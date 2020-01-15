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15.01.2020, 20:37

Госсоветом по Конституции России, или Украине приготовиться

Госсоветом по Конституции России, или Украине приготовиться
политик, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг.

Путин предложил изменить Конституцию РФ. Он хочет закрепить в главном законе статус Госсовета, который мог бы сам и возглавить (укр)

Дуже тривожно від того, що запущено в Росії в проекті послання Путіна. Це досить очікуваний базовий варіант, так би мовити, програма-мінімум. 

Зараз почнуться спекуляції навколо персоналій, але Путін все одно залишиться центром прийняття рішень російської системи.

І дуже схоже, що презентація заздалегідь очікуваних змін спрямована, крім вирішення внутрішніх завдань, на те, щоб заспокоїти всіх стосовно інших варіантів.

А вони будуть - Путін не просто так почав говорити про споконвічні російські землі. Внутрішні зміни в РФ традиційно вимагають мобілізації через зовнішню загрозу, тому слід готуватися до подальших російських дій.

А чого коштує рішення про фактичне виведення Росії з-під дії міжнародного права! 

Створення окремої реальності означає, що Росія фактично відмовляється від дотримання будь-яких правил і поважатиме силу або договорняки, тобто те й інше разом. 

Стратегія для України очевидна: стати сильнішими і домовлятися з РФ тільки разом з тими, кого вона вимушена поважати.

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Теги: владмир путин, Конституция России
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