третий аспект: мигранты. При этом этот аспект будет выводиться в отдельную микрокампанию в Москве и области. На этом фоне война – нечто второстепенное.

По сути, во всю эту картину мирные переговоры могут вписаться исключительно при одном условии: полная капитуляция Украины. Путин, с большой долей вероятности, не может себе позволить перед выборами делать полушаги и говорить об уступках. Поэтому исходя из логики избирательного процесса и отсутствия возможности поднимать ставки, вероятность переговоров осенью относительно не велика.

При каких условиях могут теоретически начаться такие переговоры? Есть два базовых варианта: а) политическая или физическая смерть Путина; б) общая жесткая позиция США и Китая (не в одиночку, а именно общая позиция). Относительно смерти Путина, оставим разговоры об этом как о приятном для нас "черном лебеде", ведь анализировать здесь нечего.

Что касается позиций Китая и США, то обеим странам некуда спешить. Китаю нужно время, чтобы Россия максимально, а в некоторых отраслях и безвозвратно стала зависимой от Поднебесной (это произойдет не раньше середины следующего года). США не могут войти в выборы где, президента будут обвинять в том, что он повторил Мюнхен и раздел Чехословакии. Поэтому пока вероятность начала переговоров можно оценивать как относительно не высокую. Хотя, конечно, жизнь будет вносить свои коррективы и существующие сегодня базовые установки могут меняться.

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