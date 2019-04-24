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24.04.2019, 19:25

Гражданство РФ и политика Украины

Гражданство РФ и политика Украины
Преподаватель, старший научный сотрудник Киевской Школы Экономики

Вопрос выдачи гражданам Украины российского гражданства не нов, и у Украины давно выработан подход к такой ситуации

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Многие страны признают второе гражданство, однако рассматривают таких граждан с паспортом своей и другой страны исключительно как граждан своей страны. То есть если украинец получает американское гражданство и оставляет украинское, то в США он рассматривается государством США как американский гражданин, а в Украине - как украинский. При этом если такой гражданин въезжает в Украину по американскому паспорту, Украина это может рассматривать как нарушение паспортного режима. И, например, может лишить своего гражданства и запретить въезд. Это общепринятая и вполне логичная практика. Более того, в третьих странах гражданин рассматривается в зависимости от того, по какому он паспорту въехал. И если украинец с американским паспортом въезжает в Россию как украинец, и с ним случается неприятность, американский консул не будет оказывать ему помощи. Разве что в исключительных и политизированных случаях.

Поэтому я считаю, что позиция Украины по поводу выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях неизменна еще со времен такой же практики в Крыму. Эти территории Украина считает своими, следовательно, все, у кого был украинский паспорт или свидетельство о рождении на момент аннексии, считаются украинцами, со всеми вытекающими юридическими последствиями. Если такие люди приезжают в Украину как граждане Украины, то они не рассматриваются как граждане России, и на них не распространяется защита российского консула. Если они въезжают, как граждане России, но при этом по нашим базам они граждане Украины, то Украина вполне может им запретить въезд на 5 лет, с лишением всех социальных плюшек, ради которых они ездят.

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Поэтому стоит заявить об этом прямо и недвусмысленно, и донести любыми способами до жителей территорий, захваченных "ДНР" и "ЛНР", что практика Украины будет такой, и что она соответствует принципам и нормам международного права. А в качестве бонуса пригрозить, что в случае обнаружения двойного гражданства жители этих территорий теряют право на пенсию, социальные выплаты, статус переселенца и вообще право на въезд на территорию Украины.

И я бы это сделал очень быстро. Сегодня, например.

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(Источник - блог автора)

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Теги: гибридная война, двойное гражданство, гражданство России
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