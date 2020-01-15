Госсоветом по Конституции России, или Украине приготовиться

Дуже тривожно від того, що запущено в Росії в проекті послання Путіна. Це досить очікуваний базовий варіант, так би мовити, програма-мінімум.

Зараз почнуться спекуляції навколо персоналій, але Путін все одно залишиться центром прийняття рішень російської системи.

І дуже схоже, що презентація заздалегідь очікуваних змін спрямована, крім вирішення внутрішніх завдань, на те, щоб заспокоїти всіх стосовно інших варіантів.

А вони будуть - Путін не просто так почав говорити про споконвічні російські землі. Внутрішні зміни в РФ традиційно вимагають мобілізації через зовнішню загрозу, тому слід готуватися до подальших російських дій.

А чого коштує рішення про фактичне виведення Росії з-під дії міжнародного права!

Створення окремої реальності означає, що Росія фактично відмовляється від дотримання будь-яких правил і поважатиме силу або договорняки, тобто те й інше разом.

Стратегія для України очевидна: стати сильнішими і домовлятися з РФ тільки разом з тими, кого вона вимушена поважати.