Готовность к обороне. Стратегия и приоритеты поставок для ВСУ

Согласно основным макропоказателям, для Украины угроза со стороны РФ останется актуальной и в последующие 10-15 лет. По подсчетам командования Сухопутных войск США, потенциал российских вооруженных сил будет увеличиваться как минимум до 2028 года. В таких условиях одной из главных задач любого украинского руководства будет готовность к полномасштабной войне с РФ. В конце концов, наша практическая готовность к войне высокой интенсивности - лучшая гарантия того, что ситуация в районе Операции объединенных сил и дальше останется контролируемым конфликтом низкой интенсивности. Полагаться же в этом вопросе на добрую волю Кремля - дело неблагодарное.

Главным ограничивающим фактором военного строительства на период 2020-30 годов является то, что в распоряжении украинского руководства будут меньше ресурсов, чем доступно РФ. На сегодня Украина выделяет для ВСУ порядка 4 млрд долларов (102 млрд гривен), из которых 700 млн долларов (17 млрд гривен) идут на закупки новой и ремонт старой техники. Россияне тратят на вооруженные силы 44-46 млрд долларов, из которых на вооружение идет 17 млрд долларов.

Со стороны может показаться, что для нас ситуация заведомо проигрышная. Это, конечно, далеко не так. Начнем с того, что часть вооружений, которые закупает и поддерживает РФ, нужны ей прежде всего для противостояния с США. Речь идет о ядерной триаде, а также противовоздушной обороне. Эти вооружения абсолютно не нужны для конвенциональной войны с Украиной. Кроме того, РФ даже при большом желании не сможет задействовать все свои вооруженные силы в случае начала полномосштабной войны против нашего государства - остаются другие направления, которые требуют внимания (НАТО, Кавказ и Ближний Восток, Центральная Азия, Дальний Восток). Украина же может задействовать значительно большую долю имеющихся сил против предполагаемой наступательной операции со стороны России.

Однако такие исходные условия - далеко не повод расслабляться. Нынешняя российская угроза, если мы хотим усилить эффективность сдерживания, потребует качественно нового военного строительства в Украины в течение следующего десятилетия. Прежде всего, необходимо будет увеличить долю бюджета ВСУ, которая направляется на закупку военной техники. Нынешние показатели в среднем в 20% (или даже 25% как было в 2018 году) - это хорошо: именно такой минимум НАТО требует от своих членов тратить на вооружение и военную технику (ВВТ). Однако этого недостаточно, если мы хотим действительно подготовиться к большой войне. Долю закупок ВВТ в военном бюджете необходимо будет увеличить минимум до 35% от нынешнего. Для сравнения: эстонские вооруженные силы сегодня тратят 40% своих расходов на закупку и ремонт вооружения.

Второй не менее важный момент. Предстоит признать и честно сказать обществу, что без увеличения расходов на оборону на 23-25 млрд долларов в 2020-30 годах Украина не сможет начать перевооружение парка истребителей и ПВО при сохранении нынешнего ежегодного уровня расходов на оборону. Сконцентрироваться придется прежде всего на сухопутных войсках, десантно-штурмовых войсках, морской пехоте и силах специальных операций. Другими словами, сосредоточиться на войне на суше и на наших возможностях действовать именно в этой сфере обороны. В конце концов, войны так или иначе ведутся за контроль над территорией, а авиация, крылатые и баллистические ракеты хотя и могут значительно влиять на ход конфликта, однако сами по себе контроля над территорией не дают. Для его захвата россияне так или иначе будут вынуждены задействовать наземные войска. Тем более, армия РФ при всех усилиях по ее реформированию и перевооружению за последние 10 лет, все еще далека от потенциала бесконтактной войны, который уже имеют США. Установка военных приоритетов так или иначе для Украины необходима - попытка полноценно поддерживать полный спектр возможностей при нынешнем уровне расходов поставит под угрозу все военное строительство на следующие 10 лет. Намерение сделать все - лучший способ, чтобы не сделать ничего.

Третье. Необходимо четко расставить приоритеты в закупках ВВТ - определить топ-3, топ-5 и топ-10. Причем выстроить эти приоритеты таким образом, что если, например, закупка оружия или техники под номером шесть или семь в списке топ-10 будет конкурировать за ресурсы с закупкой ВВТ в списке топ-3, приоритет однозначно нужно будет отдавать оружию из топ-3.

