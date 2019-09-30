Грохочущая пустота для скандала и молчание для реальной трагедии

Медиа обсуждают, как пресс-секретарь президента Украины кидается на журналистов, не давая им выполнять свою работу (кстати, не в первый раз, но тут отдельная тема для беседы).

Ровно в этот же момент, в Ростове-на-Дону, прокурор Алексей Айдинов запрашивает шесть лет колонии общего режима гражданскому журналисту из Крыма Нариману Мемедеминову.

Если первый случай это просто позорище, то второй – кошмар, на который нужно реагировать быстро, вовремя и максимально остро, называя вещи своими именами.

Наримана арестовали в марте прошлого года формально за «призывы к террористической деятельности», а по сути - потому что он освещал репрессии в Крыму, которые начались после аннексии 2014 года. У него не было пресс-карты, контракта с определенной редакцией, журналистского образования. Раньше мне казалось, что это была форма такой себе «журналистики по нужде», потому что в тот момент, как и сейчас, нужно освещать и репрессии и нарушения прав человека. На самом деле то, чем занимался Нариман, называется «журналистикой поступка». И это, пожалуй, самая правильная форма, которую может выбрать для себя каждый, кто хочет быть в этой профессии или уже находится в ней.

Собственно, именно поэтому я начала этот текст с Юлии Мендель - свободной, не скованной ничем журналистки с достойным опытом в профессии. Не потому что мне хочется ее обидеть, а потому что глядя на ее действия, хочется закрыть лицо рукой и перестать испытывать испанский стыд.

А закончу Нариманом, потому что его работа и главное – поступки, вызывали и вызывают у меня восхищение и уважение. И когда я работаю с ним возле судов, и когда общаюсь с ним через решетку в зале суда. За такую журналистику мне не стыдно.

И сейчас, дорогие свободные коллеги, хоть будущие, хоть уже состоявшиеся, я бы очень хотела, чтоб вы обратили свое внимание на то, что такое настоящая журналистика. И поддержали ее в лице крымского татарина, который сядет из-за того, что пытался облегчить работу вам: всем, кто интересуется или хотя бы изредка вспоминает о теме полуострова в своих ежедневных повестках. Потому что всем нам она крайне необходима, настоящая журналистика. А мне крайне необходимо, чтобы как можно скорее я могла зайти в фейсбук, нажать на видеофайл и услышать: «здравствуйте, в эфире Нариман Мемедеминов и это – прямая трансляция с места события».

(Источник - блог автора)