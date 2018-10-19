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19.10.2018, 10:10

Гражданство: двойное, второе и единое. В чем отличие

Гражданство: двойное, второе и единое. В чем отличие
юрист Практики безопасности бизнеса АО Juscutum

Какими нормами регулируется ситуация с несколькими гражданствами в Украине и как эти нормы применяются на практике

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Актуальность темы двойного гражданства в Украине зашкаливает, многие политики и просто обеспеченные люди позволяют себе иметь два и три паспорта одновременно. Какой правовой режим существует для лиц с несколькими гражданствами в нашей стране?

Начнем с того, где же закреплен вопрос гражданства в Украине.

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В статье 4 Конституции Украины предусмотрено, что в Украине существует единое гражданство. Основания для приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом. Кроме этого, специальный Закон Украины "О гражданстве" в статье 2 закрепляет принцип единого гражданства государства Украины, который исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц. Также в законе указано, что если гражданин Украины получил гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Соответственно, если иностранец получил гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он также признается только гражданином Украины.

А теперь несколько подробнее. Принцип единого гражданства делится на две составные части:

  • Отсутствие возможности получить гражданство административно-территориальной единицы Украины;
  • Гражданин Украины, у которого есть второе гражданство, вступая в гражданско-правовые взаимоотношения с Украиной всегда выступает как гражданин Украины.

Рассмотрим каждую из составляющих отдельно.

Первый пункт говорит о невозможности получения гражданства административно-территориальной единицы Украины. Классическим примером нарушения этого принципа является получение гражданства так называемой "Донецкой народной республики". Так как Донецк является административно-территориальной единицей Украины, получение его гражданства является очевидным нарушением принципа единого гражданства Украины. Если вы вдруг захотите стать гражданином не страны в целом, а отдельной области или, например, города Киева, то, к сожалению или к счастью, такой возможности у вас по закону нет. Истоки этого принципа, конечно же, заложены в форме государственного устройства. Украина является унитарным государством, поэтому сложно представить ситуацию, когда вы пытаетесь получить гражданство лишь отдельной ее части, - например, Житомира или Львова. 

Интересным обстоятельством в законодательстве Украины является то, что в нем не предусмотрены санкции или какие бы то ни было другие наказания за нарушение этого принципа.

Второй пункт является, скорее, основой понимания принципа единого гражданства в Украине. Увы, абсолютное большинство граждан этого принципа не понимают, поэтому давайте уточним.

Из-за существующих в украинском законодательстве пробелов у вас на практике может быть неограниченное количество гражданств, но во взаимоотношениях с Украиной вы всегда выступаете как гражданин только Украины.

Что означает “неограниченное количество гражданств”? С позиции украинского законодательства, если вы желаете получить гражданство страны, у которой есть ограничения по допустимых для одного человека гражданств, то данный вопрос будет решаться с Министерством внутренних дел соответствующего государства. В такой ситуации Украина не будет противодействовать получению вами еще одного гражданства, однако в итоге вам нужно будет учесть законодательство обеих стран. Точно такой же подход к получению вами третьего и всех прочих новых гражданств - все это возможно только при соответствии требованиям законов о гражданстве абсолютно всех государств, паспорта которых вы получаете.

Нужно также различать понятия второго гражданства и двойного гражданства. Последнее подразумевает существование международного договора Украины с конкретным государством, которым, соответственно, и регламентирован принцип и механизм двойного гражданства, которые представляют собой набор взаимных прав и обязанностей обоих государств в отношении таких граждан. Понятие второго гражданства не предполагает обязательство государства признать вас гражданином двух стран одновременно, - в отношениях с каждой из стран вы будете считаться гражданином только этого государства.

В качестве примера приведем Латвию, где гражданин может сохранить свое гражданство в случае получения:

  • гражданства другой страны-участницы Европейского Союза или страны-участницы Европейской ассоциации свободной торговли;
  • гражданства другой страны-участницы Организации североатлантического договора (НАТО);
  • гражданства Австралийского Союза, Бразильской Федеративной Республики или Новой Зеландии;
  • гражданства такой страны, с которой Латвия заключила договор о признании двойного гражданства (на данный момент ни один договор не заключен);
  • гражданства ранее не упомянутой страны, если в связи с важными государственными интересами будет получено разрешение Кабинета министров на сохранение двойного гражданства;
  • гражданства ранее не упомянутой страны, если оно приобретено автоматически (ex lege) при заключении брака или усыновлении.

Из публичных источников, известно, что как минимум у нескольких десятков политиков Украины есть гражданства помимо украинского. Проблема ли это? И если да, то какие меры можно принять? Как упоминалось выше, прямых санкций и каких-либо ограничений в этом вопросе в украинском законодательстве о гражданстве нет. (При этом в статье 19 закона "О государственной службе" есть положение, которое запрещает поступать на госслужбу лицам, имеющим гражданство другой страны).

В Украине есть механизм лишения гражданства, однако на практике в качестве санкции он абсолютно неэффективен, а возможность его применения определенно ограничена. Лишить человека гражданства имеет право лично президент Украины, причем существующая процедура оставляет желать лучшего. Однако стоит задуматься: а действительно ли получение гражданином второго паспорта - нарушение закона? Как мы разобрали, хотя двойное гражданство законом запрещено, но второе, третье и так далее граждане Украины все-таки имеют право получить, пусть даже из-за несовершенства национальной законодательной системы.

Особого регулирования требует, конечно же вопрос, с политиками и государственными служащими. Однозначно можно сказать, что для данных категорий (и, возможно, некоторых других) важно и нужно соблюдать ограничения даже на получение второго гражданства. Сложно себе представить ситуацию, в которой, “нечистые на руку" деятели не воспользуются в этом случае возможностью выехать с территории страны в поисках политического убежища. Конечно, для Украины это проблема, поскольку такое положение дает возможность избежать ответственности тем, кто должен эту ответственность нести.

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Теги: двойное гражданство, гражданство, второе гражданство, кратное гражданство
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