В топ-3 закупок военной техники должны попасть самые мощные по поражающему эффекту и радиусу действия системы. Приоритетом №1, конечно же, должна стать закупка управляемых ракет различных типов по проекту «Ольха». Речь идет о ракетах радиусом действия 70 км и 130 км с осколочно-фугасной боевой частью, а также о ракетах с кассетной боевой частью. Для ракет этого семейства важно добиться дальности в 200 км. Именно такие ракеты будут основой огневой мощи ВСУ, поскольку смогут при активной обороне работать на всю оперативную глубину и решать задачи соответствующего уровня сложности. В апреле этого года глава Укроборонпрома заявил о том, что к концу 2019 года будет создано 200 ракет по проекту «Ольха». Однако такие темпы производства ракет недостаточны. 200 ракет - это менее чем на один залп одного дивизиона (18 пусковых установок) реактивных систем залпового огня "Смерч". В случае войны необходимо будет иметь возможнось осуществлять десятки таких залпов.

Номером два в топ-3 по закупкам должна стать крылатая ракета "Нептун" как основа сначала наземного, а в перспективе - воздушного и даже морского противокорабельного ракетного комплекса. Хотя пока речь идет в основном о завершении принципиальных работ по этому проекту. Но именно крылатая ракета с соответствующими показателями сможет не только надежно прикрыть Черноморское и Азовское побережья от вероятного десанта с моря, но и проредить морскую блокаду, если РФ примет решение ее организовать.

Завершает топ-3 закупка снарядов калибром 152-мм и неуправляемых ракет к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган". Пока что в массовом сознании танк занимает наиболее важное место как средство поражения. Однако реактивная и ствольная артиллерия, особенно в сочетании с разведывательными БПЛА, уже доказала способность наносить врагу массированные потери. 70% всех жертв во время боев на Донбассе в 2014-15 годах были именно от применения реактивной и ствольной артиллерии, а отнюдь не танков или другой бронетехники. Фактически, пока танки или бронетехника выходят на дистанцию эффективной работы, артилерия при поддержке беспилотников способна гарантровать их уничтожение несколько раз.

Массированные закупки снарядов калибром 152-мм и неуправляемых ракет калибром 122-мм и 220-мм дадут возможность выйти на потенциал бесконтактной войны тактического уровня с тем же успехом, с каким закупка ракет семейства "Ольха" даст возможность выйти на бесконтактную войну оперативного уровня. При этом стоит помнить, что соответствующие инвестиции в накопление боеприпасов к наиболее серьезным системам поражения в разы увеличивает значение системы хранения этих боеприпасов. Есть опасения, что именно склады с боеприпасами станут главной и первой целью для российского высокоточного вооружения (КР "Калибр", баллистических и крылатых ракет комплекса "Искандер-М").

В топ-5, в дополнение к уже упомянутым системам, должны войти системы связи и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотники. Наличие достаточного количества средств поражения соответствующего радиуса не будут стоить ничего, если россиянам удастся снизить управляемость ВСУ. Россияне активно насыщают свои войска системами радиоэлектронной борьбы различных уровней и типов. Поэтому надежные и защищенные системы связи по праву занимают четвертое место по приоритетности закупок. Получение от США радиостанций Harris Falcon с возможностью дальнейших поставок по линии правительственной помощи США, закупки за собственные средства турецких радиостанций тактического уровня Aselsan являются шагами в правильном направлении. Наряду со связью, важно получить и собственные инструменты для нарушения работы систем связи врага и борьбы с его разведывательными беспилотниками, и усилить ими войска РЭБ ВСУ.

Топ-5 замыкают беспилотники – прежде всего разведывательные и в меньшей степени ударные (такие как купленные в Турции Bayraktar TB2). С 2016 года в ВСУ массово пошли беспилотники "Фурия А1-С" и модернизированные "Фурия А1-СМ". Именно они стали основными «глазами» артиллерии, которая может работать на дальность в 24-35 км. Также в исследовательской эксплуатации находятся БПЛА "Аист-100" и "PD-1". Пока разведывательные беспилотники поставляются десятками, но речь должна идти о сотнях экземпляров, поскольку эта категория техники будет довольно быстро уничтожаться при активных боевых действиях. Особое внимание надо уделить устойчивости таких БПЛА к системам РЭБ, поскольку россияне активно учатся перехватывать контроль над вражескими беспилотниками, сажать их у себя и получать таким образом разведывательные данные о противнике.

