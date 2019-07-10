Хербст и Петреус: Зеленский заслуживает большей поддержки Запада

На известном ресурсе TheHill, который публикует новости и комментарии о событиях в президентской администрации, Конгрессе и Сенате США, вышла колонка Джона Хербста и Дэвида Петреуса "Ukraine's new president deserves additional Western support".

Бывший посол США в Украине Хербст и бывший глава ЦРУ Петреус пишут, что ситуация в Украине, из которой они только что вернулись, по их мнению, обнадеживающая, хотя до сих пор неопределенная. Недавние президентские выборы, на которых прежнего президента Петра Порошенко победил популярный шоумен и политический новичок Владимир Зеленский, отразили, насколько у избирателей сильно стремление к переменам. Авторы считают, что Украина заслуживает постоянной поддержки Соединенных Штатов и их демократических союзников.

"Украина участвует в двух важных битвах, - пишут авторы. - Первая - это защита своего суверенитета и территориальной целостности (в первую очередь на востоке Украины) от посягательств России, которая располагает второй по военной мощи армией в мире. Вторая - битва за превращение страны в современную демократию с верховенством права и рыночной экономикой. И Украина сможет добиться успеха только в том случае, если она сможет защититься и даст решительный импульс реформам".

Хербст и Петреус считают, что Украина может добиться успеха в обоих этих направлениях.

Уже сделанные первые назначения нового президента вселяют надежду, что востребованные обществом реформы могут быть проведены, пишут авторы. При этом они отмечают обеспокоенность в отношении назначения главы администрации президента, который до этого работал на одного из самых печально известных олигархов страны, однако у Зеленского, по их мнению, остается достаточно возможностей продемонстрировать свою независимость [от Коломойского - Ред.].

Парламентские выборы, намеченные на 21 июля, вероятнее всего, укрепят позицию президента, дав его партии большинство, достаточное для принятия законодательных реформаторских инициатив. Это даст Зеленскому и его партии возможность решить ряд острых проблем, которые ни один предыдущий президент решить не сумел, - включая реформу судебной системы и модернизацию государственной оборонной промышленности.

В то же время, напоминают авторы, "замороженный конфликт" на востоке Украины продолжается. "Однако после встреч с "группой по безопасности" из конанды Зеленского и посещения линии фронта неподалеку от Донецка, мы можем утверждать, что хотя нынешние линии фронта и устойчивы, война с поддерживаемыми Россией сепаратистами вовсе не "заморожена". Несмотря на два соглашения о прекращении огня, каждый день по-прежнему производятся десятки обстрелов и вооруженные силы постоянно несут потери. Более 13 тысяч украинцев уже погибли, а менее чем через сутки после того, как мы покинули линию соприкосновения в Авдеевке, российским огнем было уничтожило здание в соседней Маринке, и при этом были ранены четыре мирных жителя".

Другая важная задача для Зеленского, пишут Хербст и Петреус, диалог с Кремлем, причем бывший полковник КГБ Владимир Путин подготовлен к ним гораздо лучше, чем его неопытный визави. Однако Зеленский уже продемонстрировал способность парировать выпады из Кремля. Еще будучи избранным президентом [до инаугурации - Ред.], он эффектно отреагировал на провокацию с выдачей российских паспортов гражданам Украины в контролируемом Кремлем регионе Донбасса, назвав это предложение "билетом в жизнь, где не существует прав человека". А во время его первых зарубежных поездок в Брюссель, Париж и Берлин Зеленский поднимал актуальные для Украины темы , подчеркивая собственную заинтересованность в расширении сотрудничества с ЕС и НАТО.

Однако успех Украины зависит не только от нового президента, продолжают авторы. Для того, чтобы Украина могла защитить себя и убедить Москву вывести с Донбасса более 2000 офицеров, сотни танков и другой тяжелой техники, решительная поддержка Запада по-прежнему необходима. Такая поддержка имеет два аспекта: санкции в отношении России - и помощь, в том числе в виде предгоставления современных оборонительных вооружений, украинской армии, а также экспертные рекомендации министерству обороны Украины и Укроборонпрому, государственному конгломерату оборонной промышленности.

Москва стремится постоянно создавать проблемы для безопасности и для экономики Украины. Более года Москва проводила усиленные "досмотры" судов в Азовском море, чтобы подорвать морскую торговлю в контролируемых Украиной портах. В результате товарооборот в этих портах упал как минимум на 30 процентов. Запад до сих пор не отреагировал адекватно на эти "досмотры", а введенные США санкции за незаконное нападение на украинские военные корабли в ноябре прошлого года были запоздалыми и слабыми. Правильным сигналом для Москвы, считают авторы, стали бы санкции в отношении крупного российского банка, такого как Газпромбанк или Внешэкономбанк.

Второе измерение западной поддержки Украины на Донбассе - это поставки оружия. Президент Дональд Трамп сделал правильныш шаг, подписав в 2017 году распоряжение о поставках Украине противотанковых ракет "джавелин", но Украине следует разрешить приобретать больше таких установок - а также размещать их для боевого использования, если это будет необходимо. Украина также нуждается в большем количестве радиолокационных противобатарейных систем, чтобы уменьшить потери от российских артиллерийских обстрелов. А для защиты от агрессивного поведения Москвы в Азовском и Черном морях Украине понадобятся береговые радары, скоростные катера Mark V и противокорабельные ракеты "Гарпун". Не помешает также современное коммуникационное оборудование, приборы ночного видения и многочисленные предметы снаряжения для личного состава.

Запад также должен оказать поддержку Зеленскому и его команде. Это означает, что Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, США и ЕС должны продолжать предоставлять Украине кредиты под низкий процент - при условии, что будут действительно предприняты необходимые шаги в сфере реформ.

"Недавние выборы, очевидное желание народа Украины сделать свою страну успешной, и решимость украинских военных на линии фронта на Донбассе ясно показывают, что Украина заслуживает постоянной поддержки США и других стран, для которых важны идеалы свободы", подытоживают Хербст и Петреус.

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