И у нас, и в мире время от времени расходится версия, что якобы Дональд Трамп ведет сверхсложную, многослойную геополитическую игру, в которой каждый его шаг — часть "большого" плана.

В этой версии событий — таможенные войны, заигрывание с Путиным, давление на ЕС и даже попытки мира с РФ — это не проявление хаотической или эгоцентрической политики, а продуманная стратегия сверхпобедителя. Но проблема в том, что эта "игра" существует только в фантазиях ее авторов, а вера в нее ошибочна и опасна.

Дональд Трамп – не стратег. Как и Путин, он действует как популист и политический тактик. Но более импульсивно, эмоционально, эгоцентрично. Его решения периода первого срока были реактивными.

Например, выход из ядерного соглашения с Ираном был чисто эмоциональным — только потому, что его заключил Обама. И сейчас, спустя годы, он вернулся в ту самую точку, с которой все начиналось. То же с торговыми войнами, с переговорами с Мексикой и Канадой. Ирония в том, что соглашение, которое он сейчас критикует, заключил он сам.

Трамп – радикальный популист. Но его популизм — не о надеждах, а об агрессивном ресентименте.

Он мыслит категориями коротких, громких побед. Он, как типичный украинский мэр, любящий проекты, где можно быстро перерезать ленточку. Неважно, эффективны ли они — главное, чтобы их увидели ЕГО избиратели.

"Хитрая" тарифная политика? Его таможенные войны якобы преследовали цель изменить структуру мировой экономики. Но большинство пошлин были либо отменены, либо сведены на нет. Почему? Потому что они просто не работали. Бизнес-интересы, производственные цепи, логистика – все это начало сыпаться.

Корпорации, как Apple, просто заставили Трампа отказаться от некоторых тарифов, потому что это угрожало миллиардными убытками. Даже Республиканская партия запрещала своим представителям ездить в те регионы, которые страдали от пошлин. Это не стратегия. Это хаос, пока что сдерживаемый бизнесом.

Идея создать таможенную зону с Европой (в этой картине мира "таможенный шантаж" – инструмент переговоров) – еще одна фантазия. Чтобы согласиться на общую экономическую зону, Европа должна полностью изменить свою налоговую систему. Это невозможно. Европа просто не доверяет Трампу после его отказов от предыдущих соглашений.

Реально Трамп своими действиями только подталкивает Европу к более широкому сотрудничеству с Китаем, Индией и другими рынками. И наоборот.

А что насчет России? Трамп мечтает перетащить Россию в союзники против Китая. Но это невозможно. Россия слишком зависима от Китая экономически, и никакое ресурсное соглашение не компенсирует России этот рынок. Европа не готова снова покупать российские ресурсы (а без этого компенсировать ресурсную ренту из Китая невозможно) — из-за войны и отсутствия доверия. И это только экономическая составляющая, а есть еще и политическая.

То есть, не будет большого соглашения США и России, которое бы работало так, как хочет Трамп. И так со всеми остальными составляющими "большой игры". Они иллюзорны и фрагментарны.

Почему вообще люди ищут хитрые планы в действиях Трампа? Потому что так легче. Им кажется, что если у кого-то есть власть в такой стране, то у него обязательно есть план. Это типичное когнитивное искажение – пытаться искусственно упорядочить хаос. На этом вся конспирология и СПГС (синдром поиска глубинного смысла. – Ред.) держатся.

Но Трамп действует импульсивно – на основе твитов, лайков и собственного эго. Трамп – просто реактивный медиазависимый популист. С ярко выраженными симпатиями к диктаторам и людоедам.

Что делать Украине?

Украина не может быть частью "большой игры Трампа", потому что игры нет. А пытаться стать частью того, чего не существует, – загонять себя в плен опасных иллюзий.

Поэтому наш путь состоит в том, чтобы минимизировать риски; диверсифицировать поставки оружия; тянуть время и готовиться к моменту, когда Россия будет готова к реальным переговорам или к развалу. Таким образом, мы – как и вся Европа – должны избегать участия в политических и военных авантюрах, которые будут призваны "спасать" Донни и Ко.

Да, трудно осознать, что мы живем в мире, где решение принимает хаотический дед с фрагментарным мышлением. Это неприятно, но само признание этой реальности позволяет принимать адекватные решения.

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