Вторая часть списка топ-10 должна включать радиолокационные станции (РЛС) различных типов, переносные зенитно-ракетные комплексы, управляемое противотанковое вооружение, модернизацию танков Т-64БВ до уровня модификации 2017 года. В конце концов, нельзя забывать и о легкой бронетехнике для повышения мобильности пехоты.

Номер шесть в топ-10 занимают РЛС. Речь идет как о контрбатарейных РЛС, так и о системах, которые дают возможность мониторить воздушную обстановку. Ранее я уже писал о важности контрбатарейной РЛС 1Л220УК "Зоопарк-3" для эффективного военного строительства Украины. Не менее важны радары 79К6 "Пеликан", 36Д6М и МР18 производства запорожского предприятия НИК "Искра". Да, у Украины будет уменьшаться потенциал контроля за ситуацией в своем небе по мере того, как придется списывать советские истребители и системы ПВО среднего радиуса действия. Однако это никоим образом не отменяет необходимости знать, что происходит в небе страны, и предупреждать об этом наземные подразделения ПВО значительно раньше, чем сами военные увидят угрозу на месте. Понятно, что таких радаров должно быть много, поскольку они станут целью так называемых противорадиационных ракет РФ.

Понимание того, что происходит в украинском небе, позволит эффективнее работать наземным подразделениям ПВО, которые предстоит усилить новыми ПЗРК. Такие системы позволят бороться с вражескими беспилотниками в дополнение к штатным артиллерийским или ракетным системам. Также массированное применение ПЗРК уменьшит эффективность работы бомбардировщиков, штурмовиков и не модернизированных ударных вертолетов РФ, работающих неуправляемыми боеприпасами. Широкое распространение переносных зенитно-ракетных комплексов заставит авиацию противника подниматься выше, что сделает бомбометание менее эффективным, - или, в случае вертолетов, спускаться ниже, что позволит работать по ним большим спектром систем вооружения. Именно поэтому ПЗРК занимают седьмую строчку в списке ТОП-10.

Возможность уничтожить русскую бронетехнику на дальних подступах не снимает необходимости бороться с ней на близких дистанциях. Именно поэтому надо продолжать насыщение войск собственными противотанковыми ракетными комплексами "Стугна-П" и "Корсар". С 2018 года пусковые к данным типам ПТРК сотнями начали поступать в войска. Количество ракет, которые поставляются для ПТРК национального производства в год, составляют несколько тысяч. Также следует удерживать взятые темпы модернизации основного боевого танка Т-64БВ до уровня модели 2017 года - после модернизации наш основной боевой танк почти ничем не уступает основному боевому танку РФ Т-72Б3.

Модернизация 100 танков Т-64БВ в течение 2017-18 годов - это уже хорошо. Однако необходима полная модернизация всего парка - 600-700 машин - этого типа.

Наконец, десятое место занимает легкая и средняя бронетехника. Во время войны в Донбассе было потеряно много БТР-70, БТР-80, БМП-1 и БМП-2, что значительно уменьшило мобильность наших сухопутных сил. Кроме того, советская бронетехника показала себя абсолютно непригодной к современным условиям боя – в первую очередь в плане защищенности. И если потребности в БТРах хотя бы частично удается покрывать современными образцами бронеавтомобилей типа "Варта", "Козак", машин семейства "Kraz", то с БМП ситуация хуже. Заменить советские машины пока нечем. Хотя, опять же, приоритетность новой БМП значительно уступает серьезным системам поражения соответствующей дальности и мощности. Однако уже сегодня можно было бы начать как минимум опытно-конструкторские работы по созданию новой боевой машины пехоты.

Предложенный перечень не является завершенным - особенно когда речь идет о второй половине перечня приоритетов топ-10. Тем более, что по мере реализации плана по закупкам вооружения из топ-3 внимание в топ-10 может переноситься на другие приоритеты по закупкам. Однако именно перечисленные выше системы в случае массированного поступления в войска позволят увеличить шансы ВСУ на успештую оборону в случае резкой эскалации противостояния с Россией.

Специально для LIGA